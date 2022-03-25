«Меня пытали и угрожали убийством»: украинский журналист о своем похищении в оккупированной Херсонской области

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Украинский журналист газеты «Новый день» Олег Батурин в интервью RFI рассказал о том, как 12 марта его похитили предположительно российские военные, почему через 8 дней отпустили на свободу, и как живет Херсонская область, которая с середины марта находится под российской оккупацией.

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RFI: Расскажите, как вас задержали?

Олег Батурин: 12 марта мне позвонил днем из соседнего города Новая Каховка знакомый мне активист Сергей Цыгипа. Он очень просил о встрече и предложил приехать в мой город Каховку. Мы договорились в 5 вечера, в районе Автостанции. Я не был против. Когда я пришел туда, его там не было, то я решил уйти. Боковым взглядом я увидел гражданский бусик, из которого похожие на зеленых человечков люди побежали ко мне. Они были хорошо вооружены. Они начали кричать: «Падай на колени, сука». Они заламывали мне больно руки за спину, завалили на асфальт, били автоматами.

У них не было никаких опознавательных знаков?

Нет. Очевидно, что это не были украинцы. Какие-то российские военные, но без опознавательных знаков. Они были в украинской машине, с гражданскими номерами. Потом я узнал, что это была машина на 8 мест, которая за несколько дней до этого была украдена в соседнем городе Таврийске, у депутата местного совета. Его словили, отобрали машину, документы и начали разъезжать на этом бусике по региону. Этот бусик неоднократно видели в Каховке.

При мне не было никаких вещей, документов. Я ничего с собой не взял. Они были этим очень раздражены. Очевидно, что у них было задание привезти Олега Батурина. Они поняли, что это я. Меня привезли в соседний город Новая Каховка, в захваченное русскими здание городского совета. Там меня таскали в наручниках, с низко опущенной головой, прикрытой капюшоном. Первые люди, с которыми я общался, которые проводили мой допрос и угрожали мне, спросили мое имя и фамилию. Я назвал. «Ну все, дописался Батурин Олег». Меня пытали, меня угрожали убить…Потом меня передали в руки, как я понимаю, скорее всего, представителю ФСБ России. Но я не видел ни одного лица тех, кто меня допрашивал.

Они были в масках?

Нет. Мне велели сидеть с очень низко опущенной головой, с капюшоном моей куртки. Я не мог ничего видеть кроме своих ног. А в те моменты, когда я уже был в изоляторе, я иногда мог видеть, кто ко мне обращался через окошко или кто заходил ко мне в камеру, у этих людей были лишь прорези на месте глаз. Кто они? Какие у них претензии ко мне? Что я нарушил? Какие они представляют структуру? Какую страну представляли? Очевидно, что российскую сторону, потому что там был и российский акцент, и они называли чеченцев, сами упоминали Россию. Но, чтобы они четко называли, мы такие-то, такие-то…Такого не было.

Есть ли у вас, какие-то версии, почему вас захватили и что им от вас было нужно?

Анализируя ситуацию, характер вопросов во время допросов и информацию, которую я и потом получил, я не то, что допускаю, а я делаю вывод, что к моему задержанию и похищению причастны люди, которые были местными коллаборантами, которые в этом регионе живут ни один десяток лет и просто хотели мне отомстить за профессиональную деятельность. Таких недоброжелателей у меня было достаточно много.

Вы работали на чувствительные темы?

Я делал расследования. Даже до этой войны в 2018 и 2019 году были постоянно случаи, когда некоторые одиозные, маргинальные, пророссийские депутаты, активисты мне угрожали, в том числе публично, или угрожали моим близким. Все эти случаи я документировал, обращался в полицию, полиция спускала это на тормоза. Я потом обжаловал действия полиции. Я пытался себя защищать.

Эти люди из этого круга, к моему глубокому убеждению, были основными заказчиками моего задержания, но потом они передали или вынуждены были передать россиянам, они в последствии решали мою судьбу, проводили основные допросы.

Журналисты стают мишенью. Мой опыт говорит о том, что с помощью местных коллаборантов, они нашли повод отомстить и отыграться на журналистах и активистах. Они прекрасно знали, с кем имели дело: неоднократно спрашивали мои анкетные данные, где я работал, говорили: «Все журналист, ты допрыгался, мы тебе хребет поломаем». Мне угрожали убийством и у меня не было никаких оснований полагать, что это шутка.

Вы сутки провели в Новой Каховке, а потом вас увезли в Херсон, о чем вы узнали позже. Как там обстояло дело?

В Новой Каховке характер допросов был абсолютно не похож на тот, что я видел когда меня уже привезли в Херсон. В первый день мне угрожали расправой, то, что я пережил, это был самый страшный опыт в моей жизни. Меня сутки держали прикованным к батареи в холодном помещении новокаховской полиции. На следующий день утром в 9 часов приехали люди забирать нас. У меня было стойкое убеждение, что меня отвезут куда-то и убьют. После того, как нас кинули в машину и везли 2 часа, то у меня появилась надежда на жизнь.

Вы не знали, куда вас везут?

Они ничего не объясняли. Что будет потом, что будет в ближайшие пять минут. Полная неизвестность. Я уже думал, что угодно, что привезут на какой-то полигон, будут использовать, как живой щит.

С вами были другие задержанные?

Да. Они все прошедшие сутки провели со мной в соседних комнатах. Кто они, я не знаю. Ориентировочно их было 4 человека, может 5.

Я думал, что нас везли в Крым. Потом я понял, что нас привезли в здание херсонской госадминистрации. Там по отношению ко мне угроз и насилия не было. Хотя было психологическое давление. Там нас допрашивали, а потом отвезли в изолятор местного отделения полиции. Мы были по одному в камерах. Там я провел неделю.

Какое там было к вам отношение? Вам не говорили, почему вы там находитесь?

Никто ничего не объяснял, но у меня было впечатление, что в следственном изоляторе была ротация людей, которые приходили нас кошмарить. То говорили, что приходят чеченцы, то еще кто-то. Действительно были люди с неславянским акцентом. Судя по тому, что я слышал, в том следственном изоляторе в основном среди пленных были участники АТО. По отношению к ним они применяли физическое насилие. Было ужасно это слышать.

Меня спрашивали, почему я пошел на митинг, кто организаторы. Но события в самой Каховке их мало интересовали, их больше интересовало происходящее в Херсоне. Например, спрашивали, кто ведет тот или иной телеграмм-канал, кто организатор митинг.

Вам давали есть, пить?

Нас держали впроголодь. В первый день дали всего два маленьких стакана воды. Я очень хотел в туалет, но мне разрешили только через сутки. Я даже считал есть мне дали через 45 часов после моего задержания. Дали несъедобную пшеную кашу с мясом. В первый раз мне дали 350 грамм такой армейский паек, а остальные дни давали две порции в разное время дня.

На протяжении всех этих дней вам не давали возможности связаться с родными ?

Абсолютно.

К вам пускали врачей?

Я слышал, что у одного пленного в другой камере была высокая температура и пневмония. Другой жаловался на больное сердце. Просили врачей, но ни одного врача не вызвали. Среди задержанных были иностранцы, я слышал, что английский был не родных их языком. Но кто они, я не знаю.

В каких условиях и почему, на ваш взгляд, они вас отпустили?

Я не знаю. У меня было такое ощущение, что их основная задача была кошмарить АТО. У ним было более пристальное внимание. Мне показалось, что остальные были во второстепенных ролях. Того же активиста Сергей Цыгипа, которого я упоминал в начале, тоже похитили и когда он мне звонил договариваться о встрече, он уже был в плену. По состоянию на сегодня его местонахождение не известно. Он был блогером, ветераном АТО, достаточно известным активистом.

У вас есть предположения, почему вас отпустили, зная, что вы журналист и будете об этом рассказывать?

Из того, что я слышал там, у меня есть только один ответ. Там была некая несогласованность, непонимание, что делать, ощущалась растерянность тех людей, которые меня допрашивали. Был даже такой эпизод, когда мы находились в здании госадминистрации Херсона и я понял, что под зданием проходит большой митинг. Задержавшие меня люди были так растеряны, демотивированы, что даже один из тех, кто был со мной в кабинете сказал: «Я не понимаю, что происходит. Я не понимаю, почему они митингуют, мы же пришли их защищать». А потом этот человек добавил: «мы захватим Николаев, Одессу и окончательно с ними разберемся». Я понял, что они четко не знали, что делать со мной и с другими задержанными. Хотя я знаю, что были другие коллеги, которых заставляли сотрудничать или передать свой медиаресурс их пропаганде. Но тут было какой-то хаос. Меня отпустили, потому что не было четкого понимания, что со мной делать.

А вас лично не просили сотрудничать? От вас не требовали использовать ваш медиаресурс в их интересах?

Нет, хотя я не исключаю, что такие требования могут быть.

Вы вернулись обратно?

Они меня сами привезли. Нас было двое, я не знаю, кем был этот человек. Нас высадили в месте, где было скопление российской техники. Я краем глаза увидел, что их было много.

У нас нет представления, кто представляет их так званую оккупационную власть. Мы знаем, что с первых дней в Новой Каховке военная комендатура. Что у них была даже подготовлена печать, что есть военный комендант, но как его зовут, как на него выйти, как он общается с населением, не известно. Хотя сейчас я уже знаю, что и как, но обычному гражданину очень сложно узнать.

Почему вы решили остаться на оккупированной территории? Есть ли желание, возможность уехать?

Единственное окно возможностей уехать из моего города было в первый день войны до полудня. То есть с 24 февраля, 12 00 выехать из левобережной части Херсонской области было невозможно. Потом выезжали некоторые люди, но шли уже жестокие бои. Были возможности выехать через Николаевскую область, но люди мне говорили, что стояли километровые очереди. По состоянию на сегодня, нет возможности уехать. Но я бы хотел. Ситуация меняется постоянно. Говорят, что находится в более или менее большом городе более безопасно, чем в селе или в дороге. Помимо этого, есть много требований. Например, не разрешают ехать машинам с тонированными стеклами. Я не хочу любой ценой прорваться, я думаю о безопасности себя и своих близких.

Вы продолжаете заниматься журналистской деятельностью?

Сейчас я отдыхаю, но от своей профессии я не отказываюсь. У оккупантов цель – убить журналистику, все свободные медиа. Они хотят взять под свой контроль все СМИ и через них транслировать свои месседжи.

Какие настроения на оккупированных территориях? Какое отношение к России?

До войны было много людей с пророссийскими настроениями, точнее более или менее лояльными к России, но после 24 февраля все изменилось. Люди разделились, таких неопределившихся больше нет. Те, кто испытывал хоть какие-то симпатии к Москве, изменили свое отношение. Безусловно осталась часть людей, которые пытаются сотрудничать с российскими войсками, но это маргиналы, которые не имеют никакого авторитета среди местных. Тут большая благодарность за реформу по децентрализации. Люди выбирали своих мэров, глав сельсоветов. Даже если люди недовольны им, но стоят за ним горой, потому что его выбирали. Он – наш. Чувствуется очень сильное сопротивление российской оккупации, не только в Херсоне, но в маленьких городах, селах. Люди не побоялись выйти на митинги с флагами. Безоружные люди не побоялись толпой выйти к колонне российских танков. Оккупантов очень раздражают эти митинги. Они шокированы, что не могут их контролировать, поэтому меня просили, кто их организатор. Но люди выходят сами. Это такой неконтролируемый никакой силой митинг, проявление своей гражданской позиции.

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