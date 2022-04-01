Тридцать седьмой день российского вторжения в Украину. Онлайн

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Тридцать седьмой день продолжается военное вторжение России в Украину. RFI следит за событиями в режиме онлайн. Обновляйте страницу, чтобы не пропускать новости.

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Время указано по Парижу (среднеевропейское время). Этот онлайн завершен.

22:53 ООН публикует новые данные о числе жертв войны среди мирного населения: 1276 убитых и 1981 раненый

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) обнародовало в пятницу уточненные данные о жертвах войны РФ против Украины среди мирного населения с 24 февраля и по 31 марта. УВКПЧ зарегистрировало 3257 пострадавших среди гражданского населения в стране: 1276 убитых и 1981 раненый.

Среди убитых — 1161 взрослый и 115 детей. 160 детей получили ранения в ходе военных действий.

УВКПЧ подчеркивает, что фактические цифры погибших и раненых значительно выше, поскольку из мест, где идут интенсивные боевые действия, информация поступает с опозданием, и многие сообщения требуют подтверждения. Это касается Мариуполя и Волновахи (Донецкая область), Изюма (Харьковская область), Попасной (Луганская область), Ирпеня (Киевская область), где предположительно пострадало множество мирных жителей. «Данные цифры требуют дальнейшего подтверждения и не включены в выше указанную статистику», — отмечает УВКЧП.

УВКПЧ ООН также принимает к сведению данные Генеральной прокуратуры Украины, согласно которым к утру 1 апреля в стране в ходе боевых действий было убито 153 ребенка и ранено 245 детей.

22:43 Спикер Европарламента Роберта Метсола в Киеве встретилась с президентом Владимиром Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский выразил «благодарность» председателю Европейского парламента Роберте Метсоле за «личный» и «героический» визит в Киев. В эту пятницу спикер Европарламента, избранная на свой пост в январе, стала первым руководителем одного из политических институтов ЕС, посетившим украинскую столицу с начала российского вторжения 24 февраля.

«Я хочу лично поблагодарить вас, Роберта, вас и вашу команду, в такой важный момент для нашей страны (...) сегодня, когда украинцы верят в дела и конкретные меры, за то, что вы проявили героизм, потому что сегодня это героизм — приехать в Украину», — сказал Зеленский на встрече с делегацией руководства Европарламента.

«Стойкость и мужество украинцев вдохновили весь мир. Я — в Киеве с посланием надежды. Мы с вами», — написала Метсола в твиттере перед встречей со спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком. Председатель ЕП также выступила на пленарном заседании парламента Украины, заявив: «Украина показала миру, как защищать свободу, демократию, нашу человечность и наши общие ценности. Горжусь тем, что передаю послание надежды и солидарности от ЕС Украине».

(1/2) @EP_President : "L'Ukraine a montré au monde comment défendre la liberté, la démocratie, notre humanité et nos valeurs communes." https://t.co/GQDPWa2QZg — Parlement européen en France (@Europarl_FR) April 1, 2022

22:05 Администрация США анонсировала новые ограничительные меры в отношении 120 компаний России и Беларуси из оборонного, аэрокосмического и морского секторов экономики.

Как сообщила в пятницу на брифинге представительница Белого дома Кейт Бэдингфилд, в ближайшие дни министерство торговли США внесет еще 120 юридических лиц из России и Беларуси в свой список компаний, для поставки товаров которым необходима специальная лицензия. В этом списке будет уже более 200 российских и белорусских юрлиц. «Добавление в данный список означает, что эти организации больше не могут получать передовые технологии США без лицензии, в которой будет отказано в большинстве, если не во всех случаях», — отметила Бэдингфилд. По ее словам, по сравнению с тем же периодом прошлого года экспорт из США в Россию товаров, подпадающих под действие нового экспортного контроля, сократился на 99% в стоимостном выражении.

«Сила этих ограничений со временем будет увеличиваться, по мере того как в России будут сокращаться все оставшиеся запасы — например, запасных частей для самолетов и танков. Мы продолжим налагать беспрецедентные издержки [на РФ], укреплять позиции Украины и делать выбранную Путиным войну стратегическим провалом», — отметила Кейт Бэдингфилд.

21:41 Более месяца длится развязанная Россией война против Украины. Изменились ли военные цели России, столкнувшейся с ожесточенным сопротивлением украинцев? Есть ли несогласие в окружении Путина относительно войны? Как российские элиты реагируют на западные санкции? Отвечает исследователь французского Института международных отношений (Ifri), специалист по российским вооруженным силам и военно-политическим элитам Димитри Минич (Dimitri Minic).

►►► «В окружении Путина есть разные мнения о тактике войны, но нет никаких споров по существу» — французский эксперт

20:53 Французская транспортная компания GEFCO избавится от своего основного акционера — РЖД

Один из крупнейших логистических операторов Европы GEFCO собирается выкупить пакет своего мажоритарного акционера «Российские железные дороги» (РЖД), находящегося под международными санкциями из-за войны РФ против Украины. О намерении избавиться от акционера из России, владеющего долей 75%, французская транспортная компания объявила в специальном заявлении. ► ► ► Подробнее

20:28 Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс прибудет в Москву в воскресенье для переговоров о «гуманитарном перемирии» в Украине, сообщил сегодня генсек ООН Антониу Гутерриш. Из Москвы Гриффитс отправится в Киев. «И Российская Федерация, и Украина согласились принять его (...) в рамках миссии по достижению гуманитарного прекращения огня», — сказал Гутерриш.

Как отмечает France-Presse, до сих пор Россия отказывала в визите высокопоставленным представителям ООН для переговоров по украинскому кризису. Эта позиция Москвы была доведена до сведения ООН, как сообщают дипломатические источники AFP, еще за несколько недель до вторжения РФ 24 февраля, когда Гутерриш пытался направить в Москву свою заместительницу по политическим вопросам Розмари Ди Карло. С начала войны генсеку ООН не удавалось лично связаться с Владимиром Путиным, который, согласно источникам AFP, крайне негативно воспринял заявления Антониу Гутерриша о том, что РФ нарушила Устав Организации Объединенных Наций, вторгшись в Украину.

20:16 Секретарь СНБО: Украина не взрывала нефтебазу в российском Белгороде

«Они [РФ] почему-то говорят, что мы это сделали. На самом деле это совсем не соответствует действительности (…) И когда [пресс-секретарь Путина] Песков говорит, что это не способствует переговорам, а способствует переговорам, когда они убивают наших детей, женщин, когда они совершают эти зверства?», — заявил в пятницу вечером секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в комментарии по случившемуся в Белгороде.

Минобороны Украины ранее отказалось как подтверждать, так и опровергать атаку.

В пятницу вечером минобороны РФ заявило, что авиаудар по нефтебазе в Белгороде совершили два украинский вертолёта Ми-24 на «предельно малой высоте»: «Украинские вертолеты нанесли ракетный удар по расположенному на окраине Белгорода гражданскому объекту хранения нефтепродуктов. В результате <...> отдельные резервуары были повреждены и загорелись».

19:46 По данным ООН, с начала полномасштабной войны Украину покинули уже более четырех миллионов человек. Большинство беженцев приняла Польша. Многие украинцы транзитом направляются оттуда в другие страны Европы. Русская служба RFI поговорила с преподавательницей из Харькова Илоной, которая вместе с родителями в начале марта покинула родной город и, проехав через всю Европу, добралась до Португалии.

►►► «Самое страшное — выйти из дома»: жительница Харькова Илона — о том, как она с родителями стала беженкой в Европе

19:23 Эвакуация жителей из Мариуполя под эгидой Красного Креста сегодня сорвалась

Группа Международного комитета Красного Креста (МККК), отправившаяся сегодня в Мариуполь, заявила, что ей не удалось добраться до осажденного города, чтобы обеспечить безопасный выход из осады мирных жителей.

«Группа МККК из девяти человек на трех автомобилях сегодня не доехала до Мариуполя и не смогла обеспечить безопасный выезд мирных жителей», — говорится в заявлении МККК, которое цитирует агентство France-Presse. Группе пришлось вернуться в Запорожье, поскольку «условия не позволили продолжить» движение.

«В субботу сотрудники снова попытаются обеспечить безопасный проезд мирных жителей из Мариуполя», — добавили в Красном Кресте, подчеркнув, что «для успеха операции важно, чтобы стороны соблюдали договоренности и предоставили необходимые условия и гарантии безопасности». МККК планировал, что его команда выведет колонну из города, где в осаде сил РФ и под обстрелами несколько недель находится порядка 160 000 мирных жителей.

Представитель МККК Юэн Уотсон ранее в пятницу предупреждал о неопределенности условий проведения эвакуации. «Если и когда эвакуация произойдет, роль МККК как нейтрального посредника будет заключаться в том, чтобы вывести колонну из Мариуполя в другой город Украины», — пояснил он, добавив: «Население отчаянно нуждается в этом безопасном проходе». МККК должен использовать свои автомобили в качестве ориентира, указывающего всем сторонам на гуманитарный и невоенный характер операции. По словам Уотсона, в составе колонны для вывоза мирных жителей из города должны были находиться 54 автобуса, а также много отдельных автомобилей.

18:58 «Газпром» расстался со своей «дочкой» в Германии

Российский «Газпром» объявил о прекращении участия в своем 100-процентном дочернем предприятии Gazprom Germania GmbH и отказе от всех принадлежащих этой фирме активов.

«31 марта Группа “Газпром” прекратила свое участие в немецкой компании GAZPROM Germania GmbH и всех принадлежащих ей активах, в числе которых – Gazprom Marketing & Trading Ltd», — сообщил 1 апреля российский газовый монополист. Накануне компания прекратила свое участие в ООО «Газпром экспорт бизнес-сервисы» (зарегистрировано в Санкт-Петербурге), которое является единственным участником GAZPROM Germania GmbH. GAZPROM Germania — оператор нескольких газохранилищ в ФРГ.

Накануне издание Handelsblatt со ссылкой на источники в правительственных кругах ФРГ сообщило о возможности экспроприации и национализации дочерних предприятий «Газпрома» и «Роснефти» (такой вариант якобы анализирует министерство экономики). Антимонопольные органы ЕС также провели проверки в немецких подразделениях «Газпрома» — в Gazprom Germania и Wingas, обеспечивающих 20% поступлений природного газа на рынок Германии. Еврокомиссия проверяет действия «Газпрома» по ограничению поставок газа в Европу в период резкого роста цен на европейском рынке.

18:30 Лидеры ЕС и Китая обсудили на саммите войну РФ против Украины

Евросоюз предупредил КНР, что любая поддержка России при попытке обхода западных санкций повредит экономическим отношениям Китая с Европой. ЕС призвал Пекин оказать давление на Москву для прекращения войны в Украине. В эту пятницу саммит ЕС-Китай прошел в видеоформате.

«Мы ясно дали понять, что Китай не должен вмешиваться в санкции (против Москвы), если даже он их не поддерживает», — заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после переговоров в формате видеоконференции с председателем КНР Си Цзиньпином.

«Мы призвали Китай внести свой вклад в усилия, направленные на то, чтобы добиться окончания войны в Украине. Китай не может закрыть глаза на нарушения международного права со стороны России», — заявил на брифинге по итогам саммита ЕС-КНР глава Европейского совета Шарль Мишель. «Любая попытка обойти санкции или предоставить помощь России может привести к затягиванию войны. Это приведет к увеличению человеческих жертв и усилению экономических последствий» конфликта, — добавил постоянный председатель ЕС.

«Мы надеемся, что Китай учитывает важность своего международного имиджа и своих экономических отношений с ЕС», — отметил Шарль Мишель. А глава Еврокомиссии указала, что китайская поддержка властей РФ «серьезно подорвала бы репутацию Китая в Европе», где компании «учитывают то, как страны позиционируют себя». Урсула фон дер Ляйен предупредила руководство КНР, что его позиция повлияет на европейские «решения об инвестициях в долгосрочной перспективе».

17:55 С начала военного вторжения сил Путина в Украину масштабная волна эмиграции началась из России. Чаще для переезда россияне выбирают Грузию, Армению, Турцию. Но есть в этом списке и Казахстан. Туда едут IT-специалисты, инженеры, предприниматели, представители творческих профессий. Корреспондент RFI поговорила с теми, кто вынужденно поменял свое место жительства в условиях войны.

►«Ситуация опасная, кто хочет уезжать — уезжайте!» На фоне войны и санкций жители России едут в Казахстан

17:23 Во Франции 600 фирм готовы предоставить работу беженцам из Украины

Уже более 600 компаний зарегистрировались на специальной правительственной онлайн-платформе, запущенной для организации приема беженцев из Украины, предложив 7000 вакансий для трудоустройства. Об этом сообщила министр труда Франции Элизабет Борн.

Ведомство объявило в середине марта о запуске портала, посвященного приему украинских беженцев, которым в странах ЕС предоставлена временная защита. Этот статус дает доступ к медицинской помощи и трудоустройству.

16:53 Франция официально приняла уже 36 000 беженцев из Украины

О числе зарегистрированных французскими властями украинских беженцев, которые получают в Евросоюзе временную защиту, сообщила в эту пятницу министр-делегат по делам гражданства в МВД Марлен Шьяппа.

«На сегодняшний день мы приняли около 36 тысяч человек из Украины во Францию. В подавляющем большинстве это люди с украинским гражданством», — отметила министр, отвечающая за прием и интеграцию беженцев, во время встречи в Париже с представителями ассоциаций помощи иммигрантам. Цифры, названные Марлен Шьяппа, основаны на данных пограничной полиции. Власти Франции ранее сообщали о готовности к приему не менее 100 000 беженцев из Украины. Президент Эмманюэль Макрон поручил правительству создать условия для того, «чтобы разместить [в стране] столько людей, сколько необходимо».

16:26 В Запорожской области между Украиной и РФ состоялся обмен военнопленными. Об этом сообщил заместитель главы Офиса украинского президента Кирилл Тимошенко. «Друзья, хорошие новости. 86 украинских военнослужащих, среди которых 15 женщин, уже в безопасности», — заявил он. Тимошенко не уточнил, сколько пленных было передано российской стороне. Ранее, в марте, Украина и Россия провели не менее двух раундов обмена пленными. Были освобождены, в частности, мэр украинского города Мелитополь Иван Федоров и украинские моряки с острова Змеиный

16:07 Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в пятницу в Калининграде провел встречи с высокопоставленными чиновниками РФ после визита в Украину. В Россию Рафэль Гросси прибыл накануне поздно вечером. На этой неделе он посетил Украину, чтобы обсудить способы обеспечения безопасности атомных объектов в разгар войны. Гросси посетил Южно-Украинскую АЭС. Согласно пресс-релизу МАГАТЭ, эта поездка была посвящена обсуждению «конкретных мер по оказанию неотложной технической помощи» Украине в условиях нападения РФ. По заявлению МАГАТЭ, первая миссия инспекторов может быть отправлена ​​в ближайшие дни на Чернобыльскую АЭС. В Украине работает 15 реакторов на четырех действующих АЭС, а также находится несколько хранилищ ядерных отходов.

«Атаки на атомные станции, захват и использование ядерных объектов в качестве шантажа противника или инструмента запугивания — случай беспрецедентный в истории человечества. Это «какая-то серая зона, где возможны любые злые чудеса». Русская редакция RFI опросила экспертов о проблемах ядерной безопасности в условиях войны РФ в Украине». ► Подробнее — в материале RFI.

15:35 Зеленский рассказал о разговоре с Макроном.

«Рассказал о противодействии российской агрессии. Обсудили переговорный процесс — ход и перспективы, важность гарантий безопасности. Инициатива Франции по гуманитарным коридорам из Мариуполя должна быть реализована!» — заявлено в твиттере президента Украины.

Продовжив перемовини з Президентом 🇫🇷 @EmmanuelMacron. Розповів про протидію російській агресії. Обговорили переговорний процес – перебіг і перспективи, важливість безпекових гарантій. Ініціатива 🇫🇷 щодо гуманітарних коридорів із Маріуполя має бути реалізована! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 1, 2022

15:20 Минобороны Украины не подтверждает и не опровергает информацию о причастности к атаке на нефтебазу в Белгороде

«Украинское государство осуществляет оборонную операцию по отражению вооруженной российской агрессии […]. И это совсем не означает, что Украина должна нести ответственность за все просчеты и за все катастрофы и все события, которые происходят на территории РФ. […] Поэтому я не буду ни подтверждать эту информацию, ни опровергать», — заявил на брифинге в Киеве спикер министерства обороны Украины Александр Мотузянык.

Заявление цитирует агентство «Интерфакс-Украина».

14:35 Эммануэль Макрон принял в Елисейском дворце мэра Мелитополя Ивана Федорова, который побывал в плену у российских военных

«Прежде всего, я хочу сказать вам, господин мэр, что мы рады видеть вас здесь, на свободе, и я не могу представить, через что вы прошли, мы все были чрезвычайно взволнованы, когда вас похитили», — заявил в начале встречи президент Франции.

«Я хотел выразить наше восхищение и поддержку членам (украинского) парламента, которые присутствуют вместе с вами», — продолжил французский лидер.

«Принимать вас также означает сказать вам: помимо того, что мы смогли сделать (для Украины) за последний месяц, мы будем продолжать наши усилия на вашей стороне», — добавил Макрон.

Президент Франции Эммануэль Макрон встречается с главой администрации Мелитополя Иваном Федоровым (третий справа). Париж. Елисейский дворец. 01.04.2022. AFP - YOAN VALAT

После встречи президент Франции позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщили в Елисейском.

«Я сегодня здесь для того, чтобы рассказать, что переживают сейчас Украина и ее граждане. Российская пропаганда очень сильна. В том числе в Евросоюзе, куда иногда с трудом поступает объективная информация», — сказал Федоров в эфире французского телевидения вечером 31 марта.

Мэр Мелитополя был похищен российскими оккупационными властями 11 марта, и освобожден 16-го, в обмен на девятерых пленных российских военных.

150-тысячный Мелитополь (Запорожская область) был захвачен российскими войсками 26 февраля и до сих пор находится под контролем оккупационных сил. 12 марта «исполняющей обязанности главы города» российские силы назначили Галину Данильченко, депутата горсовета от пророссийского «Оппозиционного блока».

19 марта десятельность этой партии в Украине была запрещена.

14:10 Борис Акунин заявил, что выступает против «культурного бойкота» России.

«…Получил письмо из моего британского литагентства. Там говорилось: „Учитывая ужасные события в Украине, вы, вероятно, предпочтете на время отказаться от публикации ваших книг в России“. Я ответил, что нет, не предпочту. Я категорически не поддерживаю инициативу бойкота российского книжного рынка, запущенную Стивеном Кингом и подхваченную другими авторами. Точно так же я считаю ошибкой решение Netflix и некоторых других мейджоров культурной сферы уйти из России», — написал Акунин на своей странице Facebook.

Писатель заявил, что «подобные шаги только укрепляют путинскую диктатуру, работают на ее пропаганду, создающую у россиян ощущение, что весь мир против них».

«Мир не против россиян, мир против Путина, а он Кинга не читает и Netflix не смотрит.

Не надо делать за диктатора его работу. Пусть он сам перекрывает культурные потоки и жители России знают: это Путин их обкрадывает, лишает книг, сериалов, музыки», — заявил Акунин.

Писатель Борис Акунин © REUTERS

13:35 Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о причастности украинской армии к обстрелу нефтебазы в Белгороде

Кулеба ответил на запрос агентства Reuters. Он подчеркнул, что не может подтвердить или опровергнуть сообщения об участии Украины в ударе по базе, поскольку не располагает военной информацией. Министерство обороны Украины и Генеральный штаб не ответили на просьбы о комментарии, пишет Reuters.

13:10 «Депардье, скорее всего, не полностью понимает, что происходит»: Песков прокомментировал высказывание французского актера, назвавшего действия Путина безумными.

Накануне, 31 марта,

Депардье передал агентству AFP заявление, в котором сказано, что «российский народ не несет ответственности за безумные и недопустимые девиации своих лидеров, таких как Владимир Путин». «Вся выручка от трех концертов, которые я дам в театре Елисейских полей [в Париже], пойдет на помощь украинским жертвам этой трагической братоубийственной войны», —

подчеркнул актер в заявлении.

Месяц назад, 1 марта, Депардье призвал к прекращению боев и переговорам.

Ранее, на протяжении многих лет Депардье активно восхвалял президента РФ, а в 2013 году получил из рук Путина российский паспорт. Также в 2013-м глава Чечни Рамзан Кадыров присвоил Депардье статус почетного гражданина республики и выдал документы на пятикомнатную квартиру.

Депардье и Путин. Сочи. 5 января 2013 года. AFP - MIKHAIL KLIMENTYEV

В 2015 году Служба безопасности Украины запретила Депардье въезд в страну на 5 лет за антиукраинские высказывания. Он также попал в составленный украинским Минкультом «черный список» иностранных деятелей культуры, публично поддержавших аннексию Крыма и военную агрессию против Украины.

12:30 Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил о возобновлении российско-украинских переговоров. По его словам, «переговоры продолжились в онлайн-формате с подключением рабочих подгрупп».

Глава российской делегации Владимир Мединский опубликовал фотографии с возобновившихся переговоров.

Напомним, последние переговоры между представителями РФ и Украины прошли в Турции 29 марта. Об их итогах можно узнать из материала RFI.

12:20 Пресс-секретарь Кремля — об атаке на нефтебазу в Белгороде: не способствует переговорам

«Произошедшее в Белгороде — безусловно не то, что можно воспринимать как создание условий, комфортных для продолжения переговоров РФ и Украины», — заявил Песков, добавив, что Путину «доложено» о произошедшем.

Нефтебаза была обстреляна с вертолетов нынешней ночью. Российские власти обвинили в обстреле Украину. Украинские власти до сих пор не дали никаких комментариев.

В Интернете идут споры о том, были ли вертолеты российскими (многие пользователи утверждают, что это российские Ка-52) или украинскими (российские официальные источники заявляют, что это были МИ-24П, принадлежащие Украине).

11:45 Фото результата обстрела российскими войсками газопровода в Харькове 30 марта.

Харьков. 30 марта AFP - FADEL SENNA

Напомним, сегодня утром была обстреляна нефтебаза в российском городе Белгороде. Местные власти заявили, что это сделали украинцы.

11:30 Глава Ассоциации чернобыльских туроператоров призвал сохранить сооружения российских войск в Чернобыльской зоне

Часть созданных российскими войсками в Чернобыльской зоне фортификационных сооружений должна быть сохранена для дальнейшего экспонирования посетителям, заявил председатель Ассоциации чернобыльских туроператоров, член общественного совета при Государственном агентстве по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко, которого цитирует «Интерфакс-Украина».

По словам Емельяненко, необходимо будет мыть спецрастворами дороги, смывать грязь, частично закапывать фортификационные сооружения, сделанные российскими войсками в «рыжем лесу».

«Но я буду настаивать на том, чтобы часть этих фортификационных сооружений оставили просто для истории, чтобы всем посетителям Чернобыльской зоны после окончания войны показывать глупость России и что они делали на этой территории», — добавил он.

Вид со спутника на Чернобыльскую станцию. 10.03.2022. AFP - -

Большая территория вокруг Чернобыля закрыта для всех, кто там не работает и не имеет специального разрешения, но «рыжий лес» — это зона настолько высокотоксичная, что туда не пускают даже работников атомной станции, пишет «Украинская правда».

Один из сотрудников станции рассказал, что разговаривал с некоторыми российскими солдатами, «охранявшими» захваченную АЭС: «Когда их спросили, знают ли они о катастрофе 1986 года, о взрыве четвертого энергоблока, они и понятия не имели. Они понятия не имели, на каком объекте находятся».

Напомним, Чернобыльская АЭС была захвачена российскими военными в первый день войны, 24 февраля. Накануне, 31 марта, войска РФ покинули станцию.

10:50 Зеленский: «Мы все одинаково хотим победы, но впереди будут битвы»

Президент Украины в своем очередном видеообращении, опубликованном ночью 1 апреля, рассказал, что российские войска «накапливают потенциал для мощных ударов» «в Донбассе, в Мариуполе, на Харьковском направлении».

«Будем защищаться. Будем делать все, что сможем, чтобы остановить оккупантов и очистить нашу землю от их злых и бессмысленных химер», — пообещал Зеленский, который в начале обращения объяснил: «Весь март и пять дней февраля захватчики пытаются ворваться и закрепиться в нашем доме с разных сторон — с земли, с неба, с моря. Лезут, летят, плывут. У них столько зла, столько жажды разрушения, что это напоминает не людей, а что-то потустороннее. Каких-то чудовищ, которые сжигают и грабят, нападают и пытаются убить. Каких-то адских химер».

«Но когда ты на своей земле, тебе все помогает. […] Мы выдержали в разы больше, чем думал враг», — отметил украинский лидер, подчеркнув, что его страна будет сражаться дальше: «До конца. Столько, сколько хватит сил. Столько, сколько будет возможностей. Чтобы ни одного чудовища на нашей земле не осталось».

«Мы все должны думать о будущем. О том, какой будет Украина после этой войны. […] Ведь это и есть война за наше будущее. Это война за нашу жизнь, в которой у нас есть только один путь — завоевать для Украины мир. Завоевать для Украины безопасность», — завершил свое выступление Зеленский.

10:30 Минобороны РФ заявило, что уничтожены уже 37 украинских беспилотников «Байрактар».

Минобороны РФ сегодня утром заявило об очередном сбитом украинском «Байрактаре». По данным ведомства, это уже 37-й уничтоженный украинский «Байрактар» — хотя 25 марта российские военные утверждали, что у Украины было 36 таких беспилотников, отмечает Meduza.

09:30 Силовые службы Курской области переведены в режим повышенной готовности. Местные власти заявили, что это связано с событиями в Белгороде, где в результате авиаудара, нанесенного в 6 часов утра, загорелась нефтебаза.

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков заявил, что удар нанесли украинские войска. «Пожар на нефтебазе произошел вследствие авиаудара с двух вертолетов вооруженных сил Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте. Жертв нет», — написал губернатор в своем телеграм-канале.

Помимо нефтебазы, в Белгороде пострадала типография. Ее директор утверждает, что здание тоже было повреждено в результате украинского авианалета.

С украинской стороны никаких официальных комментариев по поводу произошедшего в Брянске пока нет.

09:15 Минобороны Великобритании: отправка в Украину солдат с захваченных территорий Грузии «свидетельствует о непредвиденных потерях» армии РФ

Министерство обороны Великобритании в своей последней сводке по Украине пишет, что «Россия перебрасывает части своих сил из Грузии (речь об оккупированных территориях — Прим. RFI) для усиления своего вторжения в Украину».

Отправка на войну солдат с баз, находящихся в Южной Осетии и Абхазии, скорее всего, свидетельствует о неожиданно больших потерях российских войск: «маловероятно, что (изначально) Россия планировала получить подкрепления таким образом», отмечают в Лондоне.

Что касается самой информации о том, что в Украину отправили военных из Южной Осетии, то британское министерство с ней несколько запоздало, уточняет Би-би-си: ранее в независимых российских, а также югоосетинских СМИ появилась информация, что большая группа югоосетинских военных, служивших в российской армии и отправленных на войну в Украину, вернулась домой. По данным источника «Медиазоны», в «республику» вернулись из Украины около 300 военных.

08:45 Число погибших в здании Николаевской областной администрации выросло до 27 человек. Работы по разбору завалов продолжаются. Российские войска обстреляли здание утром 29 марта, в начале рабочего дня.

08:40 Путин принимает ванны из экстракта рогов оленей и ездит в Сочи в сопровождении целой бригады врачей.

Издание «Проект» выпустило расследование о здоровье российского президента. По данным расследования, одним из постоянных спутников российского президента стал сотрудник Центральной клинической больницы, пишущий диссертацию о «больных раком щитовидной железы пожилого и старческого возраста». Сообщается, что только в Сочи этот сотрудник прилетал к Путину не менее 35 раз. Еще чаще с Путиным летали два врача-отоларинголога (один из них сопровождал президента РФ 59 раз, другой — 38).

Краткий пересказ расследования публикует Meduza.

UPD. (11:05) Пресс-секретарь Кремля Песков отрицает, что у Путина есть серьезные проблемы со здоровьем, сообщила Ксения Собчак.

08:30 В этой войне погибли уже 153 ребенка. Цифры неполные.

Еще 245 получили ранения. Данные приводит Генпрокуратура Украины.

Подробности предыдущего дня войны — в нашей онлайн-трансляции от 31 марта.

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