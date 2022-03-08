Война в Украине: Си Цзиньпин поддержал усилия Франции и Германии по урегулированию

Война в Украине: председатель КНР Си Цзиньпин поддержал усилия Франции и Германии по урегулированию

Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц 8 марта обсудили с председателем КНР Си Цзиньпином войну России против Украины. Как отметили в Пекине, «Китай ценит усилия, предпринятые Францией и Германией для урегулирования ситуации в Украине».

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Как отмечается в коммюнике на сайте Синьхуа, Си Цзиньпин подчеркнул, что нынешняя ситуация в Украине вызывает беспокойство, и Китай глубоко сожалеет о возобновлении войны на европейском континенте.

«Китай ценит усилия, предпринятые Францией и Германией для урегулированию ситуации в Украине и готов поддерживать связь и координацию с Францией, Германией и ЕС, а также играть активную роль в международном сообществе в соответствии с потребностями всех заинтересованных сторон», — пишет Синьхуа.

В этом коммюнике отдельно подчёркивается, что власти КНР считают, что «следует уважать суверенитет и территориальную целостностью всех стран, соблюдать цели и принципы Устава ООН, серьезно относиться к законным интересам безопасности всех стран и прилагать все усилия, способствующие мирному урегулированию кризисов».

Си Цзиньпин подчеркнул, что необходимо совместно поддерживать мирные переговоры между Россией и Украиной. Сообщается, что Китай выдвинул инициативу из шести пунктов по гуманитарной ситуации в Украине и готов оказать Украине дальнейшую гуманитарную помощь, чтобы снизить негативные последствия кризиса.

«Китай поддерживает Францию и Германию в том, что они исходят из собственных интересов Европы, учитывают прочную безопасность Европы, придерживаются стратегической независимости и способствуют созданию сбалансированной, эффективной и устойчивой структуры европейской безопасности», — говорится в коммюнике.

Там же говорится, что принятые санкции «нанесут ущерб всем сторонам», и Китай выступает за «равноправный диалог между Европой, Россией, США и НАТО».

В коммюнике по итогам переговоров на сайте Елисейского дворца говорится, что Си Цзиньпин подчеркнул важность принципа суверенитета и территориальной целостности, выразил сожаление в связи с последними событиями и поддержал Францию и Германию в их усилиях по достижению прекращения огня и поддержал необходимость доступа жителей Украины к гуманитарной помощи в координации с Объединенными Нациями.

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