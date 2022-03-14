Военное нападение России на Украину: день девятнадцатый. Онлайн

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Девятнадцатый день продолжается российское военное вторжение на территорию Украины. RFI следит за событиями этого понедельника, 14 марта, в режиме онлайн. Обновляйте эту страницу, чтобы не пропускать последние новости.

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В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

15:45 Переговоры делегаций Украины и РФ продолжатся во вторник, 15 марта.

​​На переговорах Киева и Москвы — «техническая пауза» до завтра. Об этом сообщил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк. «В переговорах взята техническая пауза до завтра. Для дополнительной работы в рабочих подгруппах и для уточнения отдельных определений. Переговоры продолжаются», — написал Подоляк в своем твиттере.

15:09 Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 16 марта, выступит перед обеими палатами Конгресса США по видеосвязи.

Об этом сегодня сообщили спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер большинства в Сенате Чак Шумер. В послании конгрессменам лидеры демократов в американском парламенте уточнили, что выступление украинского президента запланировано на 16 марта на 13 часов по всемирному времени. Как отмечает агентство AFP, многие демократы и республиканцы в Конгрессе призывают президента Джо Байдена усилить ответ США Москве на вторжение в Украину. На прошлой неделе одобрили пакет мер помощи Украине в размере почти 14 млрд долларов. Средства выделены на защиту энергосетей, кибербезопасность, оборнительные вооружения. Более $2,6 млрд предназначено на гуманитарную помощь украинцам и более $1 млрд для поддержки беженцев.

14:52 Президент Владимир Зеленский выступил с обращением, подтвердив продолжение «сложных переговоров» между делегациями Украины и РФ. Переговоры по видеосвязи «продолжаются. Все ждут новостей. Вечером обязательно доложим», — сказал Зеленский. «Нужно держаться нужно бороться, чтобы победить. Чтобы прийти к заслуженному украинцами миру. Честному миру. С гарантиями безопасности для нашего государства, для наших людей. И чтобы положить это на бумагу в переговорах, сложных переговорах», — подчеркнул президент Украины.

14:30 Местные власти Мариуполя, который находится в осаде войск РФ, днем сообщили, что «в настоящее время по установленному гуманитарному коридору соблюдается режим тишины». «К 13:00 из Мариуполя по дороге в город Бердянск удалось выехать более 160 частным авто. Мариупольцы направлялись согласно ранее установленному направлению гуманитарного коридора по маршруту: Мариуполь (выезд в сторону с. Мелекино – с. Портовское – пгт. Мангуш-Бердянск – Токмак – Запорожье)», — сообщил в телеграм-канале муниципальный совет Мариуполя.

Ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщал о «фактическом подтверждении де-факто соблюдения режима тишины по направлению гуманитарного коридора для частного транспорта» из Мариуполя в Бердянск и Запорожье. Советник города указал, что местные власти не могут официально гарантировать безопасность по направлению этого коридора. «Но это единственный коридор, имеющий официальное согласование и фактически работающий, на сегодня», — отметил Андрющенко.

14:05 В Биаррице местный активист Пьер Афнер проник на «виллу дочери Путина», сообщил он в фейсбуке. Основатель Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил, что с ним был информатор Gulagu.net Сергей Савельев и другие активисты. Они предлагают поселить на этой вилле беженцев из Украины. Позже появилась информация об их задержании. ► Подробнее

13:30 Министерство обороны РФ «не исключает возможности постановки под полный контроль крупных» городов Украины, которые сейчас «практически находятся в окружении». Об этом заявил на брифинге путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков. Так он прокомментировал недавние заявления советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана и главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что Путин разочарован медленным продвижением своих войск в крупных городах, включая Киев. Песков признал, что в начале вторжения Путин дал указание армии «воздержаться от немедленного штурма крупных населенных пунктов, включая Киев». Допустив теперь возможность такого штурма, спикер Кремля назвал заявления Салливана и Борреля в «провокационными».

13:00 Бывший управляющий «русским экзархатом» Константинопольского патриархата архиепископ Иоанн (Реннето), перешедший в 2019 году к РПЦ вместе с рядом западноевропейских православных приходов, написал открытое письмо патриарху Кириллу. Служащий в Париже православный митрополит просит главу Русской церкви «возвысить голос (…) против чудовищной и бессмысленной войны» и обратиться к политическому руководству РФ с требованием ее прекратить. ► Подробнее

12:36 Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет официальной информации о том, что глава Чечни Рамзан Кадыров находится в Украине. «Он же, по-моему, напрямую не утверждал, что он находится. Никаких прямых утверждений не было, поэтому прошу обращаться именно в администрацию главы республики в Чечне», — сказал Песков на брифинге.

12:18 Daily Mail передает, что сквоттеры захватили лондонский особняк руководителя «Русала» Олега Дерипаски.

12:15 Le Figaro опубликовало письмо Михаила Барышникова под заголовком «Украинцы сражаются за нас всех».

«Я не понимаю, как люди могут доверять лидерам вроде Путина и следовать за ними, ведь россияне исторически страдали от жестоких и репрессивных режимов. Я не могу объяснить, как это произошло, наверное, на эту тему будут написаны десятки книг. Не будем, однако, забывать, что даже в том свободном и демократическом обществе, в котором я живу, шокирующая часть американцев, кажется, верит в вычурные теории о якобы «украденных» в 2020 году выборах. Это учит нас тому, что незнание истории и националистический пыл не присущи лишь какой-то одной стране. <...> Однако я отказываюсь стричь всех россиян под одну гребенку. Думаю, Путин находит отклик у тех, кто боится. Думаю, он дает им чувство безопасности, как все авторитарные правители, заставляющие своих людей думать, будто они их защищают», — Михаил Барышников в Le Figaro.

11:57 Президент Владимир Путин подписал закон о возможности регистрации прав на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у российских компаний. Закон позволит российским авиакомпаниям сохранить парк иностранных воздушных судов, они смогут использовать самолеты на внутренних линиях.

11:48 Председатель Банка России Эльвира Набиуллина по итогам заседания совета директоров 18 марта выступит с заявлением по денежно-кредитной политике.

11:35 Украинская и российская делегации начали новый раунд переговоров. «Стороны активно выражают свои позиции, уже уточненные. Коммуникация тяжело, но идет. Причина разногласий в том, что у нас очень разные политические системы. Украина – это свободный диалог в обществе и обязательный консенсус. Россия – это ультимативное подавление собственного общества», — написал в твиттере Советник президента Украины Михаил Подоляк.

Сторони активно висловлюють свої позиції, вже уточнені. Комунікація важко, але йде. Причина розбіжностей у тому, що ми маємо дуже різні політичні системи. Україна – це вільний діалог у суспільстві та обов'язковий консенсус. Росія – це ультимативне придушення власного суспільства. pic.twitter.com/Kow8UuT9Gv — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 14, 2022

11:25 В ДНР заявили, что в результате ракетного удара по Донецку 16 человек погибли, 23 получили ранения.

11:17 Международная федерация тенниса (ITF) отстранила сборные России и Беларуси от участия в Кубке Дэвиса и Кубке Билли Джин Кинг. Ранее российская и белорусская теннисные федерации были лишены членства в ITF. Место российской команды на Кубке Дэвиса-2022 займет Сербия, а на Кубке Билли Джин Кинг — Австралия. Беларусь на первенствах заменят Мексика и Беларусь.

11:06 Украина проинформировала Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о том, что удалось отремонтировать линию электропередачи для возобновления внешнего электроснабжения Чернобыльской АЭС. Об этом заявил Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси. «Ранее сегодня украинский регулирующий орган сообщил МАГАТЭ, что персонал Чернобыльской АЭС больше не проводит ремонт и техническое обслуживание оборудования, связанного с безопасностью, отчасти из-за физической и психологической усталости после безостановочной работы в течение почти трех недель. Регулирующий орган сообщил, что 211 человек технического состава и сотрудников службы охраны до сих пор не могут смениться: они приступили к работе за день до того, как 24 февраля российские войска вошли на территорию объекта», — говорится на сайте МАГАТЭ.

Ранее сегодня регулирующий орган #Украины сообщил, что персонал #Чернобыльской АЭС, бессменно работавший почти три недели, больше не проводит ремонт и техническое обслуживание оборудования, связанного с безопасностью. (1/2) — IAEA - International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) March 13, 2022

10:53 Министерство финансов России частично смягчило запрет на перевод валюты на счета в иностранных банках. Предусмотрено три случая, в которых резиденты могут переводить валюто на свои счета в заграничных банковских организациях. Во-первых, переводы можно совершать для финансирования операционной деятельности филиалов и представительств. Во-вторых, «разрешено зачислять на счета граждан в иностранных банках валюту, полученную от нерезидентов в виде заработной платы, арендной платы, купонов и дивидендов по ценным бумагам и иных процентных платежей». Наконец, граждане смогут переводить валюту с зарубежных счетов, открытых до 1 марта 2022 года, на свои другие зарубежные счета, о которых известно российским налоговым органам. Об этом говорится на сайте министерства.

10:42 Bloomberg со ссылкой на свои источники в дипломатических кругах сообщает, что Евросоюз в рамках нового пакета санкций рассматривает возможность запрета на экспорт в Россию автомобилей стоимостью выше 50 тысяч евро.

10:37 Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что представит 16 марта план по преодолению экономических и социальных последствий войны в Украине.

10:33 Китай опроверг сообщения американских СМИ о том, что Москва запросила у Пекина военную помощь. Представитель китайского МИДа Чжао Лицзянь, слова которого приводит РБК, назвал их ложными.

10:28 Из Донецка передали, что у Дома правительства упал разгонный блок ракеты, предположительно от ракетного комплекса «Точка-У». Сообщатеся о пострадавших.

10:15 Остнователь сети быстрого питания «Теремок» Михаил Гончаров прокомментировал закрытие McDonaldʼs в России.

Теремок и другие представители российского бизнеса не создавались как конкуренты Макдональдсу, просто потому что мы ТАК как они делать не умеем. Ни технологически, ни с точки зрения менеджмента и маркетинга. Можно нас за это ругать, но давайте тогда уже ругать и наших ученых за то, что они не лауреаты Нобелевских премий, и наших инженеров, за что, что они не создали айфон в России и за многое другое. Особенно впечатлительным, чтобы не мучиться от нашей отсталости, предлагаю сразу головой об стену биться. Только невежды считают, что все это можно вот так сесть и создать за 2-3 месяца или за 2-3 года. И еще большие невежды считают, что если НЕ ЖАДНИЧАТЬ и не воровать, то и цены в Теремке будут низкие и айфоны в стране появятся. Я вас разочарую - все это появляется за счет десятилетий тяжелого труда сотен тысяч руководителей, маркетологов и инженеров, да еще и с помощью стимулирующих развитие (!) мер правительства. Пока у нас этих мер нет от слова вообще. Даже наоборот - те меры и режимы работы, что есть, стимулируют деградацию и загнивание любого крупного бизнеса. За все 32 года в бизнесе я не видел НИ ЕДИНОЙ попытки нашего государства помочь и стимулировать развитие бизнеса. Возможно в других отраслях это и было, но за 32 года я с такими мерами не столкнулся. Уж извините, пишу как есть, — Михаил Гончаров, фейсбук.

10:04 В Генпрокуратуре Украины заявили, что с начала военных действий погибли 90 детей, более 100 были ранены.

10:02 Журналистка «Голоса Америки» Ася Долина сообщила, что погибла одна из беременных женщин, находившаяся в родильном отделении больницы № 3 в Мариуполе во время обстрела. Ее ребенок не выжил.

9:51 Советник президента Украины Михаил Подоляк написал в твиттере, что в ближайшее время по видеосвязи должен начаться очередной раунд переговоров с Россией.

Переговори. 4-й раунд. Про мир, припинення вогню, негайне відведення всіх військ і гарантії безпеки. Важка розмова. РФ хоч і усвідомлює всю безглуздість своїх агресивних дій, проте залишається в ілюзії, що 19-денне насильство над мирними містами 🇺🇦 – правильний вибір стратегії. pic.twitter.com/0PpXhEWxvJ — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 14, 2022

9:47 Американский зернотрейдер Cargill прекращает инвестиции в России.

9:42 Роскомнадзор официально внес Instagram в реестр запрещенных сайтов.

9:34 Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахян посетит во вторник, 14 марта, через несколько дней после того, как переговоры по иранскому ядерному досье прервались.

9:27 Министр финансов России Антон Силуанов заявил, чтозаморозку валютных счетов России можно расценивать как желание западных стран организовать искусственный дефолт страны. «У нас есть необходимый объем средств для обслуживания наших обязательств», — подчеркнул при этом глава министерства. Ранее Силуанов говорил, что из-за санкций Россия лишилась золотовалютных резервов на сумму около 300 млрд долларов.

9:24 Производитель компьютеров ASUS свернет бизнес в России и эвакуирует сотрудников. Об этом заявила глава экономического ведомства Тайваня Ван Мэйхуа.

9:12 Глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил, что находится в Украине. Об этом он написал в телеграм-канале. Накануне украинские СМИ со ссылкой на разведку сообщали, что Кадыров предположительно в Украине. «Хромает ваша разведка...<...> Можете на минутку расслабиться, так как вам не придётся нас искать, — мы сами вас найдём. Ох, недолго осталось вам. Лучше сдавайтесь и становитесь рядом с нами, как я уже не раз предлагал, или настанет ваш конец. Предложение все ещё в силе. Но не надолго. <...> Внесу интригу: а может мы уже в Киеве и только ждём нужной команды?», — написал Кадыров.

8:55 The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщает, что российская прокуратура пригрозила изъятием активов западным компаниям, решившим свернуть бизнес в России из-за войны в Украине. Как пишут журналисты издания, также прокуратура пригрозила арестами руководителям представительств компаний, критиковавшим действия российских влатсей. Такие предупреждения получили Coca-Cola Co., McDonaldʼs Corp., Procter&Gamble Co., IBM Corp. и Yum Brands Inc.

8:40 Австралия обновила санкционный список. В него попали 33 человека: олигархи, бизнесмены и их ближайшие родственники. Так, под ограничения попали Алексей Миллер («Газпром»), Сергей Чемезов («Ростех»), Дмитрий Лебедев (банк «Россия»), Николай Токарев («Трнаснефть»), Игорь Шувалов (ВЭБ.РФ) и другие лица.

8:32 Компания Procter&Gamble, отказавшаяся от инвестиций в России, пересмотрит отпускные цены для российского рынка. Об этом сообщает «Коммерсантъ». «“Ъ” ознакомился с письмом одного из дистрибуторов P&G, в котором тот предупреждает клиентов об изменении стоимости продукции компании в среднем на 43% с 15 марта. Так, закупочные цены на средства для стирки должны вырасти в пределах 30%, на моющие средства — на 26%, на профессиональные средства для уборки — на 74%. Стоимость товаров для детской гигиены повышается на 47%, женской — на 33%, товаров для красоты и здоровья — на 67%, средств по уходу за волосами — на 63%, средств по уходу за полостью рта — на 58%, средств для бритья — на 65%», — передает издание.

8:17 По данным украинских СМИ, ночью населенные пункты вновь подверглись обстрелам. «Украина сейчас» передавала, что снаряд попал в жилой дом в Киеве.

7:55 Министерство обороны Великобритании сообщило, что за время военных действий Украину покинули 2,5 млн человек. В ООН отмечают, что в результате российского вторжения погибли как минимум 1 663 мирных жителя.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 14 March 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/sxD1cgzdve



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/titfEWfl1X — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 14, 2022

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