Военное нападение России на Украину: день шестнадцатый. Онлайн

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Начался шестнадцатый день войны, развязанной Россией против Украины. Киев подозревает Москву в подготовке «ужасной операции под ложным флагом» после заявлений российских властей о якобы подготовке в Украине биологического оружия. Сообщается о взрывах в Луцке, Днепре и Ивано-Франковске. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил о начале процесса украинской евроинтеграции. RFI следит за событиями в режиме онлайн. Обновляйте эту страницу, чтобы следить на новостями.

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В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

18:35 YouTube объявил о немедленной блокировке каналов российских государственных медиа по всему миру. Об этом сообщает Reuters. Все способы монетизации для пользователей в России приостановлены.

17:39 США запретили поставку долларовых банкнот в Россию. Об этом говорится в указе американского президента.

2 марта аналогичный запрет в отношении евро ввел ЕС.

16:40 США объявили о введении новых санкций против России. По словам президента страны Джо Байдена, теперь Соединенные Штаты запретят поставки предметов роскоши из России, в том числе бриллиантов. Под санкции попадут также морепродукты и алкоголь.

Как отметил политик, США, ЕС и G7 отменят режим наибольшего благоприятствования в торговле с Россией. Действия по конфискации имущества у олигархов будут ужесточены.

Страны G7 будут препятствовать российским займам у международных финансовых институтов, в том числе МВФ и Всемирного банка.

15:55 Главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян объявят в международный розыск. Об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

По словам представителя украинских властей, госпожа Симоньян проходит по уголовному делу в статусе подозреваемого.

«Спешу вас уведомить о том, что следственный судья украинского компетентного суда, заслушав доводы украинских прокуроров, изложенные в соответствующем ходатайстве, нашёл их обоснованными и мотивированными. Таким образом, украинский суд разрешил вас, Маргарита Семёновна, арестовать и доставить в суд для избрания меры пресечения», — заявила Венедиктова. Она добавила, что Симоньян могут задержать при пересечении границы другого государства для экстрадиции в Украину.

15:53 ЧВК Вагнера начала широкий набор наемников для участия в военных действиях в Украине, пишет «Би-би-си» со ссылкой на источники среди наемников. Сообщается, что в штат берут тех, с кем раньше не подписывали контракты. Основу ЧВК стараются сохранить, чтобы выполнять ранее заключенные контракты в других странах.

Как сообщают источники «Би-би-си», для участия в войне против Украины для потенциальных наемников сняли почти все ограничения. Если раньше в ряды ЧВК принимали только россиян, родившихся в границах России периода до 2014 года, то теперь приглашают и жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР, и жителей Крыма, и иностранцев. Запрет сохранился только для граждан Грузии. Отсутствие загранпаспорта, наличие долгов перед приставами, отсутствие справки о несудимости тоже перестали быть преградой.

15:45 Швейцарская транснациональная корпорация Nestlé остановила импорт еды в Россию и ее экспорт из России. Это не касается продуктов первой необходимости. Об этом представитель компании сообщил агентству Reuters. Так, например, прекращаются поставки кофе Nespresso и воды S.Pellegrino. Ранее в Nestlé уже заявили, что отказались от инвестиций в Россию.

15:31 Европейский союз к середине мая представит план по снижению зависимости от российских газа, нефти и угля к 2027 году. Об этом завила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам европейского саммита в Версале.

15:18 Беспилотник упал вечером в четверг в парке столицы Хорватии, Загребе. На месте падения образовалась воронка. Об этом заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович. По информации правительства Хорватии, аппарат «российского производства», однако власти не могут установить, на вооружении чьей армии он состоял — России или Украины, передает AFP.

Сообщается, что беспилотник попал в воздушное пространство Хорватии из Венгрии, куда он в свою очередь прибыл из Румынии. В Генштабе Хорватии оценивают этот инцидент как «серьезный».

На месте падения беспилотника в парке Загреба образовалась воронка © AFP

15:15 Роскомнадзор объявил, что «ограничит доступ» к инстаграму по требованию Генпрокуратуры РФ.

14:55 Владимир Зеленский отреагировал на заявления Кремля относительно отправки в Украину сирийцев для участия в боевых действиях:

«Это отечественная война, война с очень упрямым врагом, который не обращает внимания на тысячи своих убитых солдат. Который собирает по всей России резервистов и срочников, чтобы бросить их в ад этой войны. Который придумал завозить наемников против наших людей. Головорезов из Сирии. Из страны, которую разрушали так же, как сейчас оккупанты уничтожают нас, Мариуполь и Харьков, Ахтырку и Чернигов, Волноваху и Изюм.

Вот так российские войска относятся к украинцам, к Донбассам, как они говорили, к русскоязычным людям, о защите которых в Москве столько всего наговорили. Ракеты, авиабомбы, артиллерия, а теперь вот еще сирийские наемники, которые вообще не различают, кто и на каком языке здесь разговаривает, в какую церковь ходит, какую партию поддерживал. Наемники, которые просто едут убивать на чужой — во всех смыслах этого слова — чужой земле».

13:38 Два основных украинских поставщика неона Ingas и Cryoin прекратили работу в связи с российским вторжением. Как пишет Reuters, они обеспечивали половину мирового производства неона, нужного для индустрии полупроводников.

13:00 Генпрокуратура РФ направила в суд заявление о признании Meta экстремистской организацией, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство. Meta владеет Facebook, Instagram, WhatsApp.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против сотрудников Meta.

12:56 Великобритания ввела санкции против 386 депутатов Госдумы, голосовавших за признание независимости «ДНР» и «ЛНР», передает «Би-би-си».

12:50 В Москве начались переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко. Перед их началом Путин сказал Лукашенко, что в переговорах с Украиной есть «позитивные сдвиги». Лукашенко в свою очередь заявил, что западные санкции — «это время возможностей». Их цитирует РИА Новости.

12:06 Французская пограничная полиция зафиксировала прибытие порядка 10 тысяч выходцев из Украины во Францию с начала российского военного нападения. Об этом 11 марта сообщили в МВД. Отмечается, что только за последние сутки во Францию прибыли почти три тысячи украинских беженцев.

Межведомственный кризисный центр ожидает, что во Францию в ближайшие дни или недели прибудут от 50 до 100 тысяч украинских беженцев.

12:01 «Мы несем ответственность за то, чтобы этот конфликт (война России против Украины) не перерос за пределы Украины и не превратился в открытую войну между Россией и НАТО», — сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг агентству AFP в кулуарах дипломатического форума, организованного турецкими властями.

Так Столтенберг оправдал отказ Атлантического альянса ввести беспилотную зону над Украиной для защиты мирного населения от российских бомбардировок. Закрытие неба на Украиной означало бы «готовность сбивать российские самолеты», и это «наверняка привело был нас к открытой войне», — заявил Столтенберг.

11:44 В Харьковской области российские войска обстреляли Оскольский психоневрологический интернат, сообщил глава харьковской администрации Олег Синегубов в своем телеграм-канале. На момент удара в здании находились 330 человек. Число пострадавших устанавливается, сообщил он.

11:26 Европейский совет предложил Еврокомиссии отреагировать на просьбу Зеленского о приеме Украины в ЕС и высказать свое мнение в соответствии с положениями договоров. В ожидании этого ЕС намерен «без промедлений» укреплять связи и углублять партнерство с Украиной, чтобы помочь стране продвигаться по европейской траектории.

Об этом говорится в заявлении глав европейских государств и правительств по итогам переговоров в Версале 10 марта.

10:59 Генпрокуратура РФ заявила, что «усилит надзор» за соблюдением законодательства в компаниях, которые решили покинуть Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

Сообщается, что прокуроры установили «жесткий контроль» за соблюдением трудового законодательства, за порядком выплаты зарплат, исполнением обязательств перед контрагентами и перед Российской Федерацией, пишет ТАСС.

10:47 Росавиация продлила запрет на полеты в аэропорты юга и центральной части России до 20 марта, передает «Интерфакс».

Полеты ограничены в аэропорты Белгорода, Брянска, Воронежа, Ростова-на-Дону, Курска, Краснодара и других городов России, а также в аннексированный Симферополь.

10:44 Почти 2,5 млн человек покинули Украину с начала российского военного нападения. Такие данные приводит Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) 11 марта.

Более полутора миллионов жителей Украины бежали в Польшу, 225 тысяч — в Вергрию, 176 тысяч — в Словакию, 104 тысячи — в Молдову, 84 тысячи — в Румынию, 282 тысячи — в другие европейские страны. Почти 100 тысяч человек направились в Россию, 858 — в Беларусь, сообщает УВКБ ООН.

10:22 Генеральный штаб вооруженных сил Украины утром 11 марта заявил, что в Черниговской области российские войска продолжают нести «существенные потери». «В результате личный состав оккупационных войск на этом направлении деморализован и сдается в плен», — утверждает украинский Генштаб.

В той же сводке говорится, что в некоторых населенных пунктах российские войска в нарушение норм Международного гуманитарного права «совершают грабежи, взятие в заложников и казни гражданского населения».

«При острой необходимости в пополнении подразделений ВС РФ и других незаконно созданных террористических вооруженных группировок в Ростовской области в исправительных колониях продолжается работа среди заключенных с предложением присоединиться к оккупационным войскам в обмен на амнистию. В состав вооруженных сил РФ готовы брать всех, даже тех, кто не имеет опыта военной службы», — утверждает Генштаб ВС Украины.

Существенных изменений в положении украинских и оккупационных войск за последние шесть часов не произошло, украинские силы сдерживают наступательную операцию вооруженных сил РФ по всем направлениям, говорится в сообщении.

10:13 Политзаключенный Алексей Навальный призвал выходить на антивоенные митинги каждые выходные на главных площадях российских городов.

По данным правозащитного проекта «ОВД-Инфо», с 24 февраля на антивоенных акциях в России были задержаны 13 912 человек.

10:03 Глава Волынской военной администрации Юрий Погуляйко сообщил, что в результате бомбардировки по объектам аэродрома Луцка погибли двое военнослужащих.

09:43 Президент РФ Владимир Путин в ходе с совещания с постоянными членами Совбеза РФ заявил о необходимости помогать «волонтерам», которые готовы ехать в Украину.

«Если вы видите, что есть люди, которые хотят на добровольной основе, тем более не за деньги, приехать и оказать помощь людям, проживающим на Донбассе, — ну, что же, надо пойти им навстречу и помочь им перебраться в зону боевых действий», — цитирует Путина «Интерфакс».

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что «ДНР» и «ЛНР» получили более 16 тысяч запросов от «добровольцев», в основном из стран Ближнего Востока.

При этом путин обвинил Запад в «сборе наемников» для отправки в Украину.

После российского нападения на Украину президент Владимир Зеленский призвал добровольцев со всего мира приехать в Украину, чтобы с оружием в руках помочь украинским силам бороться против российской агрессии. Минобороны Украины объявило о создании особого подразделения — иностранного легиона.

Несколько дней назад министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что в Украину направляются порядка 20 тысяч добровольцев из 52 стран мира, среди которых много опытных ветеранов. Он отметил, что иностранцев, выразивших желание защищать Украину с оружием в руках, никто не нанимает и ничем не стимулирует.

9:37 Президент Литовской Республики Гитанас Науседа сообщил, что лидеры ЕС сказали «да» украинской евроинтеграции по итогам переговоров в Версале.

«Историческая ночь в Версале. После пяти часов интенсивных дискуссий лидеры ЕС сказали «да» украинской евроинтеграции. Процесс начался. Теперь дело за нами и украинцами, чтобы сделать это быстро. Героический украинский народ заслуживает того, чтобы знать, что ему рады в ЕС», — написал Гитанас Науседа.

A historic night at Versailles. After five hours of heated discussions EU leaders said yes to Ukrainian eurointegration. The process started. Now it is up to us and Ukrainians to accomplish it fast. Heroic Ukrainian nation deserves to know that they are welcome in EU. — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) March 11, 2022

7:25 СМИ Украины сообщают о взрывах в Луцке, Днепре и Ивано-Франковске.

Мэр Луцка Игорь Полищук сообщил о взрывах в стороне аэродрома.

Украинские СМИ со ссылкой на государственную спасательную службу пишут, что что минимум три взрыва прогремело в Днепре. Сообщается, что бомбы попали вблизи детского сада, многоквартирного жилого дома и обувной фабрики. По предварительным данным, один человек погиб.

Мэр Ивано-Франковска подтвердил информацию о взрывах в городе и попросил не распространять фото и видео взрывов.

7:20 Власти Украины отрицают обвинения РФ в разработке биологического оружия и опасаются, что Россия сама планирует ужасную операцию.

«Маниакальная одержимость, с которой российские чиновники фантазируют о несуществующем биологическом или химическом оружии в Украине, вызывает глубокую тревогу и может на самом деле указывать на то, что Россия готовит еще одну ужасную операцию под ложным флагом. Этот твит для протокола», — написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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