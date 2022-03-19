Двадцать четвертый день российского вторжения в Украину. Онлайн

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Двадцать четвертый день продолжается военное вторжение России в Украину. RFI на русском следит за событиями в режиме онлайн. Обновляйте страницу, чтобы не пропускать новости.

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Время указано по Парижу (среднеевропейское время).

11:56Министерство транспорта РФ подсчитало, что зарубежные авиакомпании из-за закрытия воздушного пространства и необходимости облетать территорию России еженедельно тратят дополнительно более 37,5 миллиона долларов.

11:49 Правительство России утвердило список мер дляподдержки телеком- и IT-отраслей. В них входит приостановка на 1 год действия требования о хранении видеотрафика и ежегодном увеличении объема хранения трафика на 15%, введение поэтапной индексации тарифов операторов связи в зависимости от уровня инфляции, возможность совместного использования операторами инфраструктуры сети в рамках межсетевого технического роуминга и другие меры.

11:14Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила об опасениях, что переговоры между Украиной и Россией являются просто «дымовой завесой», с помощью которой Кремль маскирует новые наступления.

Read my interview in @thetimes on how we need to be tough to secure peace.👇https://t.co/L62yWZYyAV — Liz Truss (@trussliz) March 19, 2022

10:56 Американский военный самолет, задействованный в учениях НАТО, разбился в Норвегии. Четыре человека, находившиеся на борту, погибли.

10:38 Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что у Германии больше нет возможности дополнительно предоставлять оружие Украине из запасов бундесвера. Немецкое правительство рассматривает другие варианты, в том числе закупку для Украины. Но, как подчеркнула министр, в таком случае речь будет идти об экспорте оружия, потому находится в ведении министерства экономики.

10:11 Генсек ООН Антониу Гуттериш предупредил о том, что война в Украине приведет к «урагану голода» из-за нарушений цепочек поставок и роста цен.

The war in Ukraine is already disrupting supply chains and causing the prices of fuel, food and transport to skyrocket.



We must do everything possible to avert a hurricane of hunger and a meltdown of the global food system. — António Guterres (@antonioguterres) March 19, 2022

9:47 В Запорожье ввели комендантский час с 16 часов 19 марта до 6 часов 21 марта. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух в фейсбуке.

9:21Министерство обороны России сообщило об использовании в Украине гиперзвуковых ракет «Кинжал».

8:45 Роскомнадзор потребовал отменить ограничения, введенные в отношении некоторых российских СМИ на YouTube. В РКН подчеркнули, что направляли в корпорацию Google требования отменить ограничения, но они до сих пор не были выполнены. Ведомство пригрозило ответными «мерами технологического воздействия».

8:29Советник главы МВД Украины Вадим Денисенко сообщил о боях за один из крупнейших сталелитейных заводов Европы — «Азовсталь», расположенный в Мариуполе.

8:16 Компания Bosch приостановила поставки в Россию запчастей для грузовых автомобилей. Bloomberg сообщает, что в компании выяснили, что некоторая из ее продукции могла использоваться не по назначению, в том числе — для ремонта российской военной техники.

8:12 Центральный Банк РФ разрешил банкам и другим финансовым организациям до конца года не раскрывать некоторые данные о своих делах, в частности, информацию о бенефициарах и основных акционерах.

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