Двадцать восьмой день войны. Онлайн

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Российская армия продолжает обстрелы украинских городов. Сообщается о новых бомбардировках Чернигова. США анонсировали новые санкции против Москвы. Siemens, Total Energies и Crédit Agricole объявили о планах ухода из России. RFI следит за событиями в среду, 23 марта, в режиме онлайн. Обновляйте эту страницу, чтобы следить за новостями.

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В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

11:04 В Москву прибыл президент Международного Комитета Красного Креста Петер Маурер. Неделю назад он побывал в Киеве.

«Несколько недель этого конфликта, как и восемь лет конфликта в Донбассе, причинили много горя и разрушений. Есть конкретные меры, которые стороны должны принять в соответствии с нормами международного гуманитарного права, чтобы уменьшить страдания людей. На прошлой неделе я был в Киеве, а на этой неделе приехал в Москву, чтобы продолжить обсуждение этих мер с властями», — приводит пресс-служба слова Маурера.

Глава международной гуманитарной организации планирует встретиться с представителями министерства иностранных дел и министерства обороны России, а также с председателем Российского Красного Креста. Помимо ситуации в Украине Маурер намерен обсудить гуманитарное положение в Сирии, а также последствия войны в Нагорном Карабахе.

10:38 Авиакомпания Vietnam Airlines с 25 марта приостанавливает полеты между Ханоем и Москвой на неопределенный срок.

Как сообщает «Интерфакс», полеты приостанавливаются из-за изменений процедуры страхования. Рейсы между столицами Вьетнама и России выполнялись раз в неделю.

10:13 Министерство обороны России также провело утренний брифинг со сводкой о боевых действиях.

• Российские военные ведут бой за населенный пункт Новомихайловка, а силы так называемой ДНР взяли села Верхнеторецкое и Новобахмутовка (все находится в Донецкой области — RFI).

• За сутки ракетные удары нанесены по 97 объектам военной инфраструктуры Украины.

• Уничтожен арсенал в населенном пункте Оржев в 14 километрах северо-западнее города Ровно с вооружением и военной техникой украинских войск, в том числе поступившей из западных стран.

• Российскими средствами ПВО за сутки сбиты в воздухе один Су-24 и 16 беспилотников, в том числе три «Байрактар ТБ-2».

• Всего с начала войны уничтожены: 184 самолетов и вертолетов, 246 беспилотных летательных аппаратов, 189 зенитных ракетных комплексов, 1558 танков и других боевых бронированных машин, 156 установок реактивной системы залпового огня, 624 орудия полевой артиллерии и миномета.

09:52 Генштаб Украины опубликовал утреннюю сводку о потерях российской армии

С начала полномасштабного вторжения в Украину российские войска потеряли более 15,5 тысячи человек. Предположительно, в эту цифру включены как погибшие, так и раненные.

Также по данным Генштаба Украины, Россия потеряла:

• 517 танков,

• 1578 боевых бронированных,

• 267 артиллерийских систем,

• 80 ракетных систем залпового огня,

• 47 средств ПВО,

• 101 самолет,

• 124 вертолета,

• 1008 единиц автомобильной техники,

• 4 корабля,

• 70 цистерн горюче-смазочных материалов,

• 42 беспилотника,

• 15 единиц специальной техники.

09:11 Депутатам Госдумы от «Единой России» запретили покидать Россию без разрешения руководителя фракции.

Об этом сообщает издание «Холод», публикуя соответствующее распоряжение, подписанное главой фракции Владимиром Васильевым. Официальных комментариев об этом от руководства «Единой России» пока нет.

08:49 В Чернигове в результате авиабомбардировки разрушен мост, который соединял город с Киевом.

Об этом сообщает издание «Суспiльне» со ссылкой на главу областной военной администрации Вячеслав Чаус. По этому мосту в город доставляли гуманитарную помощь, а из города шли эвакуационные автобусные рейсы.

08:27 Генштаб ВСУ опубликовал сводку боевых действий на утро 23 марта.

«Силы обороны продолжают вести оборонительную операцию на восточном, южном и северо-восточном направлениях.

• На восточном направлении оперативные группы войск действуют в Донецком, Слобожанском и восточной части Таврического оперативных округов. Объединенные силы сдерживают захватчика в направлении городов Попасная и Курахово. Также они осуществляют круговую оборону Мариуполя.

• На северо-восточном направлении основные усилия сосредоточены на прикрытии государственной границы, сдерживании наступления противника в районе города Малин. ВСУ держит оборону Чернигова и сдерживает продвижение противника в направлении Киева.

• На юго-восточном направлении осуществляется оборонительная операция, а также обеспечение наземных операций войск и отдельных соединений, оборона баз и морских портов в Черноморской оперативной зоне. Продолжается оборона города Николаева и Николаевской области. ВСУ сдерживают противника в направлении Кривого Рога и Нововоронцовки.

• ВВС и ПВО Украины отражают ракетные и авиационные удары противника, прикрывают с воздуха важные объекты на территории Украины. За прошедшие сутки поражено более 17 воздушных целей противника (6 самолетов, 5 БПЛА, 1 вертолет и 5 крылатых ракет). Кроме того, авиация ВВС нанесла сокрушительные удары по скоплениям техники и живой силы противника, повредила его крылатые ракеты.

• На территории Российской Федерации продолжается скрытая мобилизация с целью восполнения потерь личного состава. Российская и белорусская военная техника активно перемещается по территории республики Беларусь и скапливается вдоль украинской границы.

08:04 Французская финансовая группа Credit Agricole объявила о приостановке деятельности в России.

В заявлении группы говорится, что Credit Agricole с начала вторжения в Украину прекратила любое новое финансирование российских компаний и всю коммерческую деятельность в стране. Теперь Credit Agricole обсуждает с международными клиентами приостановку услуг, которые оказывал им российский филиал. В России группа представлена дочерним АО «Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк» (Credit Agricole CIB) и насчитывает 170 сотрудников.

«Акция солидарности в первую очередь посвящена населению Украины и ее украинским сотрудникам, пострадавшим от войны. Приоритетом группы с начала войны было обеспечить безопасность и предоставить оборудование и финансовую поддержку 2400 украинским сотрудникам Crédit Agricole: они все еще находятся на территории, они по-прежнему мобилизованы для обеспечения продолжения основной банковской деятельности», — говорится в заявлении.

07:53 США планируют ввести новые санкции в отношении России.

По данным The Wall Street Journal, речь идет об ограничительных мерах в отношении 400 россиян, в том числе 328 депутатов Госдумы. Ранее депутаты, голосовавшие за признание независимости ЛНР и ДНР, уже попали под санкции Евросоюза.

Предполагается, что о новых санкциях Байден объявит во время двухдневного визита в Европу, который начнется сегодня.

Президент США Джо Байден отправился в Европу. Сначала он посетит Брюссель, где примет участие в саммите НАТО и встретится с лидерами стран «Большой семерки» и Евросоюза. Затем Байден отправится в Польшу, где его ждет встреча с президентом Анджеем Дудой.

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