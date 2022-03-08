ООН: В Украине погибли как минимум 474 мирных жителя, беженцев — уже более двух миллионов

По последним данным Управления верховного комиссара (УВКПЧ) ООН по правам человека, минимум 474 мирных жителя погибли в Украине от военных действий с 24 февраля, когда российская армия напала на страну. Реальное число жертв на порядок выше, полагают в УВКПЧ. Более двух миллионов беженцев покинули Украину за 12 дней войны, сообщают в ООН.

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Как сообщают 8 марта в УВКПЧ ООН, в Украине с начала российского нападения погибли 474 мирных жителя, среди них 44 ребенка. Еще 861 человек получил ранения.

В Донецкой и Луганской областях Украины погибших мирных жителей 96, по данным УВКЧП. Из них 72 погибли на территории, подконтрольной правительству Украины, 24 — в так называемых «ДНР» и «ЛНР». На остальной территории Украины ООН известно о 378 погибших мирных жителях.

Большинство мирных жителей погибли от применения оружия взрывного действия с большой площадью поражения. Это в том числе обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, ракетные и авиационные удары, сообщает УВКПЧ ООН.

В ООН полагают, что реальное число жертв среди мирного населения может быть значительно выше, поскольку информация из некоторых регионов, где велись интенсивные боевые действия, запаздывает. Многие сообщения ожидают подтверждения. Это касается, например, городов Волноваха и Мариуполь, откуда приходят сообщения о сотнях жертв среди мирных жителей. Эта информация ждет подтверждения и не включена в приведенную выше статистику.

Тем временем официальный представитель Управления Верховного комиссара (УВКБ) ООН по делам беженцев Шабия Манту сообщила, что за 12 дней войны более двух миллионов украинцев покинули страну. Это «самый быстрорастущий кризис беженцев в Европе со времен Второй мировой войны», отметила она.

По последним данным УВКБ ООН, к полудню 8 марта (по центральноевропейскому времени) 2 миллиона 11 тысяч беженцев покинули Украину. Более 1,2 млн из них направились в Польшу, 191 тысяча человек — в Венгрию, 140 тысяч человек — в Словакию, 82 тысячи человек — в Молдову, 82 тысяч человек — в Румынию, 210 тысяч человек — в другие страны ЕС. Порядка 100 тысяч человек — в Российскую Федерацию, несколько сотен — в Беларусь.

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