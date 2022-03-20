Двадцать пятый день войны. Онлайн

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Десятки человек погибли в результате российской бомбардировки казармы в Николаеве. В Украине приостановили деятельность пророссийских партий. ЮНИСЕФ сообщил, что Украину покинули более 1,5 млн детей. RFI следит за событиями воскресенья, 20 марта, в режиме онлайн. Обновляйте эту страницу, чтобы следить за новостями.

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В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

13:01 Украинские беженцы продолжают прибывать в Польшу. Фото ниже — Reuters.

По данным пограничной службы Польши, более двух миллионов человек пересекли польскую границу с начала войны. {{ scope.counterText }} {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }} {{ scope.counterText }} i {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }}

12:29 НАТО начало переброску своих сил ПВО в Словакию

Об этом сообщил министр обороны Словакии Ярослав Надь. По заявлению министра, первые системы зенитно-ракетных комплексов Patriot уже прибыли в Словакию из стран-партнеров по НАТО.

Система будет эксплуатироваться немецкими и голландскими военными и первоначально будет развернута в аэропорту Слиач в центральной Словакии, чтобы помочь укрепить оборону восточного фланга НАТО.

Ранее Братислава заявила о готовности передать Украине свою систему ПВО С-300 советского производства при условии, что словацкая армия получит замену.

12:02 Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал на территории России сайт издания «Медиазона. Центральная Азия», а также сайт проекта исследователей спецслужб Agentura.ru. А социальная сеть «ВКонтакте», со ссылкой на распоряжение Роскомнадзора, заблокировала группу поклонников Екатерины Шульман.

11:31 В соцсетях публикуют фотографии Харькова, разрушенного российскими бомбардировками.

11:16 Генштаб Украины обновил данные о потерях российской армии

По версии Киева российская армия потеряла с начала войны в Украине:

476 танков,

1487 бронемашин,

230 единиц артиллерийских систем,

47 системы реактивного залпового огня,

44 единицы средств ПВО,

96 самолетов,

118 вертолетов,

947 автомобилей,

три катера,

60 цистерн с горючем,

21 беспилотник,

12 единиц специальной техники.

Также Генштаб Украины сообщает, что российская армия потеряла 14,7 тысяч человек личного состава. Не уточняется, идет ли речь только о погибших или число потерь включает и раненых.

10:51 Власти Севастополя, Бурятии и Сахалина сообщают о гибели своих земляков на территории Украины. Новости о похоронах российских военнослужащих, погибших в Украине появляются ежедневно в различных региональных СМИ.

Официально Минобороны РФ только один раз сообщило о числе погибших в Украине российских военных. По данным на 2 марта, признавалась гибель 498 солдат. Украинские власти утверждают, что российские потери составляют уже более 14 тысяч военных.

10:24 Владимир Зеленский в ночном выступлении снова обратился к россиянам.

«В местах особенно жестоких боев передний край нашей обороны просто завален трупами российских солдат. И эти трупы, эти тела никто не забирает. По ним гонят в наступление новые части, какие-то резервы, которые командование российских войск собирает, где только может. Мы понимаем, что у России есть просто бездонный человеческий ресурс и достаточно много техники, ракет, авиабомб. Но я хочу спросить у граждан России: что с вами сделали за эти годы, что вы перестали замечать ваши потери? Неужели для вас ничего не значат слова сын, мать, отец? Уже больше 14 тысяч убитых ваших солдат. И вы этого не замечаете?» Владимир Зеленский.

Также украинский президент говорил о блокадном Мариуполе и телефонном разговоре с Макроном.

«Блокадный Мариуполь войдет в историю ответственности за военные преступления. Сделать такое с мирным городом, что сделали оккупанты, это террор, который будут вспоминать и через века. И чем больше украинцы говорят об этом миру, тем больше мы находим поддержки. Чем больше Россия применяет террора против Украины, тем худшие последствия наступают для нее». Владимир Зеленский.

09:47 Украинские власти сообщили о семи «зеленых коридорах» для эвакуации из Мариуполя, Харькова и сел Киевской области

Семь гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей и доставки гуманитарной помощи согласованы в Украине на воскресенье, 20 марта. Об этом объявила вице-премьер Ирина Верещук. Эвакуация запланирована в Киевской, Харьковской и Донецкой областях.

Донецкая область: эвакуация будет производиться из Мариуполя в Запорожье. В Киевской области будут работать гуманитарные коридоры из сел Бобрик и Тарасовка до города Бровары, оттуда будут эвакуационные автобусы. Из города Бородянка будет работать «зеленый коридор» в город Белая Церковь. Из Харькова по «зеленым коридорам» будут отправлены гуманитарные грузы для Волчанска и поселков Рогань и Новая Рогань.

09:15 В Харькове во время ночных обстрелов погибли пятеро мирных жителей, в том числе один ребенок.

Об этом у себя в фейсбуке написал представитель харьковского областного управления Нацполиции Вячеслав Марков. Он также опубликовал фотографию поврежденного многоквартирного дома.

08:57 Городской совет Мариуполя сообщил о новой бомбардировке убежища, где прятались 400 мирных жителей.

«Вчера [19 марта] российские оккупанты сбросили бомбы на школу искусств № 12 в Левобережном районе Мариуполя, где укрывалось около 400 мариупольцев — женщины, дети и старики», — говорится в заявлении. По данным городских властей, под завалами здания все еще находятся люди. Информация о количестве пострадавших уточняется.

08:33 Сводка российского Минобороны на утро 20 марта

За ночь российская авиация нанесла удары по 62 военным объектам в Украине, российские силы ПВО сбили один вертолет Ми-8 и шесть беспилотников, Россия запустила ракеты «Калибр» и «Кинжал» по объектам в Украине с кораблей в Каспийском и Черном морях. В результате удара по центру подготовки сил ВСУ были убиты более 100 военных.

08:14 Более 1,5 миллиона детей покинули Украину и стали беженцами с начала войны.

Об этом сообщает ЮНИСЕФ. Детский фонд ООН также призвал усилить меры по защите детей, уехавших в последние недели из Украины.

07:58 Сводка Генштаба Вооруженных сил Украины на утро 20 марта:

• Состояние, положение и характер действий сил обороны существенно не изменились.

• Украинские силы ПВО сбили три российских боевых вертолета.

• В течение дня противник не вел активных наступательных действий, сосредоточившись на восполнении потерь, уничтоженной техники, переброске иностранных наемников в приграничные с Украиной районы, решении проблем тылового обеспечения.

• Россия продолжает устанавливать жесткий административно-полицейский режим на оккупированных территориях и сознательно создает условия для гуманитарного кризиса. Вчера в Херсон не пропустили гуманитарный конвой.

• Из сводного отряда 331-го гвардейского парашютно-десантного ударного Костромского полка, участвовавшего в боевых действиях на Киевском направлении, остался в живых один военный.

• Российское командование объявило новую волну мобилизации на территории так называемой ДНР и подняли предельный возраст подлежащих мобилизации до 65 лет.

07:41 В Украине приостановили деятельность пророссийских партий

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение приостановить на период действия военного положения любую деятельность политических партий, имеющих связи с Россией. Об этом в видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Как уточняется, речь идет о партиях: «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Партия Шария», «Наши», «Оппозиционный блок», «Левая оппозиция», «Союз левых сил», «Держава», «Прогрессивная социалистическая партия Украины», «Социалистическая партия Украины», «Социалисты», «Блок Владимира Сальдо».

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