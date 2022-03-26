Тридцать первый день войны в Украине. Онлайн

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Жители осаждённого и разрушенного Мариуполя. 25 марта 2022 года.

Уже больше месяца длится российское военное вторжение в Украину, продолжаются обстрелы Харькова, Россия нанесла накануне ракетный удар по штабу противовоздушной обороны Украины в Виннице, воздушная тревога звучала в Киевской, Винницкой и Житомирской областях, активные боевые действия ведутся в Сумской области. Российская армия прорвала оборону Изюма и продвинулась на юг в Донбассе. США анонсировали новые санкции, а Франция совместно с Турцией и Грецией готовит гуманитарную операцию для эвакуации жителей Мариуполя. RFI следит за событиями в субботу, 26 марта, в режиме онлайн. Обновляйте эту страницу, чтобы следить за новостями.

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В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

10:21 Российские войска вошли в Славутич, город-спутник ЧАЭС

Российские военные 26 марта вторглись в Славутич, расположенный в 40 км от Чернобыльской АЭС. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк.

«Российские оккупанты вторглись в город Славутич и захватили городскую больницу. По последней информации, мэр города Юрий Фомичев похищен захватчиками», — написал Павлюк. По его словам, городской совет в полном составе продолжает свою работу.

Жители города вышли на мирный протест против российских захватчиков, в ответ российская армия начала стрелять в воздух и бросать светошумовые гранаты. По словам Павлюка, люди не расходятся и направляются в сторону захваченной больницы.

09:52 Из Мариуполя и Мелитополя за сутки через два согласованных гуманитарных коридора были эвакуированы более семи тысяч человек.

Как сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук, из Мариуполя в Запорожье собственным транспортом доехало 2800 человек, еще четыре тысячи мариупольцев централизованно эвакуированы автобусами из соседнего Бердянска. Из Мелитополя в Запорожье был эвакуирован 531 человек. В город доставили гуманитарную помощь.

Ирина Верещук сообщила, что официально обратились к главе Международного комитета Красного Креста Питеру Мауреру с требованием получить от России списки всех украинских граждан, которые были принудительно вывезены из Мариуполя на российскую территорию, и обеспечить для них возможность вернуться в Украину.

09:28 Сергей Шойгу появился на совещании Минобороны.

Телеканал Минобороны «Звезда» опубликовал видеозапись о совещании с участием министра обороны Сергея Шойгу. На совещании обсуждалась реализация государственного оборонного заказа.

Сергей Шойгу не появлялся на публике с 11 марта. После новостей в СМИ о пропаже министра 24 марта РИА «Новости» опубликовало видео совещания Совета безопасности России, где в углу большого экрана перед президентом Путиным можно было увидеть человека, похожего на Шойгу.

Накануне Владимир Зеленский пошутил, что возможно Шойгу решил лично посетить Чернобаевку — военный аэродром в Херсонской области, где за последние дни украинская армия провела уже несколько успешных атак против российских войск, благодаря чему Чернобаевка превратилась в мем в украинских соцсетях.

09:02 Представитель министерства обороны России также провел традиционный брифинг утром 26 марта

• Российские ПВО сбили три украинских самолета, шесть беспилотных летательных аппаратов и одну ракету комплекса «Точка-У».

• Высокоточной крылатой ракетой «Оникс» уничтожена база горюче-смазочных материалов в районе Николаева, снабжавшая топливом украинскую армию.

• Крылатыми ракетами «Калибр» уничтожен склад с боеприпасами и вооружением в Житомирской области Украины.

• За сутки российская авиация поразила 117 военных объектов Украины, в том числе один зенитный ракетный комплекс С-300.

• Российские войска ведут бои за населенные пункты Новомихайловка и Новобахмутовка в Донецкой области.

08:41 Украинский Генштаб опубликовал сводку боевых действий на утро 26 марта

• Россия бросила почти все подразделения Росгвардии, которые дислоцировались в Крыму, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях, чтобы сломить сопротивление мирных жителей Херсона, Геническа и Бердянска.

• Техника, поступающая в российские войска со складов и арсеналов, находится в неудовлетворительном техническом состоянии из-за небрежной предварительной эксплуатации и длительного хранения.

• Российские силы пытаются активизировать деятельность диверсионно-разведывательных групп на территории Киева.

• Украинские войска отразили атаки на Киевском, Донецком и Луганском направлениях.

• За сутки украинские военные уничтожили восемь российских танков и 17 единиц бронированной техники. Потери российской армии в живой силе составили 170 человек. ПВО Украины сбили три самолета и беспилотника.

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