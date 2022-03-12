Война России против Украины, день семнадцатый. Онлайн

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Пожар на складе в селе Квитневое Киевской области после обстрела российскими войсками. 12 марта 2022 г.

Семнадцатый день продолжается российское военное вторжение на территорию Украины. Российская армия обстреливала ночью Киев, Николаев и Днепр. Владимир Зеленский переговорил с Джо Байденом. Роскомнадзор объявил, что заблокирует инстаграм в ночь на 14 марта. Youtube заблокировал каналы, связанные с российскими государственными СМИ. RFI следит за событиями в режиме онлайн. Обновляйте эту страницу, чтобы следить за новостями.

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В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

10:00 Сводка Минобороны Украины на утро 12 марта:

С начала войны российская армия потеряла уже 362 танка, более 1200 боевых бронированных машин, 135 артиллерийских систем, 62 реактивных системы залпового огня, 33 единицы средств ПВО, 83 вертолета, 58 самолетов, 585 единиц автомобильной техники, 3 корабля, семь беспилотников.

По данным Украины, с российской стороны погибли уже более 12 тысяч военнослужащих.

09:42 В Мелитополе Запорожской области жители вышли на митинг с требованием освободить мэра города Ивана Федорова.

Как написал заместитель главы офиса президента Кирилл Тимошенко, на митинг к захваченному зданию Мелитопольской районной госадминистрации вышло около двух тысяч человек. Об аресте российскими оккупационными войсками мэра Ивана Федорова стало известно накануне.

9:29 «Украинская правда»: Сумы, Чернигов, Николаев и аэропорт Кропивницкого обстреляли, Волноваху захватили

В ночь на 12 марта российская армия продолжила обстреливать населенные пункты в Киевской области, а также Чернигов, Сумы и Харьков, аэропорт в Кропивницком, Волноваха перешла под контроль российских войск, Мариуполь по-прежнему остается в осаде. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на сводки из регионов.

09:11 Утренняя сводка Минобороны России:

Высокоточным оружием ведены из строя военный аэродром в Василькове и центр радиотехнической разведки в Броварах.

Российские войска вышли к населенным пунктам Новодонецкое, Новомайорское, Павловка и продолжают наступление.

За сутки российская авиация и ПВО сбили пять беспилотников.

За все время боевых действий выведен из строя 3 491 объект военной инфраструктуры Украины.

Силы так называемых ДНР и ЛНР продвинулись на девять и на шесть километров.

08:48 В Норвегии начинаются военные учения НАТО

Маневры «Cold Responce — 2022» по плану должны стать крупнейшими в этом году. В них примут участие 30 тысяч военнослужащих, 200 самолетов и 50 кораблей из 27 стран альянса. Учения были запланированы еще до войны в Украине.

08:26 Казахская авиакомпания Qazaq Air останавливает полеты в Россию

Авиаперевозчик объяснил это прекращением страховой организации предоставления страхового покрытия на территории России и в ее воздушном пространстве. Накануне по аналогичным причинам полеты в Россию приостановила другая казахская авиакомпания Air Astana.

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