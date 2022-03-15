«Много мертвых на улицах, многих хоронят в братских могилах»: уроженка Мариуполя об осажденном городе

интервью

Уроженка Мариуполя Елена Суходольска уехала в Польшу в первый день войны, но ее семья осталась в родном городе, который находится в окружении и подвергается массированному обстрелу со стороны российских войск. В течение недели у Елены не было связи с родными, но 14 марта ее отец смог позвонить ей на 3 минуты. Он рассказал, как живет осажденный город без воды, электричества и отопления в ожидании гуманитарного коридора.

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RFI: Когда вы уехали из Украины? Как поддерживаете связь с родными, которые остались в Мариуполе?

Елена Суходольска: Мы уехали с первыми бомбами по Киеву 24 февраля, в 5:20 утра. Мы буквально встали с кровати, взяли самые необходимые вещи и поехали на западную Украину, провели там несколько дней, потом пересекли границу с Польшей. В Мариуполе остались мои самые близкие люди: мой отец, тетя, дядя и двоюродная сестра. Мы с ними не могли поддерживать связь, начиная с 1 марта и в течение семи дней. Потом они вышли на связь, сказали, что у них сильно разряжены телефоны, буквально немного зарядки было. Они, рискуя жизнью, пошли в какую-то точку в городе возле офиса мобильного оператора «Киевстар», где люди говорили, что есть связь. Им удалось дозвониться и рассказать о бедственном положении. Отец рассказал, что в его квартире выбило все стекла, его дом обстреляли, ему повезло, он не получил ранения, поскольку находился в это время в ванной. Тогда он собрал все свои вещи и переехал в центр города к моей тете. Не знаю, было ли это правильным решением, потому что потом центр города подвергался круглосуточным бомбардировкам со стороны российских войск. Сегодня он мне снова позвонил из какой-то другой точки города. Он сказал, что они живут, как бомжи в подвале. В квартире еще холоднее, чем в подвале, поскольку нет отопления, газа, средств к существованию. Очень большие проблемы с водой. Есть несколько точек, где люди становятся в очередь, набирают техническую воду и ее употребляют как питьевую. Помыться все это время они не могут, но не об этом речь. Речь о том, что город абсолютно разбомбленный. Некогда красивый город у моря совершенно уничтожили россияне, безжалостно стреляя по мирным жителям, женщинам, больницам, школам, дорогам. Мариуполь никогда не думал, что придут такие «освободители» и так их «освободят». Они уничтожили эту жизнь. Сейчас сообщают, что в Мариуполе около 2000 погибших, но, по словам моего отца, их в разы больше, потому что много мертвых людей лежат на улицах, многих хоронят в братских могилах, соседи хоронят во дворах. Это ужасает.

Последний раз, когда вы говорили с вашим отцом…

Это было сегодня. Им удалось дозвониться. Ту точку, которая возле «Киевстара», российская армия узнала и уничтожила. Ее разбомбили, и там перестала ловить связь. Они случайно ехали к нашим знакомым передать лекарства от сердца и увидели, что люди на каком-то перекрестке звонят. Они остановились и поняли, что ловит связь, и таким образом с нами связались. Электричества нет. В одном из сюжетов полка «Азов» я видела какой-то генератор, как люди выстраиваются в очередь — во дворе удлинитель со множеством розеток, и все по чуть-чуть заряжают свои мобильные, чтобы иметь хоть какую-то надежду и сказать близким, что они живы.

Сколько минут вам удалось поговорить?

Буквально три минуты. Они экономят заряд. Нужно ехать обратно. Могут обстрелять в любой момент. Передвигаются на свой страх и риск по городу.

Как и откуда ваши родные получают информацию? Есть ли у них какой-то доступ к СМИ?

Самое страшное, что люди абсолютно отрезаны от какой-либо информации. Они звонят раз в три-четыре дня, когда удается, и спрашивают, какие новости, не сдали ли Мариуполь. Мы говорим: нет, нет. «Азов» (прим.ред. — отдельный отряд специального назначения) держится. Люди, близкие к отчаянию, еще и не могут узнать никаких новостей.

По данным местных властей, там проживают около 400 000 человек. Они прячутся в подвалах. Например, в центре города есть драматический театр и там сделали укрытие для женщин, детей и стариков. Те люди, которые лишились своих домов, чьи дома были разбомблены, они пошли в театр и временно живут там. То, что там творится, это ад. Никаких сообщений, кроме как от военных, мы не получаем. Вся информация, которая приходит, это от мэра города и батальона «Азов».

Как обстоит с продовольствием? Была информация о том, что гуманитарный конвой направляется в сторону Мариуполя. Насколько местным удается себя обеспечить?

Насколько я знаю, это из открытых источников, гуманитарный коридор был неоднократно обстрелян, грабился на российских блокпостах. Это нарушение всемирных конвенций… Этот коридор ждали достаточно долго, в течение десяти дней. По словам моего отца, они уже не верят в этот коридор и уже боятся выходить, поскольку несколько раз формировались очереди на эвакуацию и был открыт огонь по мирному населению со стороны российских войск. То есть люди в полном отчаянии находятся. Я знаю, что наши военные получали какую-то помощь от волонтеров, какие-то продукты развозили людям, детям. Это было продовольствие для военных, но они делились с местным населением. Также известно, что UNICEF каким-то образом привез туда воды, люди выстраивались в очередь, получали ограниченное количество. Моя сестра также выстояла эту очередь.

Если российская сторона откроет гуманитарный коридор, согласятся ли ваши близкие по этому коридору выйти?

За восемь лет, что Россия пытается захватить Мариуполь и бомбит его окрестности, в частности Широкино, люди настолько укрепились в своем патриотизме, что даже тем, кому было все равно — Россия или Украина, даже те люди уже полностью приверженцы Украины и хотят быть в составе Украины несмотря ни на что. Очень показательно, что люди на грани отчаяния, которые спят сидя на стуле в десяти свитерах в подвалах, говорят: как хорошо, что город не сдали. Они не плачут и не просят сдать город. Это героические жители Мариуполя. Которые готовы погибнуть, лишь бы город не сдали.

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