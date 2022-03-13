Спикер Верховной Рады: попытки провести референдум в Херсоне не будут иметь юридической силы

В субботу, 12 марта, украинские власти предупредили о том, что российская сторона пытается организовать референдум в Херсонской области, чтобы создать еще одну «народную республику» по принципу так называемых Донецкой и Луганской народной республик.

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 12 марта написал в твиттере, что российские власти намерены провести «фиктивный “референдум”» для создания на территории Херсонской области «фальшивой “народной республики”». Кулеба отметил, что российская сторона действует по сценарию 2014 года: тогда проведение «референдума», организованного без соблюдения предусмотренной украинским законодательством процедуры, было одним из этапов провозглашения независимости так называемых ДНР и ЛНР.

За методичкою 2014 року, РФ відчайдушно намагається провести бутафорський «референдум» за «народну республіку» в Херсоні. Підтримка серед людей нульова, тому це повна фікція. Проти РФ мають бути введені жорсткі санкції в разі втілення цих планів. Херсон є і завжди буде Україною. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 12, 2022

По словам министра, результаты референдума, «учитывая нулевую поддержку населения», будут «полной фикцией». «Херсон есть и всегда будет Украиной», — подчеркнул Кулеба.

Незадолго до этого о подготовке «референдума» заявил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань. Он сообщил, что депутатов облсовета обзванивают представители российской стороны, чтобы узнать, готовы ли они сотрудничать. «Уважаемые коллеги, уверен, что вы понимаете последствия своего решения. Создание ХНР превратит наш край в безнадёжную дыру без жизни и будущего», — написал Хлань в фейсбуке.

Вечером 12 марта в Херсонском облсовете прошло экстренное заседание, на котором было обнародовано заявление о том, что Херсонская область является неотъемлемой частью Украины. Этот тезис поддержали 44 депутата из 64. «Сегодня в средствах массовой информации разгоняется тема, что на нашей Херсонщине будет создана определенная псевдо-республика благодаря голосованию областного совета. Как депутат Херсонского областного совета заявляю, что этого не будет никогда. Вы, оккупанты, можете пройти на Херсонщину, но это место где вам всегда будет плохо спаться», — приводили украинские СМИ слова еще одного депутата Херсонского облсовета Сергея Рыбалки.

«Поэтому то, что оккупанты планируют провести в Херсонской области, вовсе не считается референдумом в силу своей правовой природы. Это, а также и все остальное, что они пытаются установить, является псевдо-, квази-, эрзац- явлением, которое совершенно не будет соответствовать действующему законодательству, а значит, не повлечет правовых последствий, кроме уголовной ответственности для организаторов, соучастников и исполнителей», — спикер Верховной Рады Стефанчук.

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