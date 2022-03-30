Тридцать пятый день войны РФ против Украины. Онлайн

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Украинский военный стоит на уничтоженном российском танке в городе Тростянец (Сумская область). 29.03.2022. Украина заявила, что ее войска отвоевали Тростянец, расположенный недалеко от российской границы, 26 марта. Он был одним из первых городов, оккупированных российской армией после начала войны.

Тридцать пятый день продолжается военное вторжение России в Украину. RFI следит за событиями в режиме онлайн. Обновляйте страницу, чтобы не пропускать новости.

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09:25 Федеральный парламент Канады проголосовал за отмену визового режима с Украиной.

Депутаты проголосовали за отчет Постоянного комитета парламента Канады, сообщает «Украинская правда».

В документе, в частности, говорится: «Призываем правительство Канады […] ввести безвизовый режим путешествий из Украины в Канаду, в том числе быстро выдавая электронное разрешение на поездки». Депутаты также рекомендовали правительству организовать большее количество персонала, для того, чтобы сократить задержки в приеме беженцев.

Ранее, 18 марта Канада ввела упрощенную временную миграционную программу CUAET для украинцев, покинувших страну из-за российского вторжения.

По этой программе украинцы и близкие члены их семей любой национальности могут находиться в Канаде как временные резиденты до 3 лет, уточняет украинское издание «Европейская правда». Согласно этому решению, находящиеся за рубежом заявители могут подать онлайн-заявку на визу в Канаду. Одновременно с подачей заявления на визу предлагается подать заявку на 3-летнее разрешение на работу.

08:35 Глава администрации Донецка (администрация не признана Украиной) сообщил о «прямом попадании снаряда» в жилой дом.

Администрация так называемой «ДНР» сообщила, что как минимум один человек погиб, четверо пострадали, разбор завалов продолжается. Заявление цитирует Би-би-си, отмечая, что у редакции нет возможности подтвердить или опровергнуть эти данные.

08:05 Росавиация продлила запрет на полеты в аэропорты южной России еще на неделю, до 7 апреля.

Это уже шестое продление запрета с начала войны, с 24 февраля. Предыдущий запрет действовал до 1 апреля, напоминает Би-би-си.

На сайте ведомства сообщается о том, что «режим временного ограничения полетов» продлен для «российских аэропортов» Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

07:50 Обстрелян жилой квартал 95-тысячного города Лисичанска (Луганская область).

Город не входит в состав так называемой «ЛНР», находясь под контролем Украины. Как сообщил канал «Громадське», приблизительно в 6:30 по местному времени российские войска из тяжелого вооружения обстреляли жилой квартал Лисичанска.

По словам главы Луганской обладминистрации Сергея Гайдая, «есть значительные разрушения многоэтажек. Информация о количестве погибших и раненых уточняется».

«Завалов очень много. Спасатели пытаются успеть спасти живых», — сообщил Гайдай.

07:40 Прокачка российского газа по трубопроводу Ямал-Европа в пункте Маллноу (Германия) упала до нуля во вторник днем, 29 марта. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные оператора Gascade. Поставки российского газа в Европу по двум другим ключевым трубопроводным маршрутам были в целом стабильными, отмечает агентство. Напомним, 28 марта президент РФ поручил до 31 марта перевести оплату в рубли по контрактам на поставки газа в «недружественные страны».

Представители нескольких так называемых «недружественных стран» уже заявили, что оплачивать российский газ в рублях невозможно, такие условия не указаны в контрактах. Посладним об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон во время телефонного разговора с Владимиром Путиным 29 марта.

Подробности предыдущего дня войны — в нашей онлайн-трансляции от 29 марта.

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