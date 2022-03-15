Нападение России на Украину: день двадцатый. Онлайн

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Пожар после попадания снаряда в жилой дом в Киеве, 15 марта 2022 г.
Пожар после попадания снаряда в жилой дом в Киеве, 15 марта 2022 г. © State Emergency Service of Ukraine / AFP
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Двадцатый день продолжается военное вторжение России в Украину. RFI на русском следит за событиями в режиме онлайн. Обновляйте страницу, чтобы не пропускать новости.

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09:32 Вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила, что во вторник будут работать девять гуманитарных коридоров. По ее словам, из Бердянска сегодня выйдет гуманитарный груз в Мариуполь, который должен доставить в осажденный город воду, лекарства и продукты. Верещук добавила, что на обратном пути гуманитарная колонна заберет женщин и детей в Запорожье.

09:25 Премьер-министры Польши, Чехии и Словении во вторник отправляются в Киев в качестве представителей Европейского совета, сообщило польское правительство. Они должны встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Главная цель встречи — послать сигнал о том, что Украина не останется без поддержки в трудный час, сказал пресс-секретарь правительства Польши.

09:14 На восточном фронте продолжаются обстрелы подконтрольных Украине населенных пунктов, сообщил глава Луганской области Сергей Гайдай. Как он пишет утром во вторник, обстрелам подверглись Рубежное, Попасная, Северодонецк, есть погибшие.

В Рубежном разрушен детский интернат, больница и две школы, сообщил Гайдай. По его словам, разрушения инфраструктуры и жилого сектора катастрофические.

09:06 В ночь на вторник не прекращались обстрелы Харькова. Снаряды российской армии нанесли ущерб торговым площадкам и жилым домам в Холодногорском районе Харькова, где начался масштабный пожар, передает ГСЧС Украины.

08:57 Генпрокуратура Украины объявила подозрение по делу о преступлениях против Украины официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой, главнокомандующему Воздушно-космическими силами России Сергею Суровикину и начальнику войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорю Кириллову.

Глава СК РФ Бастрыкин в ответ поручил возбудить уголовное дело в отношении украинских должностных лиц.

08:53 Ведущая НТВ Лилия Гильдеева уволилась после 16 лет работы. Она рассказала Varlamov News, что написала заявление об увольнении уже из-за границы. «Боялась, что просто так не отпустят», — сказала она.

08:48 Генштаб Украины заявил, что с начала войны российские войска потеряли более 13,5 тысяч военнослужащих, более 400 танков, 81 самолет и 95 вертолетов, 3 корабля. Подсчеты сложно проверить в условиях интенсивных боевых действий, признает Генштаб.

08:45 Минобороны РФ утверждает, что российские войска взяли под свой контроль всю Херсонскую область Украины.

08:41 Адвокаты Марины Овсянниковой, выбежавшей с антивоенным плакатом в прямом эфире «Первого канала», до сих пор не знают, где находится их подзащитная. По данным Baza, ей может грозить уголовное дело.

08:33 Украина проинформировала МАГАТЭ, что продолжаются работы по восстановлению внешнего электроснабжения Чернобыльской АЭС день спустя после того, как украинские специалисты отремонтировали одну из двух поврежденных линий электропередачи.

14 марта «Укрэнерг» заявил, что отремонтированную линию электропередачи снова повредили оккупационные войска, до того, как подача электроэнергии на АЭС была полностью восстановлена.

«Позже в тот же день регулирующий орган сообщил МАГАТЭ, что в 13 ч. 10 м. по центральноевропейскому времени внешнее электроснабжение было восстановлено и что персонал Чернобыльской АЭС возобновил работы по повторному подключению АЭС к сети», — говорится в заявлении МАГАТЭ.

08:28 Япония объявила о санкциях против 17 граждан РФ. Среди них 11 депутатов Госдумы, миллиардер Виктор Вексельберг и члены семьи предпринимателя Юрия Ковальчука, передает Reuters.

08:08 В Киеве из-за обстрела ранним утром боеприпасы попали в несколько многоэтажных домов, начались возгорания. Есть погибшие, сообщает служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

Утром 15 марта снаряд попал в девятиэтажный жилой дом в Подольском районе Киева. В результате пожар охватил этажи с первого по пятый. Возгорание удалось ликвидировать, сообщает ГСЧС Украины.  

Чуть позже ведомство сообщило, что боеприпас попал в десятиэтажный дом в Святошинском районе Киева, в результате чего здание было повреждено, в нем начались локальные возгорания. Позже пожар был ликвидирован. Снаряд попал и в другую многоэтажку в этом районе, в результате чего огонь охватил этажи с первого по шестнадцатый. На месте обнаружены тела двух погибших, сообщает ГСЧС Украины.

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