Пятнадцатый день войны России против Украины. Онлайн

онлайн

Уже прошли две недели после начала российского военного вторжения на территорию Украины. Российская армия продолжает осаду Мариуполя и обстрелы Харькова. Украинский Минобороны сообщил о контрнаступлении под Киевом. Международные компании продолжают уходить из России. В Москве рассматривают план национализации западного бизнеса. RFI продолжает в режиме онлайн-трансляции следить за развитием событий 10 марта.

Реклама Читать далее

В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

► Что делать, если доступ к интернет-ресурсам заблокировали? Что такое VPN?

Крупнейшие газеты Финляндии, Швеции и Дании начали переводить статьи о войне в Украине на русский язык

15:21 Газеты Helsingin Sanomat (Финляндия), Dagens Nyheter (Швеция) и Politiken (Дания) начали переводить на русский язык свои материалы о войне в Украине и ее последствиях в России.

«Граждане России должны иметь право на независимую информацию. То, что происходит сейчас в Украине, это трагедия, которую нельзя преподносить россиянам через призму российской пропаганды, — говорится в совместном обращении главных редакторов трех изданий. — Российские матери должны знать, как их сыновей отправили в неизвестность, как гибнут и получают ранения ни в чем не повинные мирные жители, а миллион украинцев были вынуждены бежать из своей страны. И как разрушено детство миллионов украинских детей».

Народ России имеет право знать.

Myös venäläisillä tulee olla oikeus riippumattomaan tietoon. Siksi Helsingin Sanomat ja kaksi muuta pohjoismaista sanomalehteä ryhtyvät julkaisemaan artikkeleita venäjäksi: https://t.co/maIqMeELK1 pic.twitter.com/vRCEnpwIGr — Helsingin Sanomat (@hsfi) March 10, 2022

14:43 Во Франции ожидают около 100 тысяч украинских беженцев.

Французское правительство готовится принять в ближайшие недели «50 000, а возможно 100 000» украинцев, которые были вынуждены покинуть свою страну из-за войны. По данным на 10 марта во Францию приехали уже 7200 беженцев из Украины из 2,1 млн человек, покинувших за последние две недели страну.

14:20 Эстония перестанет выдавать туристические визы гражданам России.

Как рассказала глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс, такое решение принимается до конца войны России против Украины. Оно связано в том числе с технической невозможностью получать госпошлину. Исключение, однако, будет сделано для граждан, у которых в Эстонии живут члены семьи и для виз по гуманитарным причинам.

Ранее такое решение приняли Латвия, Литва и Чехия.

13:59 Uniqlo, Nestle, Eni сворачивают свой бизнес в России

Все магазины японского производителя одежды Uniqlo в России (в том числе интернет-магазин) закроются 21 марта. Об этом 10 марта объявила сама компания. Еще 7 марта основатель компании Тадаси Янаи говорил, что «одежда — это жизненная необходимость», и не собирался лишать россиян права на доступ к ней.

О постепенном уходе из России объявила в четверг и швейцарская компания Nestle, мировой лидер в производстве продуктов питания и напитков. «В настоящее время мы приостанавливаем рекламу в России, а также капитальные инвестиции на рынке», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании. Российские фабрики Nestle пока продолжат работать.

Итальянская энергетическая компания Eni сообщила о приостановке закупок нефти и нефтепродуктов в России. Ранее об аналогичных мерах объявили европейские нефтегазовые компании BP и Shell.

13:40 В Кремле анонсировали встречу Путина и Лукашенко в Москве 11 марта.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 11 марта посетит Москву с рабочим визитом и встретится с президентом России Владимиром Путиным. Они намерены обсудить ситуацию в Украине, санкции и «вопросы двусторонних отношений».

13:12 Киев покинул каждый второй житель. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на мэра украинской столицы Виталия Кличко.

«По последним данным, каждый второй киевлянин сейчас город Киев покинул. Здесь чуть меньше двух миллионов жителей сейчас находится. Тем не менее Киев сейчас превратился в крепость. Каждая улица, каждое здание, каждый блок-пост укрепляется», — отметил городской голова.

Люди на автомобилях покидают город Ирпень в Киевской области. 9 марта 2022 г. AP - Vadim Ghirda

12:37 Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц позвонили президенту России Владимиру Путину.

Телефонный разговор состоялся утром 10 марта. Макрон и Шольц потребовали немедленного прекращения огня и заявили о том, что все пути выхода из кризиса должны быть найдены путем переговоров между Россией и Украиной. Об этом сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

Телефонный разговор состоялся перед открытием саммита ЕС в Версале, на котором европейские будут обсуждать последствия войны в Украине для Евросоюза, в том числе энергетическую безопасность Европы.

В Версальском дворце 10-11 марта проходит саммит Евросоюза. AP - Michel Euler

12:12 Китай отказался поставлять запчасти для самолетов российских авиакомпаний.

Китай не будет поставлять российским авиакомпаниям запчасти. Об этом заявил начальник управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Валерий Кудинов в ходе конференции по техобслуживанию самолетов.

«Будем искать через другие страны. Возможно, через наших партнеров — через турок, может быть, через Индию. Каждая компания будет сама договариваться — мы просто будем помогать эти запчасти легализовать», — заявил представитель Росавиации.

11:39 В турецкой Анталье завершились переговоры глав МИД России и Украины. Лавров и Кулеба не договорились о прекращении огня. По итогам переговоров оба министра дали отдельные пресс-конференции.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не нападала на Украину и не собирается нападать на другие страны. Украина планировала нападение на ДНР и ЛНР уже на этот месяц. Попавший под удар родильный дом в Мариуполе был базой батальона «Азов». При этом Лавров «надеется на возможность встречи» Путина с Зеленским.

Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба сообщил, что достичь прогресса в переговорах с россиянами в Турции не получилось. По словам Кулебы, они не договорились ни о каком прекращении огня и что глава МИД России Сергей Лавров не обещает никаких гуманитарных коридоров для эвакуации жителей Мариуполя. Киев готов к дипломатическим решениям конфликта, но пока их нет. МИД Украины готов к новой встрече в этом же формате.

11:10 В Украине сообщили об открытии «зеленых коридоров» для эвакуации из Сум, Тростянца, Краснополья, Изюма, Волновахи, Бучи, Ирпеня, Гостомеля, Бородянки, а также из Мариуполя с разминированием дороги.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на министра реинтеграции Ирину Верещук. По ее словам, украинские военные открыли гуманитарные коридоры по следующим маршрутам:

из городов Тростянец, Сумы и Краснополья в направлении города Полтава;

из Мариуполя в направлении Запорожья;

из Волновахи в направлении Покровска;

из города Изюм в город Лозовая Харьковской области;

из городов Буча, Бородянка, Ирпень, Гостомель — в Киев.

В город Сумы направляются автобусы для эвакуации жителей:

10:29 Великобритания добавила в санкционный список олигархов Романа Абрамовича и Олега Дерипаску, а также главу «Роснефти» Игоря Сечина, главу «Газпрома» Алексея Миллера, главу ВТБ Андрея Костина, председателя совета директоров банка «Россия» Дмитрия Лебедева и руководителя «Транснефти» Николая Токарева.

09:54 Глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков считает, что Россия сможет формально выйти из Совета Европы только со следующего года и даже после этого ЕСПЧ сможет рассматривать жалобы россиян, поданные ранее.

09:38 В Турции впервые с начала войны начались личные переговоры глав МИД России и Украины.

В Анталье начались переговоры глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы при участии министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу. Об этом в Telegram сообщила представитель российского МИД Мария Захарова.

09:21 Власти Мариуполя сообщили о трех погибших, в том числе одном ребенке, в результате обстрела 9 марта городской больницы.

Удар по мариупольской больнице ночью прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский.

Детская больница, роддом — чем они угрожали Российской Федерации? Что это за страна такая, Российская Федерация, которая боится больниц, боится роддомов и уничтожает их? Там что были маленькие бендеровцы? Беременные женщины собирались стрелять по Ростову? Кто-то в роддоме унижал русскоязычных? Что это было — денацификация больницы? Все что оккупанты делают с Мариуполем — это уже за пределом зверства. В Москве прекрасно знают, что Мариуполь — это Донецкая область. Тоже Донецкая область. Мы столько слышали от России о жителях Донецкой области — столько обвинений, столько требований. И мы видим сейчас, как в России на самом деле относятся к жителям Донецкой области. К простым людям, которые живут в домах Мариуполя. Работают просто на предприятиях города Мариуполя, лечатся в больницах Мариуполя и рожают детей — представьте себе, такие же люди как вы — в родильных домах Мариуполя. Мы не делали и никогда бы не сделали ничего подобного этому военному преступлению ни с одним из городов Донецкой или Луганской, да любой области. Ни с одним из городов на Земле. Потому что мы люди. А вы? Владимир Зеленский.

Россия отказалась участвовать в работе Совета Европы

09:02 Об этом сообщил российский МИД. «Ход событий становится необратимым. […] Россия не будет участвовать в превращении натовцами и послушно следующим за ними ЕС старейшей европейской организации в очередную площадку для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования. Пусть наслаждаются общением друг с другом, без России», — говорится в заявлении ведомства.

По словам российских сенаторов Константина Косачева и Андрея Клишаса, после выхода из Совета Европы Россия денонсирует Европейскую конвенцию по правам человека, а россияне не смогут обращаться в ЕСПЧ.

08:27 Генштаб Украины опубликовал утреннюю сводку боевых действий:

Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление вооруженных сил РФ в Донецком, Слобожанском и части Таврического операционных районов, защищают Харьков и Ахтырку. Идет круговая оборона Мариуполя.

Продолжается прикрытие государственной границы с Республикой Беларусь и оборона Чернигова, принимаются меры по сдерживанию продвижения врага в направлении Киева.

На южном направлении осуществляется сдерживание противника в направлениях городов Кривой Рог, Николаев, Вознесенск и населенный пункт Нововоронцовка (Херсонской области).

В течение последних двух суток истребительная авиация и подразделения зенитных ракетных войск уничтожили четыре штурмовика Су-25 и два вертолета противника.

Противник снизил темпы наступления, его личный состав деморализован. Значительно увеличилось количество случаев дезертирства и мародерства.

Что происходило в предыдущий день войны читайте здесь.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться