Тридцатый день российского вторжения в Украину. Онлайн

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Тридцатый день продолжается военное вторжение России в Украину. RFI на русском следит за событиями в режиме онлайн. Обновляйте страницу, чтобы не пропускать новости.

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В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

9:49 «Российские железные дороги» передают, что поезд «Лев Толстой» прекратит курсировать между Москвой и Хельсинки.

9:37 В отношении бывшего редактора Первого канала Марины Овсянниковой, ворвавшейся в прямом эфире в студию программы «Время» с антивоенным плакатом, возбудили административное дело о дискредитации российской армии.

9:23 Министерство обороны Великобритании констатировало, что украинские силы вернули под свой контроль ряд населенных пунктов и постов в 35 км восточнее Киева.

9:11 Авиакомпания «Аэрофлот» начала продажу билетов в шесть Казахстан, Армению, Узбекистан, Египет, Израиль и Турцию из Сочи.

9:00 Президент США Джо Байден посетит польский город Жешув, расположенный в 80 км от границы с Украиной. Ожидается, что там он встретится с польским лидером Анджеем Дудой. Одной из тем переговоров станут вызовы, с которыми столкнулась Польша после приема нескольких миллионов беженцев из Украины.

8:57Компания Apple уведомила оператора платежной системы «Мир» о том, что больше не будет принимать карты этого типа.

8:54 Роскомнадзор заблокировал литовский портал Delfi.lt.

8:52 Финский поезд Allegro перестанет ходить между Санкт-Петербургом и Хельсинки с 28 марта.

8:48 Премьер-министры Германии и Италии заявили, что перевод оплаты за российский газ в рубли станет нарушением контрактов о поставках, так как в них зафиксирована валюта, в которой должны производиться выплаты.

8:45 Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен разместила в твиттере совместное заявление с президентом США Джо Байденом, отметив, что «еще никогда партнерство ЕС и США не было столь сильным и решительным». В заявлении говорится о том, что Брюссель и Вашингтон укрепили и унифицировали санкционные режимы, принятые в отношении Москвы, продолжают предоставлять гуманитарную помощь украинцам, вынужденным покинуть дом, поддерживают работу экспертов в области фиксации фактов военных преступлений. Кроме того, в заявлении отмечается, что ЕС и США намерены продолжать укреплять сотрудничество в сфере кибербезопасности, энергетическом сотрудничестве и предпринимать совместные шаги во избежание продовольственного кризиса.

The 🇪🇺🇺🇸 partnership has never been stronger and more resolute.



We are coordinating our efforts to support the Ukrainian people, impose severe costs on Russia.



And make our democracies, economies and societies more robust.@POTUS and I issued a joint statement tonight ↓ — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 24, 2022

8:37 Япония и Австралия обновили санкционные списки. Теперь ограничительные меры, уже введенные в Австралии, распространяются на Александра Лукашенко, а также 22 российских пропагандистов в числе которых — главный редактор RT Маргарита Симоньян. Япония в свою очередь ввела санкции в отношении еще 81 организации и 25 физических лиц.

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