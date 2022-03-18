Нападение России на Украину: день двадцать третий. Онлайн

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Дым от пожара, возникшего в результате обстрелов на рынке Барабашова в Харькове, 17 марта 2022.

Двадцать третий день продолжается военное вторжение России в Украину. RFI на русском следит за событиями в режиме онлайн. Обновляйте страницу, чтобы не пропускать новости.

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В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

15:58 Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что Греция готова восстановить роддом, разрушенный в Мариуполе — «центре греческого меньшинства в Украине».

Greece is ready to rebuild the maternity hospital in Mariupol, the center of the Greek minority in Ukraine, a city dear to our hearts and symbol of the barbarity of the war. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) March 18, 2022

15:55РИА Новости со ссылкой на собственный источник, близкий к Роскомнадзору, сообщает, что YouTube в России могут заблокировать сегодня или до конца следующей недели.

15:48 В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека обнародовали новые данные о количестве погибших и пострадавших в Украине с 24 февраля.

From 24 Feb—16 March, we recorded 2,032 civilian casualties in context of Russia’s armed attack against #Ukraine: 780 killed, incl 58 children; 1,252 injured, incl 68 children, mostly caused by shelling & airstrikes. Actual toll is much higher. Full update https://t.co/eUsyfp56zn pic.twitter.com/Xw2WMOnYM4 — UNHumanRightsUkraine (@UNHumanRightsUA) March 17, 2022

15:40 Студия «Мосфильм» предложил кинотеатрам выпустить в повторный прокат фильмы, снятые на киноконцерне в разные годы. В списке лент, предложенных для проката, главным образом представлены фильмы Андрея Тарковского и Карена Шахназарова. На фоне вторжения России в Украину зарубежные компании начали покидать рынок: Walt Disney Company, Sony Pictures, Warner Bros., Paramount и Universal приостановили показы новых фильмов.

15:29 21 мартана фондовом рынке Московской биржи возобновятся торги облигациями федерального займа России. «Для обеспечения сбалансированной ликвидности на рынке ценных бумаг и предотвращения избыточной волатильности Банк России принял решение осуществлять покупку облигаций федерального займа Российской Федерации в объемах, необходимых для ограничения рисков для финансовой стабильности», — говорится на сайте ЦБ РФ.

15:07 В Белом доме сообщили о начале переговоров президента Джо Байдена и китайского лидера Си Цзиньпина.

14:48 Владимир Зеленский в среду, 23 марта, по видеосвязи обратится к французскими депутатами. Об этом сообщают в Национальном собрании Франции.

#DirectAN M. Volodymyr Zelensky @ZelenskyyUa, Président de la République d'Ukraine, s’exprimera depuis Kiev devant la représentation nationale mercredi 23 mars à 15h.



L’Assemblée nationale reste mobilisée aux côtés du peuple ukrainien. 🇺🇦🇫🇷 pic.twitter.com/HHXDivUlbL — Richard Ferrand (@RichardFerrand) March 18, 2022

14:22Швейцария введет в отношении России санкции, аналогичные санкциям Евросоюза. Об этом говорится в заявлении швейцарского правительства.

14:17 В Москве на стадионе «Лужники» проходит митинг-концерт «Крымская весна», посвященный годовщине присоединения Крыма. В МВД РФ заявили, что на мероприятие пришли 203 тысячи человек. На митинге выступил президент Владимир Путин. В своей речи он заявил, что задача российских военных в Украине — «избавить людей от геноцида».

Телеграм-канал «Осторожно, новости» сообщает, что многие люди приходят на митинг, отмечаются и уходят.

13:52 Латвия также вышлет трех российских дипломатов. В твиттере министра иностранных дел Латвии говорится, что решение было принято согласованно с Эстонией и Литвой.

#Latvia expells three Russian Embassy employees in connection with activities that are contrary to their diplomatic status and taking into account ongoing Russian aggression in #Ukraine. The decision has been coordinated with #Lithuania and #Estonia — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) March 18, 2022

13:36 Болгария объявила о высылке десяти российских дипломатов за «деятельность, несовместимую с Венской конвенцией о дипломатических сношениях», как говорится в заявлении болгарского МИД. Как отмечает Le Figaro, такая формулировка часто подразумевает шпионскую деятельность. Сообщается, что Эстония также вышлет трех сотрудников российского посольства в Таллине.

13:19 Владимир Зеленский также провел переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Held regular talks with 🇬🇧 PM @BorisJohnson. Informed about the heroic struggle of 🇺🇦 people against the Russian aggression. Grateful for the strong support, including in terms of security. We’re committed to strengthen the anti-war coalition & ensure peace in 🇺🇦. #StopRussia — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 18, 2022

13:03 Норвегия присоединилась к ряду новых санкций Евросоюза в отношении России. Об этом говорится на сайте министерства иностранных дел.

12:47 Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. В твиттере он написал, что Еврокомиссия в течение нескольких месяцев подготовит заключение по заявке Украины на вступление в ЕС.

Had substantial conversation with EC President @vonderleyen.

EC opinion on UA application for #EU membership will be prepared within few months.

UA Government and EC are instructed. Moving to our strategic goal together. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 18, 2022

12:45 Крупные международные экономические организации, такие как Международный валютный фонд, Европейский банк реконструкции и развития и Всемирный банк, предсказали «огромные глобальные экономические последствия» вторжения России в Украину. Помимо «опустошительной гуманитарной катастрофы в Украине, война подрывает средства к существованию в регионе и за его пределами», — говорится в заявлении, которое цитирует AFP.

12:28 Власти Киева заявили, что с начала войны в городе погибли 222 человека, 889 были ранены, из них 241 человек — гражданский, в том числе 18 детей.

12:19 Министр обороны Норвегии Одд Рогер Эноксен заявил, что правительство дополнительно выделит 308 миллионов евро на укрепление военного присутствия в зоне, граничащей с Россией. «Несмотря на то, что нападение России на Украину маловероятно, нужно понимать, что у нас на востоке — сосед, ставший более опасным и непредсказуемым», — приводит AFP слова Эноксена.

12:08 Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Российского футбольного союза на решение Международной федерации футбола (ФИФА) об отстранении российских клубом и сборных от международных турниров под эгидой этой организации.

11:59 Роскомнадзор потребовал от компании Google прекратить распространение угроз в отношении граждан РФ на YouTube, говорится в сообщении ведомства. «Пользователям видеохостинга YouTube транслируются рекламные ролики с призывами выводить из строя железнодорожные коммуникации Российской Федерации и Республики Беларусь. Действия администрации YouTube носят террористический характер и угрожают жизни и здоровью российских граждан», — заявили в ведомстве.

11:47 Из бомбоубежища под разрушенным театром в Мариуполе вывели 130 человек, там все еще находятся больше 1300 человек. Об этом заявила уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

11:36 Переговоры Эмманюэля Макрона с Владимиром Путиным состоятся около 16 часов по парижскому времени.

11:32 Грузы, поступающие в Украину, станут законными целями для российских военных, если российская сторона сочтет, что таким образом перевозится оружие. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью RT на английском.

11:29 Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для назначения на должность председателя Центрального банка России. Набиуллина возглавляет Центробанк с 2013 года. 24 июня 2022 года ее полномочия должны были истечь.

11:22 «Роскомсвобода» призвала VPN-сервисы дать россиянам бесплатный доступ. Соответствующая петиция была размещена на change.org.

11:05 Президент России Владимир Путин провел переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем. На сайте Кремля говорится, что Путин донес до Шольца, «что киевский режим стремится всячески затянуть переговорный процесс, выдвигая всё новые нереалистичные предложения. Тем не менее российская сторона готова продолжить поиск развязок в русле своих хорошо известных принципиальных подходов».

10:58 По данным Human Rights Watch, российские военные применяли кассетные боеприпасы в густонаселенных районах Харькова и вели неизбирательные атаки. По предположительным оценкам организации, за первые 11 дней войны в Харькове были убиты или ранены 450 мирных жителей.

10:49 Международное энергетическое агентство (IEA) представило план по сокращению потребления нефти на фоне нападения России на Украину и введенных в отношении России санкций. Он состоит из 10 пунктов. В организации предлагают устраивать в больших городах «воскресенья без автомобилей», советуют избегать деловых поездок, если переговоры могут быть проведены в дистанционном формате, понизить цены на проезд в общественном транспорте, отдавать предпочтение скоростным и ночным поездам, а не самолетам, развивать каршэринг.

10:33 Польские пограничники сообщили, что количество беженцев, прибывших в страну из Украины, превысило два миллиона. Преимущественно это женщины и дети, как отмечает польская пограничная служба в твиттере.

10:15 Российские театры начали снимать с репертуара спектакли Ивана Вырыпаева. Об этом сам режиссер и драматург рассказал на youtube-канале «Ходорковский Live». Ранее Вырыпаев заявил, что намерен перечислять авторские от постановок на помощь украинцам.

10:07Один из солистов балетной труппы Национальной оперы Украины Артем Дацишин погиб в результате обстрела. Главный режиссер оперы Анатолий Соловьяненко сообщил о том, что Дацишин скончался от полученных ранений.

9:59 «Спасительное лекарство, в котором мы нуждаемся прямо сейчас, — это мир», — заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус. Он призвал ООН добиться немедленного прекращения огня в Украине, финансировать гуманитарные нужды, но и не забывать о кризисах в Афганистане, Эфиопии, Сирии и Йемене. Накануне в ВОЗ заявили, что с начала военных действий в Украине медучреждения страны подверглись атакам не менее 43 раз.

9:48 Санкции «направлены на то, чтобы война в Украине слишком дорого обошлась Владимиру Путину, и он был бы вынужден от нее отказаться». Об этом в эфире RMC заявил официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь. «Мы начинаем видеть влияние наших санкций в России, рубль резко упал, Московская биржа закрыта уже несколько недель, активы олигархов замораживаются. И мы видим, что олигархи обращаются к Путину с вопросом, стоит ли эта война того?», — заявил Атталь. Он также заявил, что президент Франции Эмманюэль Макрон вновь проведет переговоры с Владимиром Путиным.

Gabriel Attal (@GabrielAttal): "Les mesures qu'on prend visent à faire en sorte que la guerre en Ukraine coûte trop cher [à Vladimir Poutine] et qu'il soit obligé d'y renoncer" pic.twitter.com/u1nTjRUSGs — BFMTV (@BFMTV) March 18, 2022

9:37 ГСЧС сообщило, что в результате падения фрагментов поврежденной ракеты в жилом доме Подольского района в Киеве начался пожар, 19 человек пострадали, в том числе четверо детей. Один человек погиб.

9:22 Сообщалось, что во Львове были слышны взрывы и замечен дым. Как написал мэр города Андрей Садовой, удар был нанесен по авиаремонтному заводу.

9:10Британский медиарегулятор Ofcom отозвал лицензию RT на вещание в Великобритании.

8:57 Аркадий Дворкович покинет пост главы фонда «Сколково». Ранее он в качестве президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ) выступил против войны в Украине. Глава генерального совета «Единой России» Андрей Турчак после высказываний Дворковича призвал уволить его с должности главы «Сколково». На сайте фонда говорится, что Дворкович самостоятельно принял решение уволиться.

Войны — это худшее, с чем человек может столкнуться в жизни. Любая война. Где угодно. В том числе и эта война. Войны не просто убивают бесценные жизни. Войны убивают надежды и чаяния, замораживают или разрушают отношения и связи, — Дворкович от имени ФИДЕ

8:44 С 18 марта клиенты Сбербанка не смогут сделать перевод в другой банк в американских и канадских долларах, фунтах стерлингов, датских и шведских кронах. «В офисах Сбербанка вы по-прежнему можете отправлять переводы как по России, так и за рубеж в валюте: рубли, евро, иены, швейцарские франки, норвежские кроны и сингапурские доллары», — говорится в телеграме банка.

8:37 Дмитрий Медведев написал в телеграме пост, в котором раскритиковал компанию Meta, недавно признанную по требованию Генпрокуратуры «экстремистской организацией» «в связи с незаконными призывами к убийствам и насилию в отношении граждан Российской Федерации». «Совсем недавно выяснилось, что руководители отдельных интернет-ресурсов — к примеру, великой вселенной «Мета» — живут в собственной реальности, следуют только своим субъективным правилам. Вкус к мнимой неограниченной власти в цифровом пространстве сладок. <...> Захотели — закрыли доступ любому человеку, сообществу, стране, да чего уж там — собственному президенту в угоду общественному мнению и его политическим противникам. Помогли правильному кандидату выиграть «демократические» выборы в США», — написал Медведев.

8:28 Международное рейтинговое агентство S&P понизило кредитный рейтинг России до категории СС (дефолт более чем вероятен).Накануне в министерстве финансов России сообщили, что успешно провели платеж по еврооблигациям.

8:11 «Единая Россия» подготовила поправки об административной и уголовной ответственности за фейки о работе российских госорганов за рубежом. Об этом со ссылкой на главу комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы РФ Александра Хинштейна сообщил ТАСС. Поправки могут быть приняты на следующей неделе.

8:06 Япония, Австралия и Новая Зеландия ввели новые ограничения в отношении России.

Япония расширила санкционный список, добавив в него еще 15 физических лиц, включая официального представителя российского МИД Марию Захарову, а также девять компания.

Новая Зеландия запретила въезд более чем трем сотням россиян, из них 13 коснулась еще одна ограничительная мера — их активы, в случае наличия таковых в Новой Зеландии, будут заморожены (эта мера принята в отношении президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, главы МИД Сергея Лаврова и других официальных лиц). Также было введено ограничение в отношении Промсвязьбанка.

Австралия ввела ограничения в отношении 11 российских банков и госучреждений, в том числе министерства финансов, Фонда национального благосостояния, Сбербанка, Россельхозбанка, ВТБ, Альфа-Банка и других.

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