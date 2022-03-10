Российские танки подошли к северо-восточным пригородам Киева

Корреспонденты France-Presse видели столбы дыма, тянущиеся из села Скибин, в нескольких сотнях метров от последнего заграждения украинских сил перед входом в Киев с северо-востока.

Российские танки прибыли в четверг на северо-восточную окраину украинской столицы, которую они угрожают окружить после того, как уже достигли ее пригородов на севере и западе, сообщает France-Presse.

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Корреспонденты France-Presse видели столбы дыма, тянущиеся из села Скибин, в нескольких сотнях метров от последнего заграждения украинских сил перед входом в Киев с северо-востока.

Украинские солдаты рассказали агентству, что минувшей ночью они вели ожесточенные бои, чтобы сохранить контроль над последним отрезком шоссе перед столицей, ее главным въездом на северо-восток. «В Скайбине идут боевые действия», — сказал France-Presse солдат по имени Сергей, заявив, что колонна российских танков была частично уничтожена.

Поздним утром в четверг на опустевшее село Великая Дымерка, примерно в пяти километрах от Киева, обрушился дождь российских ракет «Град», некоторые из которых приземлились примерно в 20 метрах от группы корреспондентов французского агентства.

С приближением российской армии половина населения Киевской агломерации уехала из города, заявил мэр столицы Виталий Кличко, добавив, что сейчас в Киеве «осталось чуть менее 2 миллионов жителей.

В течение нескольких дней российские войска продолжают «наступательную операцию» по окружению Киева, одновременно нанося удары на других фронтах по городам Изюм, Петровское, Грушеваха, Сумы, , Мариуполь, Харьков, Ахтырка или в районах Донецка и Запорожья, сообщает Генштаб Украины.

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