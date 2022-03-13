Глава МИД Франции: российские войска в Украине перешли к «осадной логике», «худшее еще впереди»

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в интервью France Inter, franceinfo и Le Monde заявил, что российские войска в Украине перешли к «осадной логике» ведения войны, как в Грозном или Алеппо. Эта война может продлиться долго, «худшее еще впереди», полагает он.

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Министр иностранных дел Франции сказал, что российские войска перешли к «осадной логике войны» — «это мы видим в Харькове, в Мариуполе, в Одессе, и есть риск увидеть это в Киеве». «Осадная логика — привычная манера для России в ведении войны. Это уже было в Грозном и в Алеппо», — подчеркнул Жан-Ив Ле Дриан.

Эта стратегия подразумевает сначала «неизбирательные бомбардировки, чтобы посеять ужас». Затем делаются заявления о гуманитарных коридорах, которые Россия «не обязательно соблюдает, но обвиняет при этом другую сторону». Затем объявляется, что «те кто, не вышел — это террористы или националисты, или неонацисты», и возобновляются бомбардировки. «Потом пытаются открыть переговоры, которые обычно являются фальшивыми. Других обвиняют в том, что переговоры они покинули», — описывает российскую военную тактику министр иностарнных дел Франции.

Ле Дриан считает, что «осадная» война может продлиться еще долго, и «худшее еще впереди».

Комментируя обстрел российскими ВС Яворовского полигона под Львовом Жан-Ив Ле Дриан отметил, что «сегодня в Украине нигде не застрахованы от бомб», и «вся Украина сегодня находится под обстрелами российских войск».

Он также отметил, что переговоры с президентом Путиным «не продвигаются», поскольку Владимир Путин «блокирован в своем максимализме» и желании «навязать свой диктат Украине».

«Эта война будет долгой, если не подойдет к моменту, когда она станет невозможной для Владимира Путина, учитывая масштаб последствий от санкций», — сказал Ле Дриан. Готовится новый пакет санкций, который может вступить в силу уже с 13 марта, добавил он. Сейчас его согласовывают послы ЕС. Речь, в частности, идет о запрете на импорт железа и стали из России, на экспорт «предметов роскоши», запрете на инвестиции в российский энергетический сектор. Что касается импорта российских газа и нефти в ЕС, «нет никаких табу» и «все может обсуждаться», добавил Ле Дриан.

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