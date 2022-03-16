Нападение России на Украину. 21-й день. Онлайн

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Двадцатый первый день продолжается военное вторжение России в Украину. RFI на русском следит за событиями в режиме онлайн. Обновляйте страницу, чтобы не пропускать новости.

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В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

12:40 Похищены мэр и заместитель мэра города Скадовск (Херсонская область)

Как сообщает украинское издание Громадське, мэр Скадовска Александр Яковлев и его заместителя Юрия Палюх похищены российскими силами. Местные жители вышли на митинг с требованием освободить похищенных скандируют «Скадовск – это Украина!».

12:30 Режиссер Сергей Лозница — в интервью RFI: «НАТО и Евросоюз не смогут избежать войны»

Режиссер Сергей Лозница © ATOMS & VOID

«Нужно понять — согласиться, смириться с мыслью, что Европе и НАТО придется воевать. Другого выхода просто нет. Нужно понять, что Путин и вся эта группировка, которая стоит у власти, поставили на карту все. И поскольку он — абсолютный изгой, и потому, что Россия сейчас — как Северная Корея — такой же изгой. И он (Путин) будет стоять до последнего. А следовательно, нам не избежать столкновения. Если вдруг им удастся (я в это не верю, но если им все-таки удастся) превратить „в пыль“ Украину, то на очереди будут страны Балтии. Все это прекрасно понимают», — уверен режиссер.

12:10 Зеленский — в ответ на взлом телеканала «Украина 24»: Я могу предложить сложить оружие только российским военным. Зеленский прокомментировал хакерскую атаку на телеканал «Украина 24», в результате которой в бегущей строке появилось «заявление Зеленского» о капитуляции и призыв «сложить оружие», якобы обращенный к украинцам.

Комментируя fake news, Зеленский заявил: «Что касается последней детской провокации, что я якобы призвал сложить оружие. Я могу предложить сложить оружие только военнослужащим Российской Федерации. И возвращаться домой. А мы уже дома, мы защищаем свою землю, своих детей, свои семьи. Так что никакое оружие мы складывать не собираемся. До нашей победы».

12:00 Новая атака на СМИ: в России заблокировали Bellingcat. По решению Генпрокуратуры РФ заблокированы сайты израильского Девятого канала, эстонской газеты Postimees и расследовательского издания Bellingcat. Напомним, руководителем Bellingcat является известный журналист-расследователь Христо Грозев.

Утром стало известно о блокировке в РФ издания «Кавказский узел», а также белорусского «Еврорадио». Кроме того, заблокированы сайты «Новых Известий», «Вестей Израиля» и ряд других ресурсов. А всего, только сегодня, было заблокировано более 30 ресурсов, сообщил «Интерфакс».

11:40 Песков: эмоциональное состояние Путина «в норме»

Пресс-секретарь Кремля прокомментировал состояние своего начальника на фоне войны, которую тот начал 24 февраля против Украины и в которой погибли уже тысячи людей.

11:15 За сутки по Харькову российские войска нанесли более 50 ударов, сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов. «В течение суток российские войска нанесли более 50 ударов по районам Харькова. […] В целом с начала активных боевых действий враг использовал кассетные, вакуумные бомбы, крылатые ракеты и „Искандер“», — заявил Синегубов.

Россия выпустила по территории Украины уже более 900 ракет, заявил сегодня ночью президент Владимир Зеленский.

Харьков. Развалины супермаркета. 15.03.2022 AFP - SERGEY BOBOK

10:55 Московский аэропорт Шереметьево приостановил инвестиционные проекты. Временно закрыты терминалы E и D, третья взлётно-посадочная полоса не используется. Напомним, в результате санкций, введенных против РФ за войну в Украине, российские авиакомпании теряют минимум половину своих самолетов, кроме того, они не имеют возможности заказывать за рубежом запчасти, ремонт и обслуживание. Наконец, для российских самолетов закрыто небо над всей Европой, Великобританией, США и некоторыми другими странами.

10:30 В Хмельницкой области в ДТП попал микроавтобус с переселенцами: 7 человек погибли, 9 получили ранения. Люди уезжали от войны из города Днепр в Тернополь, сообщает Интрерфакс-Украина.

10:20 Спецслужбы Великобритании займутся поиском активов Путина в стране. В британских спецслужбах создали специальную межведомственную группу по клептократии. Она будет искать деньги Путина и его приближённых, а также активы белорусских граждан, попавших под санкции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на британское издание The Telegraph.

10:10 Российские войска обстреляли телебашню в Виннице, об этом сообщило украинское ведомство Госспецсвязь. Ведомство дает жителям Винницы и региона рекомендации, как бесплатно получить доступ к украинскому вещанию.

О погибших и раненых пока не сообщается.

Напомним, 14 марта в результате ракетного удара по телевышке в Ровно погиб 21 человек. 1 марта 5 человек погибли в результате ракетного удара по телебашне в Киеве.

09:50 103 ребенка погибли и более 100 ранены в Украине в результате российского вторжения, заявила украинский генпрокурор Ирина Венедиктова

«Данные не окончательные — в горячих точках и на временно оккупированных территориях у прокуроров и правоохранителей нет возможности осматривать места обстрелов», — подчеркнула генпрокурор. «Агрессор разбомбил более 400 учебных заведений, 59 — стерты с лица земли», — заявила Венедиктова.

Генпрокурор Украины обратилась к Специальному представителю Генерального секретаря ООН по вопросам детей и вооруженных конфликтов и к Специальному представителю Генерального секретаря ООН по вопросам насилия в отношении детей.

09:35 Лавров заявил о «появлении надежды на компромисс» на переговорах РФ с Украиной. Заявление сделано в интервью РБК. При этом глава МИД РФ сказал, что начатая Россией «спецоперация» — «это не столько про Украину, сколько про миропорядок».

Ранее сегодня президент Украины Владимир Зеленский сказал, что российская позиция на переговорах стала «более реалистичной».

09:30 ЦИК России перешел на Z. Центральная избирательная комиссия России начала использовать в своем логотипе букву Z, ставшую символом российского военного вторжения на территорию мирной Украины.

А председатель ЦИК Элла Памфилова заявила о своей полной поддержке российского руководства, начавшего эту войну, пишет Би-би-си.

09:20 Украине после окончания войны понадобится «несколько лет» на разминирование

Об этом заявил на брифинге министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, напомнив, что без разминирования территории будет, в том числе, невозможно восстановление любого объекта. Глава МВД Украины сообщил, что уже обращается к «своим коллегам» из друших стран с просьбой, чтобы они готовили своих специалистов и технику для того, чтобы позднее приехать и помочь Украине в разминировании объектов, пишет «Укринформ». «Коллеги готовят сейчас уже такую ​​помощь — масштабный десант из спасателей всех стран, Европейского союза в частности, и США, и Британии, чтобы помочь в этот период», — заявил Монастырский.

09:10 В России заблокировали «Кавказский узел», еще одно независимое издание. Но есть возможности продолжить его читать.

«„Кавказский узел“ работает для вас с 2001 года. Мы всегда старались писать правду и честно — про события в регионах Юга России, Северного и Южного Кавказа. Но сегодня „Кавказский узел“ заблокирован решением Генпрокуратуры России», — говорится в редакционном заявлении. В нем также подчеркивается: «Мы не для того работали больше 20 лет, чтобы в одночасье перестать информировать вас о событиях в наших регионах. (…) Мы продолжаем работу и призываем вас установить VPN, чтобы продолжать читать наши новости как обычно. Также предлагаем загрузить на смартфон приложение „Кавказского Узла“ для IOS и Android. Даже без установки VPN читать нас можно в Telegram, смотреть наши видео на Youtube, пока можно оставаться на связи в соцсетях „ВКонтакте“ и „Одноклассники“. Через VPN можно читать нас в Facebook и Twitter».

В дни войны редакция «Кавказского узла» ведет рубрику «Эхо Украины на Кавказе».

09:00 «Новая газета» возобновила работу своей службы новостей. Работа была приостановлена 4 марта из-за невозможности выполнения цензурных требований властей РФ, принявших закон, запрещающий называть российскую войну против Украины войной. Теперь редакция нашла выход, говорится в заявлении издания.

08:45 Президент Украины заявил, что российская позиция на переговорах стала «более реалистичной». Об этом было заявлено в видеообращении Зеленского, опубликованном ночью 16 марта. «Любая война завершается соглашением. Встречи продолжаются. Как мне докладывают, позиции на переговорах звучат уже более реалистично. Однако еще нужно время, чтобы решения были в интересах именно Украины», — сказал украинский лидер.

Власти Украины неоднократно отвергали возможность согласия на «требования» Путиным о так называемой «демилитаризации» Украины (а также некоей «денацификации»), «признания независимости» так называемых «ДНР» и «ЛНР», а также признания аннексированного Крыма российским. При этом уже сам Владимир Зеленский несколько раз дал понять, что Украина может отказаться от планов вступления в НАТО, если получит достаточные гарантии своей безопасности, в том числе, от РФ, напоминает «Свобода».

08:30 Президент Украины подписал закон о запрете пропаганды действий государства-агрессора. Закон запрещает оправдывать агрессию РФ и представлять ее как «гражданскую войну»; прославлять российских военных, наемников и членов других пророссийских групп, в частности, их нельзя называть «ополченцами» и «вежливыми людьми». Также нельзя оправдывать и опровергать вооруженную агрессию России против Украины, начавшуюся в 2014 году. За оправдание, отрицание и прославление агрессии РФ угрожает уголовная ответственность, пишет РБК-Украина.

08:15 Сенат США принял резолюцию с призывом провести расследование предполагаемых военных преступлений, совершенных Путиным и правительстом РФ

В резолюции содержится призыв к Международному уголовному суду (в Гааге) расследовать деятельность Путина, членов Совета безопасности РФ, а также командования вооруженных сил России на предмет совершения военных преступлений. Как сообщает «Голос Америки», сенаторы проголосовали за резолюцию единогласно.

О событиях предыдущего, 20-го дня войны, можно прочитать здесь.

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