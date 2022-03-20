Двадцать пятый день войны. Онлайн
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Десятки человек погибли в результате российской бомбардировки казармы в Николаеве. В Украине приостановили деятельность пророссийских партий. ЮНИСЕФ сообщил, что Украину покинули более 1,5 млн детей. RFI следит за событиями воскресенья, 20 марта, в режиме онлайн. Обновляйте эту страницу, чтобы следить за новостями.
В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).
13:01 Украинские беженцы продолжают прибывать в Польшу. Фото ниже — Reuters.
12:29 НАТО начало переброску своих сил ПВО в Словакию
Об этом сообщил министр обороны Словакии Ярослав Надь. По заявлению министра, первые системы зенитно-ракетных комплексов Patriot уже прибыли в Словакию из стран-партнеров по НАТО.
Система будет эксплуатироваться немецкими и голландскими военными и первоначально будет развернута в аэропорту Слиач в центральной Словакии, чтобы помочь укрепить оборону восточного фланга НАТО.
Ранее Братислава заявила о готовности передать Украине свою систему ПВО С-300 советского производства при условии, что словацкая армия получит замену.
12:02 Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал на территории России сайт издания «Медиазона. Центральная Азия», а также сайт проекта исследователей спецслужб Agentura.ru. А социальная сеть «ВКонтакте», со ссылкой на распоряжение Роскомнадзора, заблокировала группу поклонников Екатерины Шульман.
11:31 В соцсетях публикуют фотографии Харькова, разрушенного российскими бомбардировками.
11:16 Генштаб Украины обновил данные о потерях российской армии
По версии Киева российская армия потеряла с начала войны в Украине:
476 танков,
1487 бронемашин,
230 единиц артиллерийских систем,
47 системы реактивного залпового огня,
44 единицы средств ПВО,
96 самолетов,
118 вертолетов,
947 автомобилей,
три катера,
60 цистерн с горючем,
21 беспилотник,
12 единиц специальной техники.
Также Генштаб Украины сообщает, что российская армия потеряла 14,7 тысяч человек личного состава. Не уточняется, идет ли речь только о погибших или число потерь включает и раненых.
10:51 Власти Севастополя, Бурятии и Сахалина сообщают о гибели своих земляков на территории Украины. Новости о похоронах российских военнослужащих, погибших в Украине появляются ежедневно в различных региональных СМИ.
Официально Минобороны РФ только один раз сообщило о числе погибших в Украине российских военных. По данным на 2 марта, признавалась гибель 498 солдат. Украинские власти утверждают, что российские потери составляют уже более 14 тысяч военных.
10:24 Владимир Зеленский в ночном выступлении снова обратился к россиянам.
«В местах особенно жестоких боев передний край нашей обороны просто завален трупами российских солдат. И эти трупы, эти тела никто не забирает. По ним гонят в наступление новые части, какие-то резервы, которые командование российских войск собирает, где только может. Мы понимаем, что у России есть просто бездонный человеческий ресурс и достаточно много техники, ракет, авиабомб. Но я хочу спросить у граждан России: что с вами сделали за эти годы, что вы перестали замечать ваши потери? Неужели для вас ничего не значат слова сын, мать, отец? Уже больше 14 тысяч убитых ваших солдат. И вы этого не замечаете?»
Владимир Зеленский.
Также украинский президент говорил о блокадном Мариуполе и телефонном разговоре с Макроном.
«Блокадный Мариуполь войдет в историю ответственности за военные преступления. Сделать такое с мирным городом, что сделали оккупанты, это террор, который будут вспоминать и через века. И чем больше украинцы говорят об этом миру, тем больше мы находим поддержки. Чем больше Россия применяет террора против Украины, тем худшие последствия наступают для нее».
Владимир Зеленский.
09:47 Украинские власти сообщили о семи «зеленых коридорах» для эвакуации из Мариуполя, Харькова и сел Киевской области
Семь гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей и доставки гуманитарной помощи согласованы в Украине на воскресенье, 20 марта. Об этом объявила вице-премьер Ирина Верещук. Эвакуация запланирована в Киевской, Харьковской и Донецкой областях.
Донецкая область: эвакуация будет производиться из Мариуполя в Запорожье. В Киевской области будут работать гуманитарные коридоры из сел Бобрик и Тарасовка до города Бровары, оттуда будут эвакуационные автобусы. Из города Бородянка будет работать «зеленый коридор» в город Белая Церковь. Из Харькова по «зеленым коридорам» будут отправлены гуманитарные грузы для Волчанска и поселков Рогань и Новая Рогань.
09:15 В Харькове во время ночных обстрелов погибли пятеро мирных жителей, в том числе один ребенок.
Об этом у себя в фейсбуке написал представитель харьковского областного управления Нацполиции Вячеслав Марков. Он также опубликовал фотографию поврежденного многоквартирного дома.
08:57 Городской совет Мариуполя сообщил о новой бомбардировке убежища, где прятались 400 мирных жителей.
«Вчера [19 марта] российские оккупанты сбросили бомбы на школу искусств № 12 в Левобережном районе Мариуполя, где укрывалось около 400 мариупольцев — женщины, дети и старики», — говорится в заявлении. По данным городских властей, под завалами здания все еще находятся люди. Информация о количестве пострадавших уточняется.
08:33 Сводка российского Минобороны на утро 20 марта
За ночь российская авиация нанесла удары по 62 военным объектам в Украине, российские силы ПВО сбили один вертолет Ми-8 и шесть беспилотников, Россия запустила ракеты «Калибр» и «Кинжал» по объектам в Украине с кораблей в Каспийском и Черном морях. В результате удара по центру подготовки сил ВСУ были убиты более 100 военных.
08:14 Более 1,5 миллиона детей покинули Украину и стали беженцами с начала войны.
Об этом сообщает ЮНИСЕФ. Детский фонд ООН также призвал усилить меры по защите детей, уехавших в последние недели из Украины.
07:58 Сводка Генштаба Вооруженных сил Украины на утро 20 марта:
• Состояние, положение и характер действий сил обороны существенно не изменились.
• Украинские силы ПВО сбили три российских боевых вертолета.
• В течение дня противник не вел активных наступательных действий, сосредоточившись на восполнении потерь, уничтоженной техники, переброске иностранных наемников в приграничные с Украиной районы, решении проблем тылового обеспечения.
• Россия продолжает устанавливать жесткий административно-полицейский режим на оккупированных территориях и сознательно создает условия для гуманитарного кризиса. Вчера в Херсон не пропустили гуманитарный конвой.
• Из сводного отряда 331-го гвардейского парашютно-десантного ударного Костромского полка, участвовавшего в боевых действиях на Киевском направлении, остался в живых один военный.
• Российское командование объявило новую волну мобилизации на территории так называемой ДНР и подняли предельный возраст подлежащих мобилизации до 65 лет.
07:41 В Украине приостановили деятельность пророссийских партий
Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение приостановить на период действия военного положения любую деятельность политических партий, имеющих связи с Россией. Об этом в видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Как уточняется, речь идет о партиях: «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Партия Шария», «Наши», «Оппозиционный блок», «Левая оппозиция», «Союз левых сил», «Держава», «Прогрессивная социалистическая партия Украины», «Социалистическая партия Украины», «Социалисты», «Блок Владимира Сальдо».
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