ВОЗ зафиксировала 31 нападение на сектор здравоохранения в Украине с начала войны

Система наблюдения ВОЗ за атаками на сектор здравоохранения (SSO) зафиксировала 31 такое нападение в Украине с начала российского военного вторжения.

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Об этом 13 марта сообщается в совместном заявлении исполнительного директора детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел, исполнительного директора фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) Натальи Канем и генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейесуса.

Сообщается, что в 24 случаях были повреждены или уничтожены медучреждения, в пяти случаях нападения совершались на машины скорой помощи. В результате этих нападений по меньшей мере 12 человек погибли и 34 получили ранения. Пострадал доступ к основным медицинским услугам и их доступность.

Сообщения о нападениях продолжают поступать, ВОЗ их проверяет.

ВОЗ, ЮНИСЕФ и ЮНФПА призывают к немедленному прекращению нападений на сектор здравоохранения в Украине. «Эти ужасные атаки приводят к гибели и серьезным травмам пациентов и медицинских работников, разрушают жизненно важную инфраструктуру здравоохранения и вынуждают тысячи людей отказываться от доступа к медицинским услугам, несмотря на катастрофические потребности», — говорится в заявлении на сайте ЮНИСЕФ.

Сообщается, что с начала войны в Украине произошло 4300 родов, ожидается, что в ближайшие три месяца 80 тысяч женщин должны родить в стране, на которую напала Россия. «Кислород и медикаменты, в том числе для лечения осложнений беременности, находятся на опасно низком уровне», — предупреждают ВОЗ, ЮНИСЕФ и ЮНФПА.

Система здравоохранения в Украине явно перегружена, ее крах стал бы катастрофой. Необходимо приложить все усилия, чтобы ее предотвратить, подчеркивается в заявлении. ЮНИСЕФ, ЮНФПА и ВОЗ вместе с партнерами работают над расширением масштабов работы по спасению жизней и удовлетворения неотложных медицинских потребностей.

«Мы должны иметь возможность безопасно доставлять предметы первой необходимости, в том числе необходимые для акушерской и неонатальной помощи, в медицинские центры, временные учреждения и подземные убежища», — подчеркивают организации, призывающие огородить сектор здравоохранения от всех актов насилия и препятствий.

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