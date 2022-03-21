Двадцать шестой день войны. Онлайн

Двадцать шестой день продолжается военное вторжение России в Украину. RFI на русском следит за событиями в режиме онлайн. Обновляйте страницу, чтобы не пропускать новости.

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20:20 Conflict Intelligence Team: вероятность высадки российского морского десанта в Одессе — низкая. Почти все российские десантники уже «задействованы».

Издание Conflict Intelligence Team анализирует вероятность нападения РФ на Одессу с моря. «Утром 21 марта одесские власти сообщили, что российские корабли обстреляли несколько домовладений, — напоминает издание. — Сценарий морского десанта с целью захвата третьего по населению города Украины появлялся как на предвоенных картах на основе данных западных разведок, так и на карте вторжения, которую продемонстрировал (самопровозглашенный президент Беларуси) Александр Лукашенко».

«Аналитик Майкл Кофман не считает десант возможным, пока российские наземные войска не подойдут к Одессе, обойдя или взяв Николаев. Однако мы не уверены, что даже в этом случае у России будет достаточно подготовленных сил на осуществление десанта», — пишет Conflict Intelligence Team.

Издание отмечает, что «по-видимому, все российские бригады морской пехоты, переброшенные к Украину, так или иначе задействованы в боях» в других частях Украины. Кроме того, для штурма Одессы потребуется как минимум выход сухопутных войск к городу с севера, а это «пока что довольно далекая угроза», — утверждает CIT.

«Таким образом, мы считаем вероятность морского десанта в Одессе или области низкой, хотя такую возможность все равно нельзя полностью сбрасывать со счетов», — пишет издание.

19:50 Глава МИД Украины: в 5-й пакет санкций Евросоюза не войдет эмбарго на российские нефть и газ

Пятый пакет санкций, который Евросоюз готовится ввести против России, не предусматривает эмбарго на поставку нефти и газа на европейский рынок, заявил Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины, в эфире телеканала «Рада». Министр отметил, что есть государства, призывающие не спешить с принятием пятого пакета санкций против РФ, передает канал Суспільне.

«Мы активно с этими государствами работаем, объясняем, что это недопустимая позиция», — рассказал Кулеба, подчеркнув: «Впрочем, там будут другие экономические вещи, которые сейчас дорабатываются. И мы обязательно этот пятый пакет тоже дожмем. В конце концов, газ и нефть тоже дожмем, но это просто займет дополнительное время».

19:30 Владимир Зеленский: формат компромиссов с РФ будет решать народ Украины на референдуме. Это касается вопросов гарантий безопасности Украины, оккупированных территорий Донбасса и Крыма

«Я объяснял всем переговорным группам; когда вы говорите обо всех этих изменениях, и они могут быть историческими, мы никуда не денемся, мы придем в референдум. Народ должен будет сказать и ответить на те или иные форматы компромиссов. А вот какими они будут — это уже вопрос нашего разговора и понимания между Украиной и Россией», — заявил президент Украины в интервью телеканалу Суспільне.

Зеленский также прокомментировал российские «требования»: «Украина не может выполнить ультиматум РФ. Надо нас всех уничтожить, тогда их ультиматум будет исполнен. К примеру, отдать Харьков, Мариуполь или Киев. Ни харьковчане, ни мариупольцы, ни киевляне, ни я, президент, мы не можем этого сделать».

19:05 Следственный комитет РФ возбудил дело против украинского журналиста Дмитрия Гордона. Российское ведомство обвиняет журналиста в «публичных призывах к развязыванию агрессивной войны», «экстремизме» и в распространении «заведомо ложной информации» о российской армии, пишет «Медиазона». Напомним, в России фактически введена военная цензура: запрещено само упоминание слова «война», а также публикация любых независимых сведений о потерях российских войск и об атаках армии РФ против мирного населения в Украине.

18:20 Генконсул Греции в Мариуполе Манолис Андрулакис: «Мариуполь — это Герника, Ковентри, Грозный, Алеппо…»

«То, что я видел, надеюсь, никто никогда не увидит. Мариуполь войдет в список городов, полностью разрушенных войной. Мне не нужно их называть — это Герника, Ковентри, Алеппо, Грозный, Ленинград», — заявил греческий дипломат в интервью Reuters. Дипломат покинул Мариуполь 15 марта.

«Блокадный Мариуполь войдет в историю ответственности за военные преступления. Сделать такое с мирным городом, что сделали оккупанты, это террор, который будут вспоминать и через века», — заявил 20 марта президент Украины Владимир Зеленский.

18:00 Пентагон: за неделю российские войска не продвинулись сколько-нибудь заметно ни в одном из направлений в Украине.

17:20 Соратники Алексея Навального опубликовали расследование о «яхте Путина за 700 млн долларов».

Речь о 140-метровой «Шахерезаде», одной из самых больших яхт в мире, которую спустили на воду в 2020 году. Сейчас, по данным команды Навального, лодка находится на итальянском морском курорте Марина-ди-Каррара. 15-минутное расследование можно посмотреть ниже по ссылке на Youtube, а подробное текстовое описание «игрушки» — на сайте «Медузы».

«Сегодня мы с вами будем отнимать у Путина 700 миллионов долларов, или 75 миллиардов рублей по сегодняшнему курсу. Для этого нам понадобится, во-первых, список санкций Европейского союза. А во-вторых, отправиться в Италию!», — говорится в предисловии к расследованию Навального.

Команда Навального пока не смогла документально подтвердить, что судном владеет именно Путин. Но, как выразилась Мария Певчих, они нашли «лучшее доказательство» того, что яхта принадлежит Путину, — на ней работают сотрудники Федеральной службы охраны — ведомства, которое в первую очередь занимается защитой президента РФ.

17:10 Риск нападения на Ровенскую область и Волынь со стороны армии Беларуси остается высоким, однако бойцы украинской Госпогранслужбы готовы будут отразить наступление, заявил спикер ведомства Андрей Демченко, которого цитирует Интерфакс-Украина. Он также заявил о надежде украинских властей на то, что белорусский народ понимает, в какую ситуацию их пытается вовлечь самопровозглашенный президент Лукашенко. Поэтому белорусы не допустят начала нового этапа эскалации с территории Беларуси.

16:45 Россия «в ответ» на японские санкции прекращает безвизовые поездки граждан Японии на Южные Курилы, прекращает переговоры по мирному договору и «выходит из диалога о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах», заявил МИД РФ. Напомним, японские санкции, так же, как и санкции США и Евросоюза, были введены в ответ на войну, которую РФ ведет против Украины.

16:20 Почти 400 тысяч человек вернулись в Украину с начала войны, заявил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко на брифинге в медиацентре во Львове. Большинство из тех, кто вернулся (75-80%) — мужчины, подчеркнул Демченко.

При этом, по данным ООН, более 10 миллионов украинцев были вынуждены покинуть свои дома — уехать за границу или в другие регионы страны. Большинство из уехавших — женщины и дети.

Население Украины (до войны) было примерно 44 млн.

16:10 Марина Овсянникова ответила на обвинение в «предательстве». «Мне страшно, меня обвинили в предательстве. Но я истинный патриот. Я сделала это по зову своего сердца. На Украине уже умерли 115 детей, и они продолжают умирать. И русские солдаты, совсем еще мальчишки, такие как мой сын, гибнут тоже. И я, как мама, не могу не плакать», — заявила экс-редактор Первого канала в интервью изданию Meduza. В «предательстве» Овсянникову, открыто выступившую против войны, обвинил руководитель Дирекции информационных программ Первого канала Кирилл Клейменов, заявивший, что она якобы перед акцией звонила в «английское посольство».

В МИДе Великобритании также назвали обвинение лживым: «Мы не связывались с Овсянниковой. Это очередная ложь, распространяемая (российской) машиной дезинформации», — заявили в Форин-офис в ответ на вопрос Би-би-си.

15:47 Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщает, что британские власти готовятся временно взять под контроль Gazprom Marketing & Trading Retail — дочернее предприятие «Газпрома» в Великобритании.

15:38Российский военный атташе в Лондоне был повторно вызван в министерство обороны Великобритании, где ему выразили протест в связи с действиями российских военных сил в Украине.

The Russian Defence Attaché has been summoned to the Ministry of Defence for a second time in relation to the unprovoked invasion of Ukraine and the conduct of Russia’s Armed Forces. pic.twitter.com/bnlIhypBBv — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 21, 2022

15:19 В МИД РФ вызвали посла США из-за высказываний президента Джо Байдена про российского лидера Владимира Путина. На прошлой неделе Байден назвал его военным преступником. В министерстве заявляют, что такие высказывания «ставят российско-американские отношения на грань разрыва».

Подчеркнуто, что подобные заявления американского Президента, недостойные государственного деятеля столь высокого ранга, ставят российско-американские отношения на грань разрыва. Предупредили, что предпринимаемые против России враждебные действия получат решительный и твердый отпор, — говорится на сайте МИД.

15:09 В Украине заявили о похищении российскими военными главы села Циркуны Харьковской области Николая Сикаленко.

14:52 Российский суд признал корпорацию Meta экстремистской организацией и запретил Facebook и Instagram. Мессенджер WhatsApp, также принадлежащий компании, продолжит работу.

14:39 МИД Украины сообщает, что 19 марта российские военные вывезли на территорию России 2389 детей из Донецкой и Луганской областей. «Принудительное перемещение мирных жителей на территорию государства-агрессора, в том числе детей, имеет признаки похищения. Такие действия являются грубым нарушением международного права, в том числе международного гуманитарного права. Разрушая дома и убивая родителей, Россия лишает украинских детей родительской опеки, еще больше ставя под угрозу их жизни на территории РФ», — говорится в заявлении украинского министерства.

14:15 АО Международный аэропорт «Шереметьево» отправил в простой 20% персонала аэропорта, а также дочерних предприятий из-за введенных в отношении России санкций.

14:07 Комиссия по этике Международной шахматной федерации (ФИДЕ) на полгода дисквалифицировала российского гроссмейстера Сергея Карякина, поддержавшего вторжение в Украину.

13:58 The Insider передает, что в Харькове при обстреле российскими военными погиб узник немецких концлагерей Борис Романченко. 96-летний Романченко пережил Бухенвальд, Пенемюнде, Дору-Миттельбау и Берген-Бельзен, он был вице-президентом Международного комитета Бухенвальд-Дора. Сообщается, что в дом Романченко попала пуля.

13:46 Bloomberg сообщает, что цены на сталь в Европе рекордно подскочили на фоне подготовки новых санкций, которые предположительно будут включать запрет на импорт сталелитейной продукции из России.

13:33 Заместитель генерального директора Первого канала Кирилл Клейменов прокомментировал акцию Марины Овсянниковой, в прямом эфире ворвавшейся с антивоенным плакатом в студию программы «Время», он назвал поступок коллеги предательством. По словам Клейменова, Овсянникова «говорила с английским посольством. <...> Не с визовым центром, а именно с посольством, с его сотрудником, конечно, пусть даже он, как говорится, в штатском». «Эмоциональный порыв — это одно. А предательство — совсем другое. И когда человек предает свою страну и заодно всех нас, людей, с которыми бок о бок проработал почти 20 лет, предает холодно, расчетливо, за твердо оговоренный бонус — кстати, чтобы и предыдущего не лишиться, акцию женщина с плакатом приурочила точно к получению очередной зарплаты, — так вот предательство — это всегда личный выбор человека», — заявил он.

► Интервью Марины Овсянниковой телеканалу France24

13:25Русскоговорящие ученые, работающие за границей, выпустили открытое письмо в поддержку ученых и студентов из Украины, России и Беларуси. Они призвали оказывать поддержку представителям украинского научного сообщества, вынужденным покинуть страну из-за войны, а также не ставить знак равенства между российскими властями и студентам и ученым из России, не поддерживающими военные действия в Украине.

13:05 «Настоящее время» сообщает, что похищенных в Мелитополе журналисток Евгению Борян, Юлию Альховскую и Любовь Чайку отпустили после разговора с российскими силовиками. О том, где находится Михаил Кумок пока не известно. UPD 17:00 Михаила Кумока отпустили, отобрав мобильный телефон, сообщил председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

12:43 Комиссар ЕС по вопросам расширения и политики добрососедства Оливер Вархели написал в твиттере о начале проведения оценки заявки Украины на вступление в союз.

At #EU Foreign Ministers meeting #FAC for @EU_Commission today: #EU continues to stand by #Ukraine & its people, delivering assistance. And we started working on delivering an opinion on the basis of the application for membership for #Ukraine. We will work as fast as we can. pic.twitter.com/XnoRkHkurq — Oliver Varhelyi (@OliverVarhelyi) March 21, 2022

12:22 Вице-премьер Александр Новак в ходе встречи с фракцией «Единая Россия» в Госдуме заявил, что «санкции не должны влиять на повышение стоимости тех услуг, которые сегодня реализуются на российском внутреннем рынке». Речь о ценах на энергоуслуги, газ и топливо.

12:02 Украинское издание «Местные вести» сообщают, что в Мелитополе российскими военными были похищены четверо журналистов. «Домой к журналистам Юлии Ольховской и Любови Чайке, издателю Михаилу Кумоку, выпускающему редактору газеты "Мелитопольские ведомости" Евгении Борян пришли вооруженные люди, забрали их и увезли неизвестном направлении. Россияне пытаются добиться сотрудничества», — говорится в инстаграме «Местных вестей».

11:44 Правительство Латвии планирует ввести запрет на заход российских судов в порты страны. Об этом заявил министр сообщения Латвии Талис Линкайтс.

11:38 The Washington Post, Financial Times, The Economist и некоторые другие зарубежные СМИ отменили платный доступ к ряду публикаций о войне в Украине для российских и украинских читателей.

11:25 Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинский МИД прилагает все усилия, чтобы убедить оставшиеся на российском рынке иностранные компании уйти. Из-за вторжения России в Украину свою деятельность на российском рынке приостановили или свернули многие компании.

11:01 Правительство России может принять решение о введении моратория на банкротство в течение этой недели. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников.

10:49 Украина проинформировала МАГАТЭ, что около половины персонала, почти четыре недели находившегося на контролируемых Россией объектах Чернобыльской АЭС, смогли смениться и вернуться домой. Об этом рассказал заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

10:37 Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель осудил разрушения осажденного Мариуполя. «То, что происходит в Мариуполе, — это крупное военное преступление. Беспорядочные взрывы опустошают город и убивают всех», — заявил Боррель перед встречей с министрами иностранных дел и обороны Евросоюза, посвященной рассмотрению новых санкций против Москвы.

10:22 Мэр Киева Виталий Кличко объявил о введении в городе комендантского часа c 20 часов 21 марта до 7 часов 23 марта.

10:15 Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к гражданам Германии. «Вы видите наше стремление быть с Европой. Наше стремление, как мы сражаемся на поле боя», — заявил он, подчеркнув, что немцы имеют вес для своих властей и могут влиять на их решения.

10:01 Представитель госадминистрации Одессы Сергей Братчук сообщил, что город подвергся обстрелу с российских кораблей.

9:39 В результате обстрела в ночь на 21 марта в Киеве загорелся торговый центр. По предварительным данным, как сообщает УНИАН, восемь человек погибли.

Торговый центр в Подольском районе Киева после ночного обстрела. pic.twitter.com/87ldHE7kTp — RFI на русском (@RFI_Ru) March 21, 2022

9:27 Адвокаты корпорации Meta заявили ходатайство о прекращении производства по делу о прекращении деятельности компании в России. По их мнению, суд в данном случае не имеет необходимой компетенции, так как компания является иностранной.

9:15 Геннадий Тимченко покинул совет директоров «Новатэка». Он находится под санкциями ЕС, Великобритании и Японии.

9:07 Киев остается главной военной целью России, — министерство обороны Великобритании.

9:05 Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская встретилась с послом Украины в Литве Петром Беште.

8:45 Сводка Генштаба ВСУ

ВВС Украины за сутки поразили семь воздушных целей ВС РФ, нанесли удары по технике и живой силе противника.

Россия проводит принудительную мобилизацию в ЛНР и ДНР.

Российские ВС на занятых территориях изымают бытовую технику, автомобили, и другие материальные ресурсы и вывозят в Россию.

8:31 «Ни о каких сдачах, сложении оружия речи идти не может», — заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук после того, как российские военные предложили украинским военным покинуть Мариуполь без оружия 21 марта до 12:00.

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