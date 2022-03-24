Двадцать девятый день войны России против Украины. Онлайн

Пожарные на месте обстрела жилого квартала в Киеве 23 марта 2022.

Больше чем месяц назад Россия вторглась в Украину. В 29-й день войны российские войска, по данным западных аналитиков, застопорилось на ряде направлений, а под Киевом они рискуют попасть в окружение. Как отмечают спецслужбы США, украинская армия смогла оттеснить российские войска от столицы. Жители Мариуполя, находящегося в осаде, по словам президента Зеленского, остаются без воды и без лекарств. Русская служба RFI ведет онлайн-трансляцию.

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В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

9:30 Российские силы, которые раньше находились в нескольких десятках километров от Киева на востоке, отдалились от города. По словам чиновника министерства обороны США, которого цитирует CNN, их оттеснили к 55 километрам от центра Киева.

К северо-западу от Киева российские силы продолжают оставаться на расстоянии 15-20 километров от города, где занимают «оборонные позиции».

Подтверждения этой информации от российского Минобороны не поступало. Там отметили, что российская авиация за ночь поразила 60 военных объектов Украины. Под контролем России, как следует из брифинга, город Изюм в Харьковской области.

В Генштабе ВСУ утверждают, что российской армии не удалось продвинуться «ни по какому направлению».

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