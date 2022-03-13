Спикер Верховной Рады: попытки провести референдум в Херсоне не будут иметь юридической силы

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Митинг в поддержку Украины в Буэнос-Айресе, 6 марта 2022
Митинг в поддержку Украины в Буэнос-Айресе, 6 марта 2022 AP - Leo La Valle
RFI
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В субботу, 12 марта, украинские власти предупредили о том, что российская сторона пытается организовать референдум в Херсонской области, чтобы создать еще одну «народную республику» по принципу так называемых Донецкой и Луганской народной республик.

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 12 марта написал в твиттере, что российские власти намерены провести «фиктивный “референдум”» для создания на территории Херсонской области «фальшивой “народной республики”». Кулеба отметил, что российская сторона действует по сценарию 2014 года: тогда проведение «референдума», организованного без соблюдения предусмотренной украинским законодательством процедуры, было одним из этапов провозглашения независимости так называемых ДНР и ЛНР.

По словам министра, результаты референдума, «учитывая нулевую поддержку населения», будут «полной фикцией». «Херсон есть и всегда будет Украиной», — подчеркнул Кулеба.

Незадолго до этого о подготовке «референдума» заявил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань. Он сообщил, что депутатов облсовета обзванивают представители российской стороны, чтобы узнать, готовы ли они сотрудничать. «Уважаемые коллеги, уверен, что вы понимаете последствия своего решения. Создание ХНР превратит наш край в безнадёжную дыру без жизни и будущего», — написал Хлань в фейсбуке.

Вечером 12 марта в Херсонском облсовете прошло экстренное заседание, на котором было обнародовано заявление о том, что Херсонская область является неотъемлемой частью Украины. Этот тезис поддержали 44 депутата из 64. «Сегодня в средствах массовой информации разгоняется тема, что на нашей Херсонщине будет создана определенная псевдо-республика благодаря голосованию областного совета. Как депутат Херсонского областного совета заявляю, что этого не будет никогда. Вы, оккупанты, можете пройти на Херсонщину, но это место где вам всегда будет плохо спаться», — приводили украинские СМИ слова еще одного депутата Херсонского облсовета Сергея Рыбалки.

«Поэтому то, что оккупанты планируют провести в Херсонской области, вовсе не считается референдумом в силу своей правовой природы. Это, а также и все остальное, что они пытаются установить, является псевдо-, квази-, эрзац- явлением, которое совершенно не будет соответствовать действующему законодательству, а значит, не повлечет правовых последствий, кроме уголовной ответственности для организаторов, соучастников и исполнителей»,

— спикер Верховной Рады Стефанчук.

Cпикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в свою очередь заявил, что результаты «референдума» в Херсонской области не будут иметь юридической силы, а организаторов «референдума» привлекут к уголовной ответственности. «Даже попытки проведения такого псевдореферендума не будут иметь абсолютно никакого отношения ни к законодательству Украины, ни к самому референдуму как особой форме прямой демократии», — говорится на странице спикера в фейсбуке. Стефанчук детально объяснил, как работает юридическая система Украины, в том числе упомянул, что организация референдумов на региональном уровне является незаконной, а вопросы об изменении территории страны, согласно конституции, решаются исключительно всеукраинским референдумом.

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