Восемнадцатый день войны России против Украины. Онлайн

ОНЛАЙН

13.03.2022. Демонстрации против войны и в поддержку Украины вот уже третью неделю проходят по всему миру. На фото: город Тайбэй (Тайвань).

Восемнадцатый день продолжается российское военное вторжение на территорию Украины. RFI следит за событиями этого воскресенья, 13 марта, в режиме онлайн. Обновляйте эту страницу, чтобы не пропускать новости.

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В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

Подробности 17-го дня войны вы можете найти в нашей предыдущей онлайн-трансляции.

08:25 Генштаб Вооруженных сил Украины подвел свои итоги 17-го дня войны.

«Состояние, положение и характер действий обороны без существенных изменений», «морально-психологическое состояние войск противника […] продолжает ухудшаться, растет количество случаев дезертирства и отказов в исполнении приказов», — заверило украинское оборонное ведомство.

Украинский Генштаб также заявил, что на территории Беларуси «не хватает запасов крови для проведения хирургических операций» военнослужащим РФ, получившим ранения на войне в Украине. «Задействуются резервы, накопленные для граждан Республики Беларусь — около 2/3 резерва перенаправлены на нужды военнослужащих РФ. Активизировалась кампания по сбору крови среди работников бюджетной сферы и гражданского населения», — утверждает ведомство.

08:40 Утренний брифинг провело сегодня и минобороны РФ. Ведомство заявило, что с 24 февраля «выведены из строя» 3 687 украинских военных объектов. При этом об ударе по военному полигону под Львовом заявлено не было, отмечает русская служба Би-би-си.

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