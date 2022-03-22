Нападение России на Украину. Двадцать седьмой день войны. Онлайн

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Двадцать седьмой день продолжается российско-украинская война, развязанная политическим руководством РФ. RFI на русском следит за событиями в режиме онлайн. Обновляйте страницу, чтобы не пропускать новости.

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Время указано по Парижу (среднеевропейское время).

14:09 Минобороны Великобритании о предполагаемом применении ВС РФ «гиперзвуковых» ракет в Украине

Заявляя об использовании «гиперзвуковых ракет», Москва скорее всего пытается отвлечь внимание от отсутствия прогресса в наземной кампании, заявили в министерстве обороны Великобритании. Использование «Кинжала» вряд ли окажет существенное влияние на исход российского вторжения в Украину, полагают в Лондоне.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 21 March 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/uzFLpim2nq



🇺🇦 #StandWithUkraine pic.twitter.com/d1j6tdCLIJ — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 21, 2022

14:03 США поставляют Украине системы ПВО советского производства — WSJ

Американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в правительстве США сообщила, что Вашингтон отправляет Украине системы ПВО советского производства, которые были приобретены по секретной программе изучения технологий.

Отмечается, что эти вооружения, среди которых ЗРК «Оса», знакомы украинскими военным.

13:44 В Москве возбуждено первое уголовное дело о «фейках» об армии — «Сетевые свободы»

В Москве СК возбудил уголовное дело по трем пунктам второй части новой уголовной статьи 207.3 (распространения заведомо ложной информации об использовании российской армии с использованием служебного положения по мотивам ненависти) в отношении Сергея Колокова. Он арестован на два месяца, сообщает проект «Сетевые свободы». Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на суд, арестованный — техник запасного пункта управления столичного главка МВД.

13:39 Российская авиация сбросила на Мариуполь две сверхмощные бомбы — местные власти

Администрация Мариуполя сообщила, что российская авиация сбросила на осажденный город две сверхмощные авиабомбы, в результате чего город подвергся еще большим разрушениям.

12:40 Госдума приняла закон об ответственности за то, что власти РФ сочтут фейками о деятельности госорганов за рубежом

Предусмотрено до 15 лет лишения свободы, как и за «фейки» о российской армии.

12:36 Госдума отложила законопроект об обязательной явке в военкомат без повестки на апрель

12:29 В Херсоне российские военные снова разогнали проукраинский митинг

В захваченном российскими войсками Херсоне российские военные опять разогнали митинг протестующих. Сообщается, что против протестующих был применен слезоточивый газ.

Вчера митинг в Херсоне тоже разогнали российские военные, сообщалось о раненых.

12:14 Евросоюз собирается создать фонд для восстановления Украины

Руководители Евросоюза собираются создать «фидуциарный фонд» для помощи Украине и послевоенного восстановления страны. С проектом соответствующего документа ознакомилось AFP.

Предлагается организовать международную конференцию для сбора средств.

Проект фонда был запущен в пятницу после переговоров главы Европейского совета Шарля Мишеля с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В четверг главы государств и правительств ЕС соберутся на саммит в Брюсселе, посвященный последствиям российского вторжения в Украину. Сообщается, что в саммите примет участие президент США Джо Байден в рамках своего визита в Европу. Евросоюз уже разблокировал 1,2 млрд евро экстренной помощи Украине после российского нападения.

12:06 В Москве активист оштрафован за плакат «*** *****»

Тверской районный суд оштрафовал на 50 тысяч рублей активиста Дмитрия Резникова, вышедшего в центр Москвы 13 марта на одиночный пикет с плакатом следующего содержания: «*** *****». Плакат признан дискредитацией российской армии, передает SOTA.

12:00 Сенатор Клишас заявил, что в России могут запретить VPN

В России могут ввести запрет на VPN-сервисы, позволяющие обходить блокировки в интернете. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. Он добавил, что при введении запрета на VPN ответственность для граждан за использование таких сервисов наступать не будет.

11:32 Песков о переговорах с Украиной:

«Скажем так, некий процесс имеет место, но, конечно, мы желали бы более активных и более содержательных переговоров», — заявил пресс-секретарь президента РФ журналистам.

11:22 Совет Парижа единогласно проголосовал за предоставление Киеву почетного гражданства

Впервые статус почетного гражданина Парижа был предоставлен городу. Париж этим жестом еще раз выражает дружбу и поддержку столице Украине, которая сейчас борется за свою свободу, написала мэр Парижа Анн Идальго.

Le #ConseilDeParis a voté à l’unanimité la citoyenneté d’honneur à la ville de Kyiv.

Avec cette distinction, attribuée pour la première fois à une ville, Paris renouvelle son amitié et son soutien pour la capitale ukrainienne qui lutte actuellement pour sa liberté. 🇺🇦 pic.twitter.com/gB68IHQezB — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) March 22, 2022

Муниципальное собрание Парижа также утвердило гуманитарный пакет для Украины на миллион евро. 360 тысяч евро направляются четырем организациям, работающим в Украине или в пограничных странах, принимающих беженцев. 640 тысяч евро будет выделено на прием украинских беженцев в Париже.

Мэры некоторых парижских округов устроили сбор гуманитарной помощи, в котором было задействовано 400 добровольцев. В результате удалось направить в Украину 125 тонн товаров первой необходимости, сообщил мэр XV округа Филипп Гужон.

11:00 Япония выразила протест в связи с выходом РФ из переговоров о мирном соглашении

Как сообщают российские СМИ, посла РФ в Японии вызвали в МИД Токио. Агентство «Киодо» пишет, что Япония выразила официальный протест в связи с остановкой территориальных переговоров с Россией.

Территориальный спор о принадлежности южных Курильских островов не урегулирован со времен окончания Второй мировой войны.

МИД России объявил, что российская сторона выходит из переговоров с Японией по мирному договору из-за «откровенно недружественных позиций» Токио. В Москве также приняли решение о прекращении безвизовых поездок граждан Японии на Курильские острова и о выходе из диалога с Токио о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.

Решение Москвы о прекращении консультаций о мирном договоре «несправедливо» и «абсолютно неприемлемо», заявил Фумио Кисида. Его цитирует агентство «Рейтер».

10:54 Российские компания потеряли из-за санкций 78 самолетов

Российские авиакомпании потеряли уже 78 самолетов, они были арестованы за границей, сообщило министерство транспорта РФ. При этом российские авиакомпании уже перевели в свой реестр 800 самолетов.

В середине марта в России начал действовать закон, позволяющий российским компаниями регистрировать права на иностранные самолеты, находящиеся у них в лизинге и выдавать им российские сертификаты летной годности.

10:38 Социальная сеть «Вконакте» блокирует страницы оппозиционеров

Соцсеть «Вконтакте» заблокировала доступ к страницам политика Ильи Яшина и политзаключенного Алексея Навального, а также к паблику «Команда Навального».

«Команда Навального» опубликовала сообщение от администрации «Вконтакте», где сообщается, что страницу заблокировали по требованию генпрокуратуры РФ. «Мы вынуждены исполнить это требование на территории России. В противном случае может быть ограничен доступ ко всей социальной сети», — говорится в пояснении администрации сайта.

В уведомлении Генпрокуратуры, которое приводит «Вконтакте», говорится, что на сайте «Команды Навального» появилась информация «о якобы нападении Россией на территорию Украины», но российские официальные источники, в том числе министерство обороны утверждают, что это неправда, а информация о нападении России на Украину «формирует у людей панические настроения» и «создает предпосылки к массовым нарушениям общественного порядка».

Политик Илья Яшин сообщил, что «Вконтакте» заблокировала его страницу в России по требованию Генпрокуратуры из-за антивоенных выступлений. Политик написал, что расценивает это как медаль.

Ранее «Вконтакте» по требованию генпрокуратуры заблокировало фан-сообщество политолога Екатерины Шульман.

10:32 Чернигов остался без электричества и водоснабжения

Чернигов остался без электроэнергии и водоснабжения, сообщил глава местной администрации Вячеслав Чаус. По его словам, коммунальные службы работают и делают все возможное в нынешних условиях. Город подвергается регулярным обстрелам российских войск.

10:27 Дмитрий Муратов и «Новая газета» передают Нобелевскую Медаль премии мира 2021 года в фонд помощи украинским беженцам

«Прошу откликнуться аукционные дома, которые выставят на торги эту известную всему миру награду», — призвал главный редактор «Новой газеты».

10:16 Минобороны Украины: российские потери среди военных составляют около 15300 человек

Минобороны Украины сообщило, что, по информации ведомства на 22 марта, потери российской армии среди военнослужащих составляют около 15300 человек. Накануне ведомство сообщало о потерях среди российских военных примерно в 15 тысяч человек.

Речь идет об убитых и раненых.

Российское минобороны отчиталось о потерях среди российских военных только один раз, 2 марта. Тогда сообщалось о гибели 498 российских военных, отправленных воевать в Украине. Русская служба «Би-би-си» на основании открытых источников выяснила, что подтверждены имена уже 557 погибших российских военных.

10:03 Франция и США выступили за ужесточение санкций против РФ

Главы французской и американской дипломатий Жан-Ив Ле Дриан и Энтони Блинкен в ходе телефонных переговоров констатировали необходимость усиливать санкционное давление на Россию перед лицом продолжающегося российского военного вторжения в Украину, сообщили в МИД Франции.

«Министры обсудили трагическую гуманитарную ситуацию в Украину, вызванную военным вторжением России и неизбирательными обстрелами украинских городов российскими войсками», — говорится в сообщении. Жан-Ив Ле Дриан и Энтони Блинкен подчеркнули срочную необходимость прекращения огня на всей территории Украины, а также важность тесного сотрудничества по вопросу продовольственной безопасности в контексте ограничений поставок.

09:57 Евросоюз утвердил стратегию по обороне до 2030 года

Совет Евросоюза утвердил об утверждении стратегии по укреплению политики безопасности и обороны ЕС до 2030 года. План получил название «Стратегический компас».

Стратегия предполагает создание потенциала быстрого реагирования ЕС численностью до 5000 военнослужащих, регулярные боевые учения на суше и на море, повышение военной мобильности.

09:51 Россия задействует в Украине «низкокачественные» боевые резервы — аналитики США

Американские специалисты из Института изучения войны (ISW) указывают, что российские войска в Украине не в состоянии решить проблемы с логистикой, а также были вынуждены задействовать «низкокачественные» боевые резервы, в том числе подразделения низкой готовности с Дальнего Востока для восполнения потерь.

09:45 В Финляндии задержали 21 яхту, предположительно принадлежащую российским олигархам

Таможня Финляндии задержала уже 21 роскошную яхту, предположительно принадлежащую попавшим под санкции российским олигархам или компаниям, сообщает газета Helsingin Sanomat. Сообщается, что яхты зарегистрированы по всему миру. Если подтвердится, что яхты принадлежат лицам под санкциями, местное ведомство по сбору долгов может перейти к окончательной заморозке имущества.

09:30 Утренний брифинг минобороны РФ:

Российские войска продвинулись на шесть километров и заняли поселок Урожайное. Российская армия ведет бои с 128-й отдельной горно-штурмовой бригадой украинских сил.

Силы «ДНР» ведут бои за овладение населенными пунктами Каменка, Новоселовка Вторая, Верхнеторецкое, овладели н.п. Славное, Трудовской, Шахта Челюскинцев и Марьинка.

Силы «ЛНР» установили контроль над Калиновым, Попасным, Новоалександровкой, Степным и Богуславксим.

С 24 февраля уничтожены 230 беспилотников, 154 установки РСЗО, 181 зенитный ракетный комплекс, 1528 танков и других бронемашин, 602 орудия полевой артиллерии и миномета, 1312 единиц автомобильной техники.

09:25 Вице-премьер Украины Ирина Верещук рассказала о гуманитарных коридорах, которые сегодня должны работать.

Из осажденного российскими войсками Мариуполя людей должны вывозить в Запорожье по трем маршрутам.

09:07 Утренняя сводка Генштаба ВС Украины:

Существенных изменений в положении сил и характере обороны за последние сутки нет. Украинские силы преуспели на отдельных направлениях.

За последние сутки воздушные силы и украинская ПВО поразили один российский самолет, шесть беспилотников и два вертолета. Число сбитых ракет уточняется. Отмечены более активные действия российской авиации за последние сутки.

Российские войска на территории Украины имеют боеприпасов и продовольствия не более, чем на три дня. Аналогичная ситуация с горючим, которое подводят цистернами. В Ахтырском районе Сумской области около 300 российских военнослужащих отказались выполнить приказ на ведение боевых действий и на 70 единицах техники покинули место проведения операции.

На Донецком и Луганском направлениях российские войска продолжают попытки закрепиться, но они не имеют успеха. Украинские защитники отбили 13 атак российских ВС.

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