Переговоры делегаций Украины и РФ в Стамбуле — итоги

По итогам очной встречи в Стамбуле между делегациями Украины и России стороны выступили с заявлениями, предполагающими деэскалацию конфликта и активизацию переговорного процесса. Представитель минобороны РФ объявил о «кардинальном, в разы сокращении военной активности» российских сил под Киевом и Черниговом. Украинская делегация передала Москве проект международного договора с гарантиями безопасности Украины, а также предложила отдельно обсуждать вопросы Крыма и Донбасса. Обе стороны упомянули о перспективах встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина.

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Глава делегации РФ Владимир Мединский после переговоров в Стамбуле заявил, что встреча прошла «конструктивно», а переговоры «переходят в практическую плоскость». РФ, по его словам, «делает два шага по деэскалации конфликта» в Украине: один — в военном, другой — в политическом аспекте. Переданные на встрече украинские предложения будут рассмотрены в Москве. Мединский также отметил возможность встречи президентов Путина и Зеленского одновременно с парафированием (предварительным подписанием) мирного договора России и Украины министрами иностранных дел.

Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин на совместном брифинге с Мединским объявил о «сокращении активности» российской армии под Киевом и Черниговом.

С учетом обсужденных сегодня принципов, минобороны России в целях повышения взаимного доверия и создания необходимых условий для дальнейшего ведения переговоров и достижения конечной цели — согласования и подписания вышеуказанного договора — принято решение кардинально, в разы сократить военную активность на киевском и черниговском направлении. Исходим из того, что в Киеве будут приняты основные решения и должны быть созданы условия для дальнейшей работы. Более подробно генеральный штаб вооруженных сил России сообщит по возвращении нашей делегации в Москву, — заявил Фомин.

Делегация Украины — в ходе более продолжительного брифинга — подробно рассказала о переданных Москве предложениях.

Киев предложил новый международный договор с гарантиями безопасности Украины, с тем чтобы закончить войну. Об этом сообщил член украинской делегации, глава парламентской фракции «Слуга Народа» Давид Арахамия. По его словам, в качестве гарантов рассматриваются Великобритания, Китай, США, Турция, Франция, Канада, Италия, Польша и Израиль. От некоторых из этих стран уже получено предварительное согласие, отметил политик.

Арахамия и другой член украинской делегации Александр Чалый указали на необходимость прописать в договоре конкретный механизм взаимодействия стран-гарантов и четкие юридически обязывающие гарантии безопасности Украины. По своему содержанию и форме они должны быть аналогичны статье 5 Устава НАТО («нападение на одного члена альянса равнозначно нападению на весь альянс»), указали политики.

Если Украина будет объектом любой агрессии/военного нападения/операции, мы в праве в течение 3 дней требовать немедленных консультаций. И если эти консультации не приведут к дипломатическому решению проблем, то страны-гаранты должны предоставить нам военную помощь, вооружение и закрытие неба над Украиной, — цитирует УНИАН пояснения Александра Чалого.

Если положения о гарантиях безопасности будут закреплены договором, «Украина будет готова зафиксировать свой статус как безъядерного и внеблокового государства в форме постоянного нейтралитета», — заявил Чалый. Как пояснил переговорщик, Украина тогда не будет размещать на своей территории иностранные военные базы или военные контингенты, а также не будет вступать в военно-политические союзы. Проведение военных учений в Украине будет возможно при получении согласия стран-гарантов.

Никто не должен препятствовать вступлению Украины в Европейский союз. Это требование Александр Чалый назвал «одним из принципиальных условий» подписания договора о мире и гарантиях безопасности.

Как отметили в украинской делегации, будущий договор должен быть вынесен на всеукраинский референдум. В случае успеха голосования документ должны ратифицировать парламенты стран-гарантов и парламент Украины.

Имплементация этого договора будет происходить по следующей процедуре: Сначала это будет референдум, на котором все граждане Украины выскажут свою позицию по этому договору и до того, как он должен работать. После этого идти ратификация в парламентах стран-гарантов и парламенте Украины. Это ключевое. То есть мы должны получить поддержку общества, чтобы договор действительно был консолидирующим для нас, — заявил в Стамбуле советник главы Офиса украинского президента Михаил Подоляк.

По словам Подоляка и Чалого, вопрос Крыма должен стать отдельным пунктом договора. Киев предлагает зафиксировать в нем позицию России и Украины: течение 15 лет проводить двусторонние переговоры по статусу Крыма и Севастополя. Киев предложил еще один отдельный пункт: Украина и Россия в период, отведенный для этих переговоров, обязуются не использовать военную силу для решения вопроса Крыма.

Отдельным пунктом в договоре украинская сторона предлагает прописать проблему сепаратистских территорий Донбасса (перед началом войны РФ признала независимость самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР»). Эту проблему предлагается вынести на переговоры президентов двух стран.

Что касается территории ОРДЛО, то эти вопросы вынесены в отдельный пункт, который будет проговариваться в рамках переговоров между президентами Украины и РФ, — сообщил Михаил Подоляк.

Чуть позже, зачитывая переданные Украиной письменные предложения, глава делегации РФ на переговорах Мединский попутно выразил несогласие с рядом формулировок.

ТАСС публикует еще один комментарий Мединского по итогам переговоров в Стамбуле. Деэскалация на киевском и черниговском направлениях не означает прекращения огня, заявил советник Путина. Необходимо пройти еще большой путь, чтобы подготовить договор между РФ и Украиной на взаимоприемлемых условиях, отметил он, пообещав встречные инициативы РФ после рассмотрения предложений Украины.

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