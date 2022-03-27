Тридцать второй день войны РФ против Украины. Онлайн

ОНЛАЙН

Продолжается война, развязанная по приказу Владимира Путина против Украины. Идет 32-й день. RFI следит за событиями в воскресенье, 27 марта, в режиме онлайн. Обновляйте эту страницу, чтобы следить за новостями.

Реклама Читать далее

В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

09:20 Генштаб Украины озвучил ориентировочные потери противника на 27 марта. По данным украинских властей, вооруженные силы РФ потеряли около 16 600 человек.

Кроме того, заявляется, что российские войска потеряли 121 самолет, 127 вертолетов, 294 артиллерийских системы, 582 танка, 7 кораблей...

Напомним, 25 марта Россия второй раз с начала войны обнародовала свою версию данных о своих потерях. Первый замначальника российского генштаба Сергей Рудской заявил, что в ходе войны погибли 1 351 российский военный, еще 3 825 получили ранения.

09:05 Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям опубликовала кадры тушения пожара на территории нефтебазы во Львове. Накануне, 26 марта, российские войска нанесли ракетные удары по городу. В ведомстве сообщили, что пожар, начавшийся накануне, в субботу около 16:30, был ликвидирован сегодня, 27 марта, около 7 часов утра.

08:45 Предполагаемый организатор убийства Бориса Немцова снялся на фоне разрушенного Мариуполя. Об этом сообщают российские СМИ. Как пишет Би-би-си, видео, на котором появляется человек, похожий на Руслана Геремеева — фигуранта дела об убийстве Бориса Немцова, опубликовал Кадыров.

По словам главы Чечни, Геремеев руководит «его подразделением», которое «с помощью Всесильного Аллаха отбило нациков и захватило административный центр».

Геремеева по делу об убийстве Немцова не допрашивали, а Следственный комитет РФ так и не предъявил ему обвинение, напоминает «Медиазона». Следователь говорил в суде, что стучался в дверь дома Геремеевых в чеченском селе Джалка, но ему никто не открыл.

Борис Немцов, активно выступавший против войны с Украиной, был убит напротив Кремля 27 февраля 2015 года, перед проведением в столице масштабного антивоенного марша.

08:35 В Украине прошла минута молчания в память о погибших в этой войне. Соответствующий указ подписал 16 марта президент Владимир Зеленский. Минута молчания проводится в 9:00 по местному времени по всей стране.

08:15 В результате войны в Украине погибло по меньшей мере 139 детей, еще 205 детей были ранены. Об этом сообщила Генпрокуратура Украины. По данным ведомства, которые являются далеко не полными, больше всего детей в пострадало Киевской области – 65.

Подробности предыдущего дня войны — в нашей онлайн-трансляции от 26 марта.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться