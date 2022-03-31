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Тридцать шестой день российского вторжения в Украину. Онлайн
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Война в Украине, которую Россия начала 24 февраля, продолжается уже 36 дней. В Пентагоне и разведке Великобритании уверены, что Владимира Путина дезинформируют о ходе операции. Россия объявила о «режиме тишины» для эвакуации из Мариуполя в Запорожье. Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн
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9:40 В Украине подтвердили работу гуманитарного коридора от Мариуполя до Бердянска и Запорожья, о котором ранее объявила Россия. Вице-премьер Украины Ирина Верещук подтвердила, что Москва при посредничестве Международного Комитета Красного Креста готова открыть путь для эвакуации мирных жителей.
Планируется, что по гуманитарному коридору поедут 45 автобусов.
09:20 В Министерстве обороны США подтвердили информацию источников СМИ, согласно которой у президента России Владимира Путина нет достоверной информации об обстановке в Украине и ходе вторжения. Как заявил на брифинге официальный представитель Пентагона Джон Кирби, в США считают, что Путин был «не полностью информирован» о событиях «на каждом шагу».
Ранее Reuters со ссылкой на одного из европейских дипломатов сообщил, что советники Путина слишком бояться его и не говорят правду о вреде санкций и обстановке в армии.
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