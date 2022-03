«Остановить смерть»: Владимир Зеленский обратился к Конгрессу США

Президент Украины Владимир Зеленский 16 марта выступил с обращением к Конгрессу США. В своей речи, произнесенной перед американскими парламентариями по видеосвязи, он вновь выступил с призывом создать над Украиной «гуманитарную бесполетную зону». Он призвал США и партнеров не прекращать санкционное давление до тех пор, пока РФ не прекратит свою военную агрессию. «Я не вижу смысла в жизни, если я не могу остановить смерть. И это моя главная миссия как лидера моего народа», — заявил Владимир Зеленский.

В своем выступлении перед американским Конгрессом президент Владимир Зеленский напомнил о трагических страницах истории США: об атаке в Перл Харборе и терактах 11 сентября. «Американцы! В вашей великой истории есть страницы, которые позволят вам понять украинцев. Понять нас сейчас. Когда это нужно больше всего», — заявил Зеленский из Киева, который, как и другие города Украины, каждый день становится целью российских ударов.

Вспомните Перл-Харбор. Страшное утро 7 декабря 1941 года, когда ваше небо было черным от атакующих вас самолетов. Вспомните 11 сентября, страшный день 2001 года, когда зло пыталось превратить ваши города в поле битвы, когда были атакованы невинные люди… Наше государство переживает это каждый день и каждую ночь на протяжении трех недель! — сказал Зеленский.

«Подобного террора Европа не переживала уже 80 лет», — заявил Зеленский, вновь призвав США и страны НАТО создать над Украиной «гуманитарную бесполетную зону». Западные государства отказываются от такого шага, подчеркивая, что он означал бы прямое военное столкновение с РФ и поставил бы планету на грань мировой войны.

В обращении к Конгрессу США президент Зеленский предложил Западу альтернативу бесполетной зоне для противодействия российским ударам с воздуха: «Если это слишком много, и мы не можем об этом просить, то вот вам альтернатива: вы знаете, что нам нужны оборонительные системы С-300 и другие средства».

«Мощная авиация поможет защитить наш народ, нашу свободу и нашу землю. Самолеты помогут нам защитить Украину и Европу. У вас есть они. Но они находятся на земле, а не в украинском небе», — заявил Зеленский, имея, возможно, в виду в том числе истребители МИГ-29, стоящие на вооружении ряда стран НАТО.

Выступая перед Конгрессом, Зеленский призвал США не снижать санкционное давление на режим В.Путина до тех пор, «пока российская военная машина не остановится». Он также высказался о необходимости ухода всех американских компаний из России.

В ситуации, когда существующие международные структуры не смогли предотвратить вторжение РФ в Украину, Зеленский предложение создать принципиально новый международный альянс под условным названием U-24 для обеспечения безопасности и предотвращения военных конфликтов. Название украинский лидер объяснил так: U — это Ukraine, а также United for Peace (объединенные ради мира). 24 — дата российского вторжения в Украину 24 февраля, а также 24 часа, в течение которых альянс должен уметь реагировать на угрозы.

U-24, по словам Зеленского, должен быть «союзом ответственных государств, имеющих силу и совесть, чтобы останавливать конфликты немедленно». «За 24 часа оказывать всю необходимую помощь. Если нужно — оружие. Если нужно — санкции, гуманитарная помощь, политическая поддержка, финансы… Это объединение могло бы оказывать помощь и тем, кто переживает стихийные бедствия, техногенные катастрофы, кто стал жертвой гуманитарного кризиса или эпидемии», — отметил Зеленский.

Конгрессменам показали видеоролик, на котором виды цветущей Украины и ее городов чередовались с кадрами бомбежек гражданской инфраструктуры и изображениями погибших.

Сейчас мне почти 45. Сегодня мой возраст остановился, когда перестали биться сердца больше чем 100 детей. Я не вижу смысла в жизни, если я не могу остановить смерть. И это моя главная миссия как лидера моего народа, — заявил президент Украины в конце своей речи.

Завершил ее Зеленский обращением к президенту Джозефу Байдену: «Вы — лидер нации, вашей великой нации. Я хотел бы, чтобы вы были лидером мира. А быть мировым лидером означает быть лидером Мира» (I wish you to be the Leader of the world. Being the Leader of the world means to be the Leader of Peace).

