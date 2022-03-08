По оценке Пентагона, в Украине убиты от двух до четырех тысяч российских военнослужащих

Разведывательное сообщество США полагает, что в Украине с начала российского вторжения были убиты от двух до четырех тысяч российских военнослужащих, заявил 8 марта глава разведуправления Пентагона (DIA) генерал-лейтенант Скотт Берриер. Его цитирует CNN.

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Берриер, выступая перед комитетом Палаты представителей по разведке, отметил, что эта приблизительная оценка основана как на разведывательных, так и на открытых источниках.

Министерство обороны России единственный раз сообщило о потерях среди российских военнослужащих в Украине 2 марта. Тогда российское ведомство заявило о 498 убитых российских военных и 1597 раненых.

Украинская сторона 8 марта сообщила, что «потери» среди российских военнослужащих составляют более 12 тысяч человек. Не уточняется, идет ли речь об убитых или об убитых, раненых и взятых в плен.

Накануне официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что в США считают правдивой информацию о том, что Россия вербует сирийцев для помощи своим войскам в Украине. По данным американского оборонного ведомства, Россия отправила в Украину уже почти все силы, сконцентрированные ранее на ее границах. В Вашингтоне оценивали число российских военнослужащих, которых власти перебросили на границу с Украиной, в 150 тысяч человек.

В Пентагоне заявили, что Россия предпринимает более дальние атаки — бомбардировки, ракетные пуски, артиллерийские обстрелы — чтобы компенсировать отсутствие продвижения на земле. Во вторник высокопоставленный представитель минобороны США сообщил журналистам, что Россия выпустила порядка 670 ракет с начала войны в Украине, почти половина были выпущены с российской территории, другая половина — с территории Украины, чуть более 70 — с территории Беларуси и порядка дюжины ракет — с Черного моря, передает CNN.

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