Тринадцатый день войны. Онлайн.

ОНЛАЙН

Тринадцатый день продолжается объявленная 24 февраля президентом Владимиром Путиным российская «военная спецоперация» на территории Украины. RFI продолжает в режиме онлайн-трансляции следить за развитием событий 8 марта.

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В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

16:17 Прокуратура Испании начала расследование «серьезных нарушений международного гуманитарного права» в результате «необоснованных военных действий» России в Украине, говорится в пресс-релизе испанского правоохранительного учреждения. Это расследование «направлено на определение криминального характера фактов и проведение необходимого количества расследований».

Ранее прокуратура Германии начала расследование возможных военных преступлений, совершенных российскими войсками после вторжения РФ в Украину, сообщил France-Presse источник в суде. Согласно комментариям в прессе, министр юстиции Марко Бушманн намерен «собрать и проверить все доказательства» с целью возможного судебного преследования. «Возможные нарушения международного уголовного права должны преследоваться последовательно», — добавил Марко Бушманн в интервью газете Passauer Neue Presse. Он сказал, что министры юстиции ЕС согласовали процедуры документирования возможных военных преступлений, совершенных в Украине.

15:57 Президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и глава Китая Си Цзиньпин провели переговоры, посвященные ситуации в Украине. В пресс-релизе, опубликованном Елисейским дворцом, сообщается, что китайский лидер поддержал усилия, прилагаемые Францией и Германией для достижения прекращения огня, а также согласился с необходимостью гарантировать доступ гуманитарной помощи.

Le Président @EmmanuelMacron, le Chancelier Olaf Scholz et le Président XI Jinping se sont entretenus ce matin sur les conséquences dramatiques de l’agression russe en Ukraine, en particulier le nombre croissant de victimes civiles et de réfugiés.https://t.co/HFzKVck3NS — Élysée (@Elysee) March 8, 2022

15:36 Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Израиля Нафтали Бенетом, а затем — с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

Talked to @MinPres. Told about the humanitarian situation in 🇺🇦, casualties among civilians, the course of evacuation and delivery of humanitarian aid. Thanked the Netherlands for its uncompromising stance on sanctions pressure on Russia and support for 🇺🇦’s accession to the #EU — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 8, 2022

15:19 Посол Франции в Нидерландах Луи Васси написал в твиттере, что все делегации ЕС в исполкоме Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) покинули зал заседания во время выступления российских представителей, так как «российская делегация говорила о нашем «цинизме», отрицая при этом основные факты по вопросу Украины и других, находящихся в ведении ОЗХО (Сирия, Навальный)».

All EU delegations at the Executive Council and many partners decided to leave the room as the Russian delegation was evoking our « cynicism » when in fact he was denying basic facts about Ukraine and for that matter many other issues dealt with at OPCW (Syria, Navalny). — Luis Vassy (@lvassy) March 8, 2022

15:10 В России продолжаются антивоенные акции. Сообщалось, что в Санкт-Петербурге на Марсово поле люди несут цветы, также к Гостиному двору пришли женщины с цветами. Затем там начались задержания.

15:08 Компания Yum! Brands, которой принадлежат бренды Pizza Hut и KFC, приостанавливает инвестиции в России.

14:59 Владимир Путин подписал закон об антикризисных мерах. Он наделяет правительство возможностью проводить дополнительную индексацию пенсий, упрощает процедуру закупки лекарств и медицинских изделий, предполагает ограничения на вывоз некоторых лекарств из России. Также сообщается, что правительство сможет корректировать правила приема в вузы для россиян, вынужденных прервать обучение за рубежом. До конца года отменяются проверки малого и среднего бизнеса, а также IT-компаний, упрощается процесс госзакупок.

14:42 CNN передает, что Вашингтон уже сегодня может объявить о запрете на импорт нефти из России.

13:38 В Управлении ООН по правам человека вновь призвали остановить военные действия в Украине и выразили беспокойство тем, что количество задержанных на антивоенных манифестациях в России достигло, как говорится в заявлении Управления, 12 700 человек.

We reiterate the urgent call by UN High Commissioner @mbachelet for an end to hostilities in #Ukraine. We are also concerned as number of peaceful anti-war protesters arbitrarily arrested in #Russia reaches some 12,700: https://t.co/XREPsmTyxi pic.twitter.com/FUg7WzjFNI — UN Human Rights (@UNHumanRights) March 8, 2022

13:08 В обновленный санкционный список ЕС войдут еще 14 физических лиц из России. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает агентство Bloomberg.

12:47 В министерстве обороны Украины заявляют о том, что гуманитарный коридор из Мариуполя находится под обстрелом. Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил Украины

12:34 Bloomberg сообщает, что компания BP прекратит заключение новых сделок на покупку российских нефти и газа.

12:16 С конца февраля Украину покинули более 2 млн человек. Об этом заявил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди. 7 марта глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что, по оценкам Брюсселя, Украину за время конфликта могут покинуть около 5 млн человек.

11:56 С 9 марта на частоте закрытой по требованию Генпрокуратуры радиостанции «Эхо Москвы» с 9 марта начнет вещание радио Sputnik. Об этом сообщила Маргарита Симонян.

11:34 Британская компания Shell заявила, что прекратит закупки российской сырой нефти, свернет участие в проектах, закроет производство авиатоплива и смазочных материалов в России, а также закроет сервисные станции.

11:20 Балтийский флот РФ сообщил о проведении учений на фоне захода в акваторию Балтийского моря двух американских эсминцев.

10:59 Президент Украины Владимир Зеленский выпустил новое видеообращение. Он заявил, что гуманитарные коридоры пока не заработали. Он также подчеркнул, что Россия несет ответственность за авиаудары, но так же частично за это ответственны и западные страны, отказывающиеся организовать над Украиной бесполетную зону.

10:47 Попавший под западные санкции российский банк ВТБ сообщил, что выпущенные им карты будут действовать бессрочно, перевыпускать или продлевать их не потребуется.

10:39Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис дал интервью Politico, в котором заявил, что президент России Владимир Путин после Украины может бросить вызов НАТО в Балтийском регионе.

«Если мы не поддержим Украину, Украиной все не ограничится. Очевидно, что Путин сейчас настроен на агрессивную войну, и, к сожалению, есть вероятность, что эта агрессия продолжится и в других странах», — сказал Домбровскис.

10:32 В пятницу, 11 марта, в онлайн-формате пройдет саммит G7, посвященный военным действиям в Украине и их последствиям в области обеспечения продовольствием.

10:18Американская компания Procter & Gamble Co. объявила о приостановке новых инвестиций и сокращении ассортимента в России. Сообщается, что компания планирует сохранить на российском рынке базовые товары гигиены и ухода.

9:54The Wall Street Journal сообщает, что Южная Корея запретила транзакции с Центральным банком РФ, Фондом национального благосостояния и Российским фондом прямых инвестиций.

9:47 В пресс-службе правительство РФ сообщили о временном запрете на вывоз из России медицинских изделий, привезенных из государств, присоединившихся к санкциям.

9:33 Японская платежная система JCB с 14 марта приостановит работу в России.

9:15 Бывший президент Украины Виктор Янукович обратился к Владимиру Зеленскому. «В свой первый день вы обещали остановить войну в Украине и только поэтому вся Украина поддержала вас. Вы могли стать президентом мира, но, к сожалению, этого не произошло. Я хорошо понимаю, что у вас много «советчиков», но лично вы обязаны любой ценой остановить кровопролитие и достичь мирного соглашения.», — заявил он.

8:52 Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что Украина готова организовать гуманитарный коридор от Сум до Полтавы. Ранее украинская госслужба по ЧС сообщала, что в Сумах вечером 7 марта 9 человек, из которых двое — дети, погибли в результате авиаудара, нанесенного по жилым домам в Сумах погибли 9 человек, в том числе двое детей.

8:47 Драматург и режиссер Иван Вырыпаев объявил о намерении перечислять свои авторские за постановки в организации, оказывающие помощь украинским беженцам. Об этом он сообщил в опубликованном в интернете письме-обращении к государственным театрам, где идут постановки Вырыпаева.

«Поскольку ваш театр финансируется министерством Российской Федерации или городским департаментом культуры вашего города, — то есть государством, которое сейчас ведет преступную войну с украинским народом, убивая граждан этой страны, разрушая инфраструктуру городов и деревень, — я принял решение и хочу сообщить вам, что все деньги, которые я буду получать от вашего театра, я буду переводить в фонды помощи Украины. Разумеется, (и я хочу это подчеркнуть) эти деньги пойдут только на мирные цели, и ни в коем случае, ни на военные», — написал Вырыпаев.

8:39 Всемирный банк выделит Украине 489 миллионов долларов на восстановление.

8:31 Кабинет министров Украины в период военного времени разрешил регистрировать браки с военнослужащими без их личного присутствия.

8:23 Компания Estee Lauder приняла решение приостановить свою работу в России

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