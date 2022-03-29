Тридцать четвертый день российского вторжения в Украину. Онлайн

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Тридцать четвертый день продолжается военное вторжение России в Украину. RFI на русском следит за событиями в режиме онлайн. Обновляйте страницу, чтобы не пропускать новости.

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Время указано по Парижу (среднеевропейское время).

15:15 Компания Johnson&Johnson приняла решение приостановить поставки продукции для ухода в Россию.

15:04 Президент США Джо Байден проведет переговоры с лидерами стран ЕС. Белый дом сообщает, что они должны выйти на связь в 15:15 по парижскому времени.

15:00Число беженцев из Украины приближается к 4 миллионам. В ООН отмечают, что всего более десяти миллионов жителей Украины были вынуждены покинуть свои дома и стать либо беженцами, либо переселенцами. Эксперты организации отмечают, что число внутренне перемещенных лиц составляет почти 6,5 миллиона человек.

14:23 Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, что украинская сторона предлагает отдельным пунктом договора зафиксировать, что Россия и Украина «в течение 15 лет будут проводить двусторонние переговоры по статусу Крыма и Севастополя» и «не будут в течение этого времени <...> использовать военные или вооруженные силы для решения вопроса Крыма». Вопрос о статусе ОРДЛО, по словам Подоляка, будет обсуждаться на встрече президентов России и Украины.

Сначала это будет референдум, на котором все граждане Украины выскажут свою позицию по этому договору и до того, как он должен работать. После этого идти ратификация в парламентах стран-гарантов и парламенте Украины. Это ключевое . То есть мы должны получить поддержку общества, чтобы договор действительно был консолидирующим для нас, — Подоляк о том, как будет работать договор о гарантиях безопасности. Цитата по УНИАН.

14:03 По итогам переговоров в Турции член украинской делегации, глава парламентской фракции «Слуга Народа» Давид Арахамия заявил, что Украина выбрала гарантов безопасности. По мнению украинской стороны, ими могли бы стать Великобритания, Китай, США, Франция, Турция, Канада, Польша, Израиль, Германия и Италия. Уточняется, что гарантии безопасности предлагается не распространять на территории ОРДЛО и Крыма.

13:57 Глава российской делегации Владимир Мединский по итогам переговоров в Стамбуле заявил, что встреча прошла конструктивно, и «Россия сделала два шага по деэскалации навстречу Украине». Речь, по сообщениям министерства обороны, идет о сокращении российской военной активности на Киевском и Черноговском направлениях. О предложениях украинской стороны, по словам Мединского, будет доложено президенту России.

13:46 Курс доллара впервые с 25 февраля составил меньше 85 рублей.

13:39 Экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана оштрафовали на 50 тысяч рублей за «дискредитацию вооруженных сил РФ».

13:35 Российско-украинские переговоры в Стамбуле завершены. Об этом пишет турецкое издание Hurriyet.

13:32 Министерство финансов России объявило досрочный выкуп за рубли выпуска евробондов с погашением 4 апреля.

13:16 Россия вышлет четырех сотрудников посольства Литвы, трех дипломатов посольства Латвии и трех — посольства Эстонии в ответ на аналогичные шаги этих стран в отношении российских дипмиссий.

12:57 Decathlon объявил о приостановке деятельности в России. «Скрупулезно соблюдая международные санкции, Decathlon констатирует, что условия поставок больше не благоприятствуют продолжению деятельности в России», — сообщается в пресс-релизе, который цитирует AFP.

12:33 Глава администрации Николаевской области Виталий Ким опубликовал фотографию здания администрации. По его словам, большинству из находившихся в здании людей удалось спастись. Ким отметил, что это от 50 до 100 человек.

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко заявил, что с начала военных действий в городе погибли 350 мирных жителей.

12:21 Президент Франции Эмманюэль Макрон проведет телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в 16:30 по парижскому времени.

12:17 Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале опубликовал аудиосообщение, в котором заявил о своей убежденности в том, что переговоры России с Украиной ни к чему не приведут. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что в ближайшие дни станет ясно, дают ли переговоры результат.

12:07 Прошел промежуточный брифинг по переговорам в Стамбуле. Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что основным сейчас является вопрос о международных гарантиях безопасности для Украины. Он также отметил наличие «проблемы эскалации войны, эскалации ненависти, эскалации нарушения обычаев и правил ведения войны не только на полях боев».

«Сейчас идут интенсивные консультации по нескольким важным вопросам. Ключевое – это договор о международных гарантиях безопасности для Украины и только именно с этим договором мы можем закончить войну так, как это нужно Украине», – Михаил Подоляк. Цитата по УНИАН.

Представитель российской делегации Владимир Мединский выразил надежду, что через несколько часов состоится выступление по итогам переговоров. «Пока мы заявили протест в отношении появившихся видеозаписей с издевательствами над пленными российскими военнослужащими. Этот протест украинской стороной принят, они пообещали принять самые жесткие меры. Если первыми их поймают. Если поймают наши, то сами понимаете», — заявил он. Речь идет о распространившихся в интернете роликах, на которых, предположительно, украинские солдаты стреляют по ногам пленным российским военным.

11:51 Телеканал «Звезда» показал в эфире министра обороны России Сергея Шойгу, который не появлялся на публике с 11 по 24 марта. 24 марта «Россия 24» дала в эфир фрагмент заседания Совбеза, в котором участвовал Шойгу, но некоторые СМИ усомнились в подлинности показанных кадров.

11:31 Французский Красный Крест запускает сайт для помощи беженцам на французском и украинском языках.

«Уже несколько недель миллионы людей бегут из Украины, чтобы найти убежище, и решают добираться до стран Евросоюза. Тысячи из них приезжают во Францию, пересекают ее или оседают здесь каждый день. Французский Красный Крест мобилизован, чтобы принимать их, информировать и безоговорочно поддерживать», — Красный Крест.

11:19 Роскомсвобода сообщает, что с начала военных действий в Украине Роскомнадзор заблокировал 741 сайт.

11:11 Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба посоветовал членам украинской делегации «ничего не есть, не пить и не трогать» на переговорах с Россией. Это связано с информацией о предполагаемом отравлении участников переговоров, распространенной в СМИ.

11:06 AFP передает, что министры обороны Польши и Чехии не будут присутствовать на встрече Вышеградской группы в Будапеште. Агентство сообщает, что причиной могли стать связи венгерских властей с российскими.

10:55 Глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси прибыл в Украину.

IAEA @RafaelMGrossi is in #Ukraine to start delivery of urgent technical assistance to ensure safety and security of country’s nuclear facilities and help avert the risk of an accident that could endanger people and the environment. https://t.co/DKTR6u2Axz pic.twitter.com/M3fnMUgN1l — IAEA - International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) March 29, 2022

10:47 Международное рейтинговое агентство Fitch отозвало рейтинги 27 российских банков.

10:25 Послов Эстонии, Латвии и Литвы вызвали в МИД России в связи с российским решением об ответной высылке дипломатов.

10:16 Министерство транспорта РФ подготовило законопроект, обязывающий агрегаторов такси предоставлять ФСБ «автоматизированный удаленный доступ» к своим данным.

10:07 Международный союз биатлонистов (IBU) приостановил членство России и Беларуси.

9:59 В Стамбуле начался новый раунд переговоров России и Украины. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что «от немедленного прекращения огня и установления мира выиграют все». «Мы полагаем, что находимся в фазе, когда мы должны ожидать твердых результатов от переговоров», — цитирует Эрдогана CNN.

9:48 В Генпрокуратуре Украины заявили, что с начала военных действий погибли 144 ребенка, более 220 получили ранения.

9:35 В России утвердили правила отсрочки от военной службы для для IT-специалистов. Отсрочку смогут получить лица до 27 лет с высшим образованием, проработавшие в IT-компаниях не менее года.

9:27 Минобороны Великобритании сообщает, что на востоке Украины зафиксировано присутствие наемников ЧВК Вагнер.

9:21 Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал западные страны криминализировать использование символа Z как способа публично поддержать российскую агрессию против Украины. «Z означает военные преступления России, разбомбленные города, тысячи убитых украинцев. Публичная поддержка этого варварства должна быть запрещена», — написал Кулеба в твиттере.

I call on all states to criminalize the use of the ‘Z’ symbol as a way to publicly support Russia’s war of aggression against Ukraine. ’Z’ means Russian war crimes, bombed out cities, thousands of murdered Ukrainians. Public support of this barbarism must be forbidden. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 29, 2022

9:17Сегодня в Стамбуле пройдет очный раунд мирных переговоров российской и украинской делегаций. Российские информагентства сообщают, что переговорщики с обеих сторон уже прибыли в место встречи. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также уже на месте.

9:11 «Ведомости» сообщают об оттоке трудовых мигрантов из России. Издание пишет, что с февраля из-за падения курса рубля на фоне санкций многие из работавших в России людей различных национальностей. Журналисты беседовали с представителями азербайджанской, таджикской, узбекской и казахской диаспор.

9:06 Власти Японии заявили, что попросят компании страны не проводить с Россией расчеты в рублях.

8:56 Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал интервью американскому телеканалу PBS. В нем он заявил, что Москва не рассматривает вариант с применением ядерного оружия, а западный мир ведет с Россией экономическую войну. «И мы в России будем чувствовать себя посреди войны, потому что западноевропейские страны, Соединенные Штаты, Канада, Австралия, они на самом деле <...> ведут против нас войну в торговле, в экономике, арестовывая наше имущество, наши средства, блокируя наших финансовые отношения», — заявил он.

8:47 Роскомнадзор потребовал от операторов проверить, насколько тщательно блокируются подлежащие блокировке сайты, в первую очередь — Twitter, Facebook и Instagram.

8:41 На экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана составили два административных протокола по статье о дискредитации российских военных сил.

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