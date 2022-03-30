В Верховную Раду представлен законопроект о запрещении деятельности МПЦ

Во вторник, 29 марта, в Верховную Раду Украины был представлен законопроект о запрете деятельности Московского патриархата на территории страны. Об этом говорится на сайте украинского парламента.

Реклама Читать далее

Законопроект предлагает запретить деятельность в Украине Русской православной церкви и религиозных организаций, являющихся ее частью, в частности, Украинской православной церкви (УПЦ) — см. ниже*.

Кроме того, предусматривается, что вся собственность РПЦ и ее частей в Украине в течение 48 часов с момента принятия закона должна быть национализирована.

Религиозные общины, монастыри и духовные учебные заведения Московского патриархата могут в течение 14 дней со дня вступления закона в силу изменить свое подчинение. Такое право им дает закон о свободе совести и религиозных организаций.

«Свято-Успенская Киево-Печерская лавра, Свято-Успенская Почаевская лавра, Свято-Успенская Святогорская Лавра и другие архитектурные памятники государственного значения, находящиеся в собственности или пользовании Московского патриархата, переходят в собственность государства, а соглашения (решения) о пользовании отменяются», — говорится в проекте закона.

В УПЦ Московского патриархата призвали не захватывать насильственно храмы для перехода в другие конфессии. «Верные УПЦ (МП) — это тоже украинцы. Нам нужно объединиться, чтобы защитить нашу страну, а уже после войны мы будем решать, каждая конфессия в отдельности, как ей жить дальше», — заявили в УПЦ (МП). Сразу после нападения РФ на Украину, митрополит УПЦ Онуфрий назвал войну, развязанную Росией, «братоубийственной» и призвал верующих молиться «за Украину, за наше войско и наш народ».

Как заявил предстоятель ПЦУ Эпифаний в эфире национального телевидения, около ста общин уже находятся в процессе перехода в Православную церковь Украины. «В последние дни мы видим начало волны переходов общин со стороны РПЦ к ПЦУ. И в течение практически нескольких дней мы уже оформили более 50 переходов. Сейчас мы говорим, что около 100 общин определились, они уже в процессе перехода», — сказал Эпифаний. Он также уточнил, что переход осуществляется не только на западных территориях Украины, но и на Востоке и на Юге.

Церковный передел происходит на фоне использования российскими властями мотива «защиты православия» как повода для войны против Украины. Российская пропаганда утверждает , что украинские власти создавали исполенению культа в церквях Московского патриархата.

6 марта патриарх РПЦ Кирилл поддержал российское военное вторжение, назвав в качестве его причины нежелание верующих Донбасса проводить гей-парад и умолчав об обстрелах мирных жителей, в том числе русскоязычных.

Под данным украинской Государственной службы по свободе совести, с начала войны от обстрелов были полностью разрушены или пострадали около 60 культовых зданий в восьми областях. Подавляющее большинство из них — православные церкви.

Как сообщает «Украинская правда», ссылаясь на медиаплатформу «В гору», в оккупированном Херсоне утром 30 марта неизвестные, которые представились сотрудниками милиции, похитили священника ПЦУ Сергея Чудиновича. В сообщении говорится, что его забрали прямо из церкви после обыска.

*Не путать Украинскую православную церковь в составе Московского патриархата (УПЦ) с Православной церковью Украины, признаваемой Александрийским и Константинопольским патриархатами в качестве поместной и автокефальной.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться