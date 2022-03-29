«Было уже несколько тревожных сигналов, нельзя терять время»: гендиректор МАГАТЭ прибыл в Украину

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси 29 марта прибыл в Украину, чтобы начать оказание срочной поддержки для обеспечения безопасности ядерных объектов страны.

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МАГАТЭ планирует отправить экспертов на приоритетные украинские ядерные объекты, начать поставку жизненно важных средств ядерной безопасности, включая оборудование для мониторинга и аварийного реагирования.

«Украина запросила нашу помощь в обеспечении безопасности. Мы начинаем ее оказывать. (…) Уже было несколько тревожных сигналов. Мы больше не можем позволить себе терять время. (…) Чтобы из-за [военного конфликта] не произошла еще и ядерная авария, необходимо задействовать экспертные знания и возможности МАГАТЭ», — заявил Рафаэль Гросси.

В организации указывают, что в последние недели в Украине были нарушены такие неотъемлемые компоненты ядерной безопасности как физическая целостность объектов, возможность персонала работать без излишнего давления и доступ к внешнему электроснабжению.

МАГАТЭ подготовило подробные планы помощи в обеспечении безопасности ядерных объектов Украины, к которым относятся 15 ядерных реакторов на четырех АЭС, а также Чернобыльская АЭС, где после аварии 1986 года находятся установки для обращения с радиоактивными отходами. Рафаэль Гроссии проведет переговоры с высокопоставленными должностными лицами.

Ситуация на захваченных Россией Запорожской и Чернобыльской АЭС

Как сообщали в МАГАТЭ в Украине сейчас работают восемь из 15 энергоблоков, два из которых — на крупнейшей в Европе АЭС — Запорожской, которая находится под оккупацией российских войск с 4 марта. В начале марта Украине сообщали, что ЗАЭС подвергалась обстрелу российских войск. В учебно-тренировочном корпусе станции тогда возник пожар.

Украинская государственная инспекция ядерного регулирования сообщала, что на оккупированную ЗАЭС прибыли сотрудники российского «Росатома». Персонал Запорожской АЭС и их семьи находятся под постоянным психологическим давлением, в городе Энергодар наблюдается нехватка еды и лекарств, указывала инспекция 26 марта.

На прошлой неделе Украина проинформировала МАГАТЭ, что обстрелы российских войск препятствуют ротации персонала на захваченной с 24 февраля Чернобыльской АЭС. Обстрелы украинских КПП в Славутиче, где проживают многие сотрудники ЧАЭС, начались через несколько дней после того, как техперсонал Чернобыльской АЭС наконец вернулся домой после четырех недель непрерывной работы.

В украинском Генштабе на днях заявляли, что российские военные, игнорируя угрозы, продолжают транспортировать и хранить значительное количество боеприпасов в непосредственной близости от ЧАЭС. Как объясняют украинские военные, российский «транспортный коридор», через который фронт снабжают боеприпасами, проходит через Припять — всего в нескольких сотнях метров от изоляционных построек АЭС. Повреждение изоляционных сооружений неизбежно приведет к попаданию в атмосферу значительного количества радиоактивной пыли и заражению не только в Украине, но и в других странах Европы, указывало командование ВСУ.

Ранее, 9 марта, ЧАЭС осталась без внешнего энергоснабжения из-за действий российских войск, сообщали в Украине. Как передавали в «Энергоатоме», линию электропередачи аварийные бригады отремонтировали 13 марта, после чего российские войска снова ее повредили. 15 марта электроснабжение снова восстановили.

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