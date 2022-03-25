Тридцатый день российского вторжения в Украину. Онлайн
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Тридцатый день продолжается военное вторжение России в Украину. RFI на русском следит за событиями в режиме онлайн. Обновляйте страницу, чтобы не пропускать новости.
В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).
9:49 «Российские железные дороги» передают, что поезд «Лев Толстой» прекратит курсировать между Москвой и Хельсинки.
9:37 В отношении бывшего редактора Первого канала Марины Овсянниковой, ворвавшейся в прямом эфире в студию программы «Время» с антивоенным плакатом, возбудили административное дело о дискредитации российской армии.
9:23 Министерство обороны Великобритании констатировало, что украинские силы вернули под свой контроль ряд населенных пунктов и постов в 35 км восточнее Киева.
9:11 Авиакомпания «Аэрофлот» начала продажу билетов в шесть Казахстан, Армению, Узбекистан, Египет, Израиль и Турцию из Сочи.
9:00 Президент США Джо Байден посетит польский город Жешув, расположенный в 80 км от границы с Украиной. Ожидается, что там он встретится с польским лидером Анджеем Дудой. Одной из тем переговоров станут вызовы, с которыми столкнулась Польша после приема нескольких миллионов беженцев из Украины.
8:57Компания Apple уведомила оператора платежной системы «Мир» о том, что больше не будет принимать карты этого типа.
8:54 Роскомнадзор заблокировал литовский портал Delfi.lt.
8:52 Финский поезд Allegro перестанет ходить между Санкт-Петербургом и Хельсинки с 28 марта.
8:48 Премьер-министры Германии и Италии заявили, что перевод оплаты за российский газ в рубли станет нарушением контрактов о поставках, так как в них зафиксирована валюта, в которой должны производиться выплаты.
8:45 Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен разместила в твиттере совместное заявление с президентом США Джо Байденом, отметив, что «еще никогда партнерство ЕС и США не было столь сильным и решительным». В заявлении говорится о том, что Брюссель и Вашингтон укрепили и унифицировали санкционные режимы, принятые в отношении Москвы, продолжают предоставлять гуманитарную помощь украинцам, вынужденным покинуть дом, поддерживают работу экспертов в области фиксации фактов военных преступлений. Кроме того, в заявлении отмечается, что ЕС и США намерены продолжать укреплять сотрудничество в сфере кибербезопасности, энергетическом сотрудничестве и предпринимать совместные шаги во избежание продовольственного кризиса.
The 🇪🇺🇺🇸 partnership has never been stronger and more resolute.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 24, 2022
We are coordinating our efforts to support the Ukrainian people, impose severe costs on Russia.
And make our democracies, economies and societies more robust.@POTUS and I issued a joint statement tonight ↓
8:37 Япония и Австралия обновили санкционные списки. Теперь ограничительные меры, уже введенные в Австралии, распространяются на Александра Лукашенко, а также 22 российских пропагандистов в числе которых — главный редактор RT Маргарита Симоньян. Япония в свою очередь ввела санкции в отношении еще 81 организации и 25 физических лиц.
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