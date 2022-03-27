Глава МИД Франции: нужно продолжать диалог с Путиным, чтобы склонить его к переговорам

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан на международном форуме в Дохе, 27 марта 2022 г.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что с президентом РФ Владимиром Путиным «нужно продолжать говорить», чтобы «в определенный момент он (Путин) счел, что цена его вторжения в Украину так высока, что лучше договориться». С таким заявлением Жан-Ив Ле Дриан выступил на международном форуме в Дохе. Его цитирует AFP.

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По словам Ле Дриана, с Путиным нужно продолжать вести «жесткий» диалог «без какой-либо наивности». Президент Французской Республики Эмманюэль Макрон «продолжает говорить с президентом Путиным, чтобы добиться условий сначала прекращения огня, а затем переговоров», — сказал глава МИД Франции.

Президент Франции Эмманюэль Макрон ранее отметил, что «не стал бы использовать» слова в отношении Путина, сказанные накануне президентом США Джо Байденом и призвал избегать эскалации «в словах и в действиях».

«Мы хотим остановить войну, начатую Россией в Украине без ведения войны и без эскалации, в этом цель», — сказал президент Франции в интервью телеканалу France 3.

Накануне после встречи с украинскими беженцами в Варшаве президент США Джо Байден назвал Путина «мясником» и заявил, что Путин «не может оставаться у власти».

Как заявил Макрон, в понедельник или во вторник он в очередной раз созвонится Путиным. На этот раз — чтобы организовать эвакуацию из осаждаемого российскими войсками Мариуполя, которую собираются провести Франция, Турция и Греция.

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