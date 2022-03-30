Тридцать пятый день войны РФ против Украины. Онлайн
Опубликовано:
Тридцать пятый день продолжается военное вторжение России в Украину. RFI следит за событиями в режиме онлайн. Обновляйте страницу, чтобы не пропускать новости.
Время указано по Парижу (среднеевропейское время).
09:25 Федеральный парламент Канады проголосовал за отмену визового режима с Украиной.
Депутаты проголосовали за отчет Постоянного комитета парламента Канады, сообщает «Украинская правда».
В документе, в частности, говорится: «Призываем правительство Канады […] ввести безвизовый режим путешествий из Украины в Канаду, в том числе быстро выдавая электронное разрешение на поездки». Депутаты также рекомендовали правительству организовать большее количество персонала, для того, чтобы сократить задержки в приеме беженцев.
Ранее, 18 марта Канада ввела упрощенную временную миграционную программу CUAET для украинцев, покинувших страну из-за российского вторжения.
По этой программе украинцы и близкие члены их семей любой национальности могут находиться в Канаде как временные резиденты до 3 лет, уточняет украинское издание «Европейская правда». Согласно этому решению, находящиеся за рубежом заявители могут подать онлайн-заявку на визу в Канаду. Одновременно с подачей заявления на визу предлагается подать заявку на 3-летнее разрешение на работу.
08:35 Глава администрации Донецка (администрация не признана Украиной) сообщил о «прямом попадании снаряда» в жилой дом.
Администрация так называемой «ДНР» сообщила, что как минимум один человек погиб, четверо пострадали, разбор завалов продолжается. Заявление цитирует Би-би-си, отмечая, что у редакции нет возможности подтвердить или опровергнуть эти данные.
08:05 Росавиация продлила запрет на полеты в аэропорты южной России еще на неделю, до 7 апреля.
Это уже шестое продление запрета с начала войны, с 24 февраля. Предыдущий запрет действовал до 1 апреля, напоминает Би-би-си.
На сайте ведомства сообщается о том, что «режим временного ограничения полетов» продлен для «российских аэропортов» Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.
07:50 Обстрелян жилой квартал 95-тысячного города Лисичанска (Луганская область).
Город не входит в состав так называемой «ЛНР», находясь под контролем Украины. Как сообщил канал «Громадське», приблизительно в 6:30 по местному времени российские войска из тяжелого вооружения обстреляли жилой квартал Лисичанска.
По словам главы Луганской обладминистрации Сергея Гайдая, «есть значительные разрушения многоэтажек. Информация о количестве погибших и раненых уточняется».
«Завалов очень много. Спасатели пытаются успеть спасти живых», — сообщил Гайдай.
07:40 Прокачка российского газа по трубопроводу Ямал-Европа в пункте Маллноу (Германия) упала до нуля во вторник днем, 29 марта. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные оператора Gascade. Поставки российского газа в Европу по двум другим ключевым трубопроводным маршрутам были в целом стабильными, отмечает агентство. Напомним, 28 марта президент РФ поручил до 31 марта перевести оплату в рубли по контрактам на поставки газа в «недружественные страны».
Представители нескольких так называемых «недружественных стран» уже заявили, что оплачивать российский газ в рублях невозможно, такие условия не указаны в контрактах. Посладним об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон во время телефонного разговора с Владимиром Путиным 29 марта.
Подробности предыдущего дня войны — в нашей онлайн-трансляции от 29 марта.
РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFIПодписаться