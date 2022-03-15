Нападение России на Украину: день двадцатый. Онлайн

Пожар после попадания снаряда в жилой дом в Киеве, 15 марта 2022 г.

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09:32 Вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила, что во вторник будут работать девять гуманитарных коридоров. По ее словам, из Бердянска сегодня выйдет гуманитарный груз в Мариуполь, который должен доставить в осажденный город воду, лекарства и продукты. Верещук добавила, что на обратном пути гуманитарная колонна заберет женщин и детей в Запорожье.

09:25 Премьер-министры Польши, Чехии и Словении во вторник отправляются в Киев в качестве представителей Европейского совета, сообщило польское правительство. Они должны встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Главная цель встречи — послать сигнал о том, что Украина не останется без поддержки в трудный час, сказал пресс-секретарь правительства Польши.

09:14 На восточном фронте продолжаются обстрелы подконтрольных Украине населенных пунктов, сообщил глава Луганской области Сергей Гайдай. Как он пишет утром во вторник, обстрелам подверглись Рубежное, Попасная, Северодонецк, есть погибшие.

В Рубежном разрушен детский интернат, больница и две школы, сообщил Гайдай. По его словам, разрушения инфраструктуры и жилого сектора катастрофические.

09:06 В ночь на вторник не прекращались обстрелы Харькова. Снаряды российской армии нанесли ущерб торговым площадкам и жилым домам в Холодногорском районе Харькова, где начался масштабный пожар, передает ГСЧС Украины.

08:57 Генпрокуратура Украины объявила подозрение по делу о преступлениях против Украины официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой, главнокомандующему Воздушно-космическими силами России Сергею Суровикину и начальнику войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорю Кириллову.

Глава СК РФ Бастрыкин в ответ поручил возбудить уголовное дело в отношении украинских должностных лиц.

08:53 Ведущая НТВ Лилия Гильдеева уволилась после 16 лет работы. Она рассказала Varlamov News, что написала заявление об увольнении уже из-за границы. «Боялась, что просто так не отпустят», — сказала она.

08:48 Генштаб Украины заявил, что с начала войны российские войска потеряли более 13,5 тысяч военнослужащих, более 400 танков, 81 самолет и 95 вертолетов, 3 корабля. Подсчеты сложно проверить в условиях интенсивных боевых действий, признает Генштаб.

08:45 Минобороны РФ утверждает, что российские войска взяли под свой контроль всю Херсонскую область Украины.

08:41 Адвокаты Марины Овсянниковой, выбежавшей с антивоенным плакатом в прямом эфире «Первого канала», до сих пор не знают, где находится их подзащитная. По данным Baza, ей может грозить уголовное дело.

08:33 Украина проинформировала МАГАТЭ, что продолжаются работы по восстановлению внешнего электроснабжения Чернобыльской АЭС день спустя после того, как украинские специалисты отремонтировали одну из двух поврежденных линий электропередачи.

#Украина проинформировала МАГАТЭ, что сегодня вновь восстановлено внешнее электроснабжение #Чернобыльской АЭС после того, как линия электропередачи была опять повреждена «оккупационными войсками». https://t.co/BmhtMwSPea (1/2) — IAEA - International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) March 14, 2022

14 марта «Укрэнерг» заявил, что отремонтированную линию электропередачи снова повредили оккупационные войска, до того, как подача электроэнергии на АЭС была полностью восстановлена.

«Позже в тот же день регулирующий орган сообщил МАГАТЭ, что в 13 ч. 10 м. по центральноевропейскому времени внешнее электроснабжение было восстановлено и что персонал Чернобыльской АЭС возобновил работы по повторному подключению АЭС к сети», — говорится в заявлении МАГАТЭ.

08:28 Япония объявила о санкциях против 17 граждан РФ. Среди них 11 депутатов Госдумы, миллиардер Виктор Вексельберг и члены семьи предпринимателя Юрия Ковальчука, передает Reuters.

08:08 В Киеве из-за обстрела ранним утром боеприпасы попали в несколько многоэтажных домов, начались возгорания. Есть погибшие, сообщает служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

Утром 15 марта снаряд попал в девятиэтажный жилой дом в Подольском районе Киева. В результате пожар охватил этажи с первого по пятый. Возгорание удалось ликвидировать, сообщает ГСЧС Украины.

Чуть позже ведомство сообщило, что боеприпас попал в десятиэтажный дом в Святошинском районе Киева, в результате чего здание было повреждено, в нем начались локальные возгорания. Позже пожар был ликвидирован. Снаряд попал и в другую многоэтажку в этом районе, в результате чего огонь охватил этажи с первого по шестнадцатый. На месте обнаружены тела двух погибших, сообщает ГСЧС Украины.

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