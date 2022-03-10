Несколько погибших под авиаударом в больнице Мариуполя

По последним данным, в результате удара на Мариупольскую детскую больницу погибли три человека, в том числе один ребенок. Пока мир смотрит на ужасающие кадры этой бомбежки, Москва приготовила свой официальный ответ…

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По последним данным, в Мариупольской детской больнице погибли три человека, в том числе одна маленькая девочка, сообщил в Теlegram Мариупольский городской совет. «На сегодня известно, что после террористической бомбардировки российскими самолетами детской больницы в Мариуполе пострадали 17 человек (дети, женщины, врачи), трое погибли, среди них один ребенок – девочка», – сказано в сообщении.

Корреспондент RFI в Киеве рассказал в утреннем эфире о том, что произошло накануне в Мариуполе:

«События произошли вчера в конце дня. Родильный дом номер два в Мариуполе пострадал от артиллерийского обстрела. Речь идет о грузе массой в одну тонну, который упал на родильный дом города. Когда сбрасывают одну тонну, то, конечно, речи не может быть о «случайности». И эта бомбардировка была задокументирована, потому что там на месте было как минимум два украинских журналиста, в том числе из агентства Аssociated Press. Этот обстрел возмутил украинцев. Ущерб просто огромен. Мы видели сцены с беременными женщинами, только что родившими женщинами, выходившими из руин. Полностью взорванно здание. И в настоящее время число жертв еще подсчитывается. Жертв много. Это подтвердили свидетели, но мы пока не знаем точных цифр. Вчера вечером президент Владимир Зеленский очень резко осудил произошедшее в Мариуполе. Он использовал термин «геноцид». Этот термин используется впервые в этом конфликте. И в Украине он имеет большое значение, потому что украинцы считают себя жертвами геноцида 1932-33 годов со стороны русских – Голодомора – геноцида голодом. Теперь будут расследования того, что произошло в Мариуполе. Но на сегодняшний момент получается, что в Украине разрушено или частично разрушено 80 больниц. Это свидетельствует о реальной стратегии российских войск по нанесению ударов по медицинской инфраструктуре».

Кремль заявил в четверг, 10 марта, что «запросит» у руководства армии информацию об обстреле родильного дома в осажденном Мариуполе. «Мы обязательно поинтересуемся у наших военных, потому что, конечно, мы с вами не имеем четкой информации о том, что там произошло, и наверняка, какую-то информацию военные предоставят», — сказал в ходе брифинга пресс-секретарь администрации президента РФ Дмитрий Песков.

Фотографии Associated Press после авиаудара по мариупольской детской больнице {{ scope.counterText }} {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }} {{ scope.counterText }} i {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }}

Но кажется, что Москва уже приготовила свою версию этой бомбежки. Во время пресс-конференции в турецкой Анталии глава МИД РФ Сергей Лавров заявил следующее:

«Родильный дом – не в первый раз мы слышим гипотетические крики по поводу так называемых "зверств", которые "чинят российские вооруженные силы". Седьмого или шестого марта, сейчас точно не помню, но на заседании Совета безопасности ООН были предъявлены факты нашей делегацией о том, что этот родильный дом давно захвачен батальоном "Азов" и прочими радикалами, откуда выгнали всех рожениц, всех медсестер и вообще весь обслуживающий персонал, это была база ультра-радикального батальона. Эти данные были предъявлены три дня назад. Поэтому делайте выводы сами, каким образом манипулируются общественные мнения во всем мире. И я видел все эти репортажи... очень эмоционально, но к сожалению, вторая сторона любой ситуации, сторона, которая позволяет составить объективное преставление, никогда особым вниманием не пользуется», – сказал Лавров.

Официальный представитель министерства генерал-майор Игорь Конашенков назвал сообщения о нанесении российской авиацией удара информационной провокацией. «Абсолютно никаких задач по поражению целей на земле российская авиация в районе Мариуполя не выполняла. Проведенный анализ заявлений представителей киевского националистического режима, фотоматериалов из больницы, не оставляет никаких сомнений», — подчеркнул Конашенков.

Он заявил, что данные об обстреле больницы — это полностью режиссированная провокация для поддержания антироссийского ажиотажа у аудитории Запада. Лечебные учреждения Мариуполя, в том числе больница № 3, прекратили работу в конце февраля. Весь персонал и пациенты были разогнаны националистами, заключил представитель Минобороны.

«Это напоминает действия России в Алеппо», где под предлогом борьбы с джихадизмом пострадало прежде всего гражданское население, комментирует французские телеканал BFM-TV.

По информации издания «Украинская правда», 10 марта российские силы совершили новый авианалет на Мариуполь. Пока есть информация об одном погибшем, передает Мариупольстский городской совет в Telegram. Город продолжает бороться, отмечают местные власти.

Первые полосы британских газет 10 марта 2022. AP - Alastair Grant

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