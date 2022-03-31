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Тридцать шестой день российского вторжения в Украину. Онлайн

Поврежденное здание библиотеки в Чернигове AP - Vladislav Savenok

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Война в Украине, которую Россия начала 24 февраля, продолжается уже 36 дней. В Пентагоне и разведке Великобритании уверены, что Владимира Путина дезинформируют о ходе операции. Россия объявила о «режиме тишины» для эвакуации из Мариуполя в Запорожье. Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн