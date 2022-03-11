Главный раввин Украины: в Украине нет никакого «нацистского государства», Россия совершает преступления против человечности

Жителей Украины ни от кого не надо «освобождать», в Украине и близко нет никакого «нацистского государства», как утверждает российская пропаганда. Россия же, обстреливая мирное население, совершает преступления против человечности, сказал главный раввин Киева и Украины Моше Реувен Асман в интервью «РБК-Украина».

Реклама Читать далее

После обстрела российскими войсками мемориального комплекса Бабий Яр Моше Реувен Асман записал видеообращение к россиянам с призывом остановить преступную войну и не верить телевизионной пропаганде. «Стреляют градами, танками, ракетами, самолетами. Война. Люди, проснитесь, я вас прошу», — призвал он.

Российскую пропаганду лидер еврейской общины в Украине сравнивает с промывкой мозгов в нацистской Германии перед Второй мировой войной.

«(В Украине) ни одна даже националистическая партия не вошла в парламент. Какие нацисты? Президент еврей, в парламенте много евреев — какие нацисты? Здесь есть демократически избранное правительство, парламент, постоянно избираются то один президент, то другой. Как можно было бы в нацистском государстве избрать другого президента? Это был бы диктатор, который бы не переизбирался никогда. А тут был один президент, другой президент, третий. Тут демократическое государство, и можно свободно говорить», — обращается к россиянам Моше Реувен Асман.

Он подчеркивает, что в Украине не надо никого «освобожать»: «Не надо нас освобождать, евреев не надо освобождать. Я думаю, что русских здесь тоже не надо освобождать, потому что они нормально живут и не хотят „освобождения“. Большинство русских здесь за Украину».

Бомбежки мирных городов Украины он называет преступлением против человечности. «Весь мир объединился сегодня, весь прогрессивный цивилизованный мир объединился против того, что они творят. Я это своими глазами вижу и не могу поверить в то, что я вижу — это то, что я читал в книгах про войну. То, что писали: Великая отечественная война, Москва, Киев были в ежах противотанковых — и тут я еду по Киеву, и у меня сердце кровью обливается», — говорит он.

Главный раввин Украины рассказал, что остается в Украине и делает все, чтобы помогать людям с доставкой гуманитарной помощи и эвакуацией. Сложившуюся в стране ситуацию он охарактеризовал как гуманитарную катастрофу.

Недавно Государство Израиль объявило, что разворачивает в Украине полевой госпиталь и направит в Украину израильскую медицинскую делегацию. «Надеюсь, что сейчас мы развернем на границе военный госпиталь, с израильской больницей удалось договориться (...) Это будет большое дело, там можно будет лечить людей. Они за свой счет все это будут делать и разобьют госпиталь, и наполнят всем, чем надо, и все оплатят. Главное — спасать жизни людей, которые сейчас так нужно спасать», — сказал Моше Реувен Асман.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться