Тридцать третий день войны. Онлайн.

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Российская армия продолжает обстрелы украинских городов. Новая очная встреча украинской и российской переговорных делегаций состоится в Стамбуле. RFI следит за событиями в понедельник, 28 марта, в режиме онлайн. Обновляйте эту страницу, чтобы следить за новостями.

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В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

12:31 Президент России Владимир Путин владеет как минимум шестью яхтами, сообщает издание «Полигон». Помимо «Шехерезады», Graceful, Olympia, «Чайки» и Shellest, он пользуется еще и 32-метровой яхтой Nega. Дочерним структурам владельца этой яхты принадлежит также авиакомпания, в ее парке – вертолеты и бизнес-джеты, которые использует ближайшее окружение Путина.

12:20 Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало список действующих в Европе агентов ФСБ. Список из 620 сотрудников содержит имена, информацию о месте работы, адрес регистрации, паспортные данные.

12:14 На сегодняшний день в Мариуполе около 160 тысяч мирных жителей, заявил городской голова Вадим Бойченко в эфире информационного телемарафона. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что город покинули около 30% жителей.

11:55 Член украинской делегации Давид Арахамия заявил, что новый раунд переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле начнется во вторник с 10:00

11:45 Россия не будет бесплатно поставлять газ европейским странам в случае их отказа платить за топливо в рублях, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. «Будем решать вопросы по мере их поступления (…) То, что мы не будем бесплатно поставлять газ, это однозначно», — Цитирует его слова РБК. Кроме этого Песков назвал высказывания Джо Байдена о Владимире Путине «вызывающими тревогу» и отметил, что такие заявления «тщательно фиксируются».

11:40 Переговоры украинской и российской делегаций в Стамбуле начнутся не раньше завтра, заявили в Кремле. Кроме того, представитель Кремля Дмитрий Песков добавил, что «значительного прогресса» в переговорном процессе пока не наблюдается.

11:30 «Сегодня, в понедельник 28 марта, Вооруженные силы Украины проведут в одесской акватории Черного моря учебные стрельбы. Если услышали взрывы в Одессе или стрельбу, просят не волноваться», сообщили в оперативном командовании «Пивдень».

11:20 Украинская и российская делегации съезжаются в Стамбул, где 29-30 марта должен состояться очередной раунд переговоров, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на «источники, близкие к переговорам». Источники также отмечают, что «графики (переговоров) довольно плавающие», делегации могут остаться еще на день-два в случае необходимости.

11:10 Более 80 тысяч киевлян остались без света из-за обстрелов, сообщила утром пресс-служба Киевской городской администрации. У Киева снова повреждены две высоковольтные линии, питающие часть домов на правом берегу. Энергетики переключают на резервное питание объекты критической инфраструктуры. «Повреждены две высоковольтные линии, питающие часть домов на ж/м Беличи, Борщаговка, Виноградарь, Ветряные горы и Пущи-Водицы», – говорится в сообщении.

11:06 Гуманитарные коридоры для эвакуации мирных жителей из населенных пунктов, расположенных в зоне боевых действий, 28 марта открываться не будут.

Об этом написала в своем Telegram-канале вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук. «Наша разведка сообщала о возможных провокациях со стороны оккупантов на маршрутах гуманитарных коридоров. Поэтому в целях безопасности граждан мы сегодня гуманитарные коридоры не открываем», — написала Верещук.

10:50 Вторая дрейфующая мина обнаружена у турецкого побережья

Мина, которая могла быть занесена с территории Украины, была обнаружена в понедельник у побережья на северо-западе Турции. «У Игнеады, недалеко от болгарской границы» в Черном море была обнаружена мина, сообщило министерство обороны Турции в Twitter. На место происшествия направлены подразделения специального назначения ВМС. Мина была изолирована, «и были начаты мероприятия по ее обезвреживанию», добавили в министерстве. В субботу была обезврежена первая мина на входе в Босфор.

10:36 Один из участников украинской делегации переговоров между Россией и Украиной в Беларуси Рустем Умеров был предположительно отравлен. Об этом пишет издание The Insider со ссылкой на телеграм-канал «Агентство». Другого участника переговоров с Россией, Дениса Киреева, по информации источников издания, убили «по недоразумению».

Как пишет «Агентство», Рустема Умерова отравили в марте в Киеве. По словам источников, Умеров жив и сейчас чувствует себя удовлетворительно. Один из источников издания утверждает, что вместе с Умеровым при отравлении пострадали и другие люди, но, по его сведениям, «это не «Новичок», которым травили Сергея Скрипаля и Алексея Навального. Сейчас украинские власти проводят закрытое расследование попытки покушения.

Собеседник издания, знакомый с членами украинской делегации, считает, что инцидент с Умеровым мог быть причиной того, что в марте переговоры на какое-то время перешли в онлайн-режим. Однако источник с российской стороны говорит, что переход на удаленный формат связан с логистическими сложностями — украинцам было сложно и опасно летать на встречи в Беларусь.

Как пишет The Insider, 5 марта украинские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Служба безопасности Украины застрелила при задержании члена украинской переговорной делегации Дениса Киреева. Собеседники «Украинской правды» утверждали, что Киреева подозревали в госизмене, что подтверждали в том числе записи телефонных разговоров. Позже Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило о гибели своего сотрудника Дениса Киреева при выполнении специального задания. По словам одного из источников «Агентства», Киреева убили сотрудники украинского спецподразделения после того, как контрразведчики зафиксировали его контакт с россиянами.

Другой источник издания с российской стороны говорит, что Киреев был уполномочен на контакты с российскими силовиками лично президентом Украины Владимиром Зеленским, однако, по его словам, произошло «недоразумение» — бойцы спецназа не знали этого и убили Киреева при задержании. Украинский источник «Агентства» подтверждает это, отмечая, что «имела место неразбериха».

10:23 Мемориал в честь погибших во время Великой Отечественной войны (1941-1945) после боевых действий между российскими и украинскими войсками в Лукьяновке, Киевская область, Украина, понедельник, 28 марта 2022 года.

10:25 Мемориал в честь погибших во время Великой Отечественной войны (1941-1945) после боевых действий между российскими и украинскими войсками в Лукьяновке, Киевская область, Украина, понедельник, 28 марта 2022 года. AP

10:15 Сайт радио «Азаттык» и порталы служб радио «Свобода» в Таджикистане и Туркменистане заблокированы Роскомнадзором из-за освещения войны в Украине. Ранее стало известно о блокировке по той же причине сайта екатеринбургского издания It’s My City. Редакция сообщила, что продолжит работу, и напомнила, что сайт издания доступен через VPN.

09:59 Киев призывает бойкотировать супермаркеты Ашан.

На прошлой неделе французский концерн Renault объявил о приостановке деятельности в России. О таком же решении «размышляют» в компаниях Danone, Lactalis и Air Liquide, сообщает France-Presse. Компания-дистрибьютер Auchan, а также его «двоюродные братья» Mulliez, Leroy Merlin и Decathlon остаются, несмотря на яростную критику в свой адрес. В воскресенье министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал клиентов бойкотировать супермаркеты Auchan. «Если «Ашан» игнорирует 139 украинских детей, убитых в течение этого месяца российского вторжения, давайте проигнорируем «Ашан» и всю его продукцию», — написал он в Twitter.

09:45 Президент Комиссии по регулированию энергетики (CRE) Жан-Франсуа Каренко в понедельник призвал всех французов экономить энергию сейчас, чтобы не столкнуться с перебоями в поставках следующей зимой. В интервью газете Les Echos глава энергетического регулятора считает, что трудности с поставками газа, вызванные войной в Украине и беспрецедентным падением производства атомной электроэнергии предприятиями EDF, приведут к трудностям зимой 2022 года. «Мы должны экономить газ и электричество во Франции прямо сейчас, иначе следующей зимой все может пойти не так, — сказал Жан-Франсуа Каренко, призывая всех приложить усилия, — «промышленников, посредников, государственные учреждения, но также и каждого из нас, будь то путем снижения отопления, кондиционирования воздуха, света». «Сейчас чрезвычайная ситуация, и все должны что-то делать», — добавил он.

09:32 В Мариуполе «население борется за выживание. Гуманитарная ситуация катастрофическая, — говорится в сообщении МИД Украины в Twitter, — «Российские вооруженные силы превращают город в пыль». Накануне президент Украины Владимир Зеленский осудил полную блокаду города. «Все въезды и выезды из города перекрыты (...) в Мариуполь невозможно провезти продукты и лекарства», — сказал он в воскресенье вечером. «Российские силы бомбят колонны с гуманитарной помощью и убивают водителей», — добавил он. По словам Зеленского, около 2000 детей также были вывезены в Россию. «И это означает похищение. Потому что мы точно не знаем, где они. Кто-то с родителями, кто-то нет. Это катастрофа», — сказал он. Согласно недавнему сообщению мэрии, в Мариуполе было убито более 2000 мирных жителей. По словам президента Украины, в этом стратегическом порту на Азовском море до сих пор застряли около 100 тысяч человек. Несколько попыток установить безопасные маршруты для мирных жителей не увенчались успехом, обе стороны обвиняли друг друга в нарушении режима прекращения огня.

09:25 На церемонии вручении Оскара в воскресенье вечером присутствующие почтили минутой молчания память жертв войны в Украине.

09:15 Новые пожары вспыхнули в районе Чернобыльской АЭС, Украина призывает к «демилитаризации» этого сектора под эгидой ООН

«В зоне отчуждения начались масштабные пожары, которые могут иметь очень серьезные последствия», — написала вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук в своем Telegram-аккаунте в воскресенье вечером. «Однако полностью контролировать и тушить пожары сейчас невозможно из-за захвата зоны отчуждения оккупационными российскими войсками, — добавила она, — Поэтому мы требуем, чтобы Совет Безопасности ООН принял немедленные меры по демилитаризации Чернобыльской зоны отчуждения».

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило в воскресенье, что ситуация с безопасностью на украинских атомных электростанциях не изменилась. На прошлой неделе она подсчитала, что лесные пожары вокруг Чернобыля не представляют большой радиологической опасности.

МАГАТЭ перестало с 9 марта получать оперативные данные из Чернобыля. В воскресенье организация выразила беспокойство по поводу отсутствия ротации персонала на АЭС с 20 марта.

09:03 Киевское метро.

Киевское метро. AP - Felipe Dana

09:01 Смена режима в России «не является целью НАТО или американского президента», заявила в воскресенье вечером канцлер Германии Олаф Шольц в эфире немецкого государственного телеканала ARD. «У меня была возможность подробно поговорить с ним в Белом доме, и мы также обсудили эти вопросы», — добавил он. Джо Байден заявил в субботу в Варшаве, что его российский коллега Владимир Путин «не должен оставаться у власти». Белый дом тут же заверил, что Джо Байден не призывал к «смене режима».

08:51 Делегации России и Украины встретятся в Стамбуле для нового раунда переговоров с глазу на глаз, говорится в заявлении пресс-службы турецкого президента. Во время телефонного разговора в воскресенье вечером «президент (Турецкой Республики) Реджеп Тайип Эрдоган и глава российского государства (Владимир) Путин договорились о проведении очередного раунда переговоров между делегациями России и Украины в Стамбуле», — подтвердило правительство Турции.

Главы двух государств обсудили переговорный процесс, и Эрдоган заверил своего российского коллегу, что Турция готова внести «любой необходимый вклад» для установления режима прекращения огня в Украине и «улучшения гуманитарной ситуации в регионе», – говорится в сообщении.

Россия и Украина проведут очный раунд переговоров в последних числах марта, сообщил в своем Telegram-канале глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский.

Первый раунд переговоров представителей России и Украины состоялся 28 февраля в Гомельской области Белоруссии. Второй – 3 марта в Беловежской пуще, третий – в Брестской области 7 марта. С 14 марта переговоры проводились ежедневно в режиме видео-конференц-связи.

08:30 Генеральный штаб ВСУ опубликовал сводку боевых действий на утро 28 марта

«Силы обороны Украины продолжают вести оборонительную операцию на восточном, юго-восточном и северо-восточном направлениях. Продолжаются оборонительные бои в районах Топольское, Каменка, Суха Каменка.

Перегруппировка украинских войск эффективно препятствует продвижению российского противника в направлении населенных пунктов Гуляйполе и Запорожье.

На авдеевском направлении украинские воины отбивают атаки российских оккупантов в районе населенного пункта Верхнеторецкое.

На Волынском и Северском направлениях ведется оборона, продолжаются и другие задачи на отдельных оперативных направлениях. Ситуация находится под контролем и не сильно изменилась.

Группировка украинских войск и оборона Киева сдерживает российского противника, который пытается прорвать оборону Украины с северо-запада и востока, чтобы захватить ключевые дороги и населенные пункты.

На юге основные усилия Сил обороны Украины сосредоточены на организации оборонительных мероприятий в городах Кривой Рог, Запорожье и Николаев, на удержании отдельных участков морского побережья, охране и защите мирных жителей и критически важной инфраструктуры. В некоторых районах продолжаются операции по стабилизации и территориальной обороне.

На Донецком и Луганском направлениях украинские смешанные силы за сутки отразили 5 атак противника со стороны России. Украинские военные уничтожили 2 танка, БМП и автомобиль. Русский противник также понес человеческие потери. Данные о количестве указаны.

ВВС ВСУ накануне уничтожили 4 самолета, 1 вертолет, 2 БПЛА различных типов и 2 крылатые ракеты. ВВС также участвовали в нанесении ударов по некоторым наземным целям и оккупантам», – говорится в публикации Генштаба ВСУ в Facebook.

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