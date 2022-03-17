Война России против Украины. Двадцать второй день. Онлайн

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Эвакуированная из Ирпеня девочка с котом. 16 марта 2022 г.

Двадцать два дня продолжается российское военное вторжение на территорию Украины. Американские спецслужбы дали примерную оценку российских потерь в войне. Байден назвал Путина «военным преступником». В Мариуполе авиаударом был разрушен театр, в котором укрывались сотни людей. Зеленский рассказал о ходе переговоров с Россией. RFI следит за событиями 17 марта в режиме онлайн. Обновляйте эту страницу, чтобы следить за новостями.

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В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

09:27 Представитель Минобороны России Игорь Конашенков провел традиционный утренний брифинг, в котором рассказал, что российская авиация за сутки уничтожила 46 военных объектов Украины, в том числе дивизион системы ПВО С-300, сбила два украинских самолета Ми-24 и Ми-8, а также 12 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе три «Байрактар ТБ-2»; высокоточными ракетами нанесен авиационный удар по арсеналу хранения боеприпасов в населенном пункте Сарны Ровенской области; уничтожены хранилища с ракетами и боеприпасами, в том числе ракеты для тактического комплекса «Точка-У».

09:01 Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан считает, что Россия только создает видимость переговоров. Об этом французский министр рассказал в интервью газете Le Parisien.

«К сожалению, мы все еще в той же российской логике: максимализм требований, стремление к капитуляции Украины, обострение осадной войны. Как и в Грозном и в Алеппо в основе этого лежит обычный триптих: беспорядочные обстрелы, так называемые „гуманитарные коридоры“, объявляемые только для того, чтобы впоследствии обвинить противника в их несоблюдении, и бесцельные переговоры, единственная цель которых — создавать видимость переговоров. Это драматический по своей жестокости длительный процесс».

08:45 Из-за войны парижский футбольный клуб PSG разорвал спонсорский контракт с крупнейшей российской букмекерской компанией онлайн-ставок «Фонбет».

Ранее о прекращении сотрудничества с «Фонбет» заявили «Реал Мадрид» и ФК «Милан».

08:29 Активисты в России стали оставлять антивоенные надписи на рублевых банкнотах. Об этом сообщает телеграм-канал «Феминистское антивоенное сопротивление».

08:08 На жилой дом в Киеве упала сбитая ракета. По предварительным данным, погиб один человек.

По информации ГСЧС Украины, в результате попадания осколков сбитой ракеты в 16-этажный дом произошел пожар на верхних этажах. Дом находится в Дарницком районе — это жилой массив на юго-западе города.

07:52 Президент Украины Владимир Зеленский записал ночью новое обращение к украинцам. Он рассказал, что ежедневно проводит много переговоров, чтобы усилить давление на Россию. Украина на переговорах с Россией добивается прекращения войны, гарантий безопасности и восстановления своей целостности.

«Я хочу, чтобы меня сейчас все услышали, все граждане Украины. Переговоры продолжаются. Мои приоритеты на переговорах совершенно понятны: завершение войны, гарантии безопасности, суверенитет, восстановление территориальной целостности. Реальные гарантии для нашей страны, реальная защита нашей страны». Владимир Зеленский.

07:36 The New York Times публикует «консервативную оценку» американских спецслужб относительно российский потерь в украинской войне.

По «консервативным» данным американской разведки, за три недели войны российская армия потеряла более семи тысяч человек.

Это больше, чем число погибших американцев во время войн США в Ираке и Афганистане.

Генштаб Вооруженных сил Украины заявляет, что Россия потеряла 13 800 своих военнослужащих с начала боевых действий.

В Минобороны России только однажды называли — 2 марта — называли данные о погибших. Тогда оборонное ведомство сообщило, за первую неделю войны погибли 498 российских военнослужащих, еще 1597 человек ранены.

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