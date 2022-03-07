«Хотим отдать дань мужеству украинцев»: двое энтузиастов забрались на башню Монпарнас с желто-голубым флагом

Двое молодых людей забрались на башню Монпарнас без снаряжения в знак солидарности с украинским народом

Двое энтузиастов 7 марта без снаряжения забрались на парижскую башню Монпарнас в знак солидарности с Украиной и в знак уважения к мужеству украинского народа перед лицом российского военного вторжения, передает AFP.

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Молодые люди добрались до вершины небоскреба высотой 209 метров за 52 минуты и прикрепили флаг Украины на его фасад. Оба — известные в своем кругу городские альпинисты.

Забраться на башню Монпарнас — «это, может, 1% от храбрости, которую сейчас демонстрируют украинцы», — сказал один из энтузиастов, 28-летний Лео Юбран. Вместе с ним на башню Монпарнас забрался 21-летний студент Алексис Ландо.

«Мы, французы, испытываем страх перед тем, что происходит и хотим отдать дань мужеству украинцев», — отметил он.

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