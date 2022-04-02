Тридцать восьмой день войны. Онлайн

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Москва в устной форме согласилась на предложения Киева по мирному урегулированию – за исключением проекта по Крыму, заявил член украинской делегации Давид Арахамия. Украинские власти сообщили, что в Киевской области не осталось российских военных. Литва первой в ЕС полностью отказалась от газа из России. Российские военные выстрелами и светошумовыми гранатами разогнали проукраинский митинг в Энергодаре, четыре человека получили ранения.

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В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

23:11 Три страны НАТО согласились стать гарантами безопасности Украины, рассказал глава украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия.

Это Германия, Италия и Турция. По словам дипломата, они согласились предоставить Украине гарантии безопасности в том формате, о котором просил Киев. Вероятно, речь идет о предоставлении военной помощи в случае внешней агрессии.

Давид Арахамия также отметил, что для Украины важно получить гарантии от Великобритании и США. По его словам, сейчас идут переговоры с Китаем, так как «важно, чтобы в пул гарантов вошли ядерные государства».

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22:51 Мэр Бучи Анатолий Федорук рассказал AFP, что после ухода российских войск в братских могилах похоронили почти 300 человек.

По его словам, улицы Бучи были буквально «усыпаны трупами».

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22:39 В субботу, 2 апреля, на площади Республики в Париже вновь прошла антивоенная акция в знак протеста против российской агрессии в Украине.

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22:25 4217 человек эвакуированы из зон военных действий, сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук.

1263 человека покинули Мариуполь, окруженный российскими войсками.

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21:51 Несколько задержанных на антивоенных акциях в Москве сообщили «ОВД-Инфо» о пытках и угрозах в полиции.

21:29 США поспособствуют передаче Украине старых советских танков, чтобы усилить защиту страны в Донбассе. Об этом со ссылкой на источник в американском правительстве сообщает The New York Times.

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Представитель властей не сказал, сколько танков будет передано Киеву и какими странами-членами НАТО.

Он отметил, что трансфер произойдет скоро и что это будут танки советского образца, поэтому украинским военным не придется проходить дополнительное обучение, чтобы их использовать.

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20:58 Член украинской делегации на переговорах Москвы и Киева Давид Арахамия заявил, что Россия согласилась на предложения Украины в устной форме.

Исключение – вопрос Крыма. Киев предлагает решить вопрос о принадлежности полуострова дипломатическим путем в течение 15 лет, Москва требует признать его российский статус.

Теперь украинская сторона ждет, когда Россия письменно подтвердит свои заявления, отметил народный депутат.

Давид Арахамия также рассказал, что Украина ведет переговоры с Китаем в надежде на то, что Пекин станет одним из гарантов безопасности страны.

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20:25 На антивоенных акциях в 17 российских городах задержали более 200 человек, сообщает правозащитный проект «ОВД-Инфо».

По данным правозащитников, в Москве задержания проходили в парке «Зарядье», где полицейские уводили в автозаки даже тех, кто просто сидел на лавочках.

Одного из жителей столицы задержали за то, что он держал упаковку окорочков бренда «Мираторг», на которой были зачеркнуты последние четыре буквы «торг».

В Санкт-Петербурге полиция задержала несколько журналистов – в жилетах с надписью «ПРЕССА» и с редакционным заданием.

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19:59 Киевская область полностью освобождена от российских войск, заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр.

Среди городов, перешедших под контроль украинских военных, – Ирпень, Буча и Гостомель.

29 марта, после переговоров Москвы и Киева в Стамбуле, замминистра обороны России Александр Фомин объявил, что Россия «кардинально сократит» военную активность на киевском и черниговском направлениях.

На следующий день в ведомстве назвали отвод армии от украинской столицы «плановой перегруппировкой войск», которые перекидывают в Донбасс.

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19:29 Месяц военных действий обходится Украине в 10 миллиардов долларов, подсчитали в министерстве финансов страны.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль оценил общий ущерб от войны потерь в триллион долларов. В эту сумму входят инфраструктурные убытки, падение ВВП – во время и после войны – и перспективные потери, так как предприятия, которые могли бы приносить доход, разрушены.

По предварительной оценке МВФ, ВВП Украины – до войны составлявшего 181 миллиард долларов – может упасть на 35% в 2022 году.

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18:58 Турция предложила по морю эвакуировать жителей Мариуполя, с начала войны осажденного российской армией.

«Мы можем предоставить суда для эвакуации из Мариуполя, особенно гражданских лиц, раненых, граждан Турции и других государств», – заявил журналистам министр обороны страны Хулуси Акар.

Ранее помочь с эвакуацией предлагали Франция, Греция и Красный Крест.

В Мариуполе, который, по словам властей, разрушен на 90%, остаются около 150 тыс. жителей. У них нет электричества, газа и водоснабжения.

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18:24 Литва первой в Европе полностью отказалась от российского газа, заявили в министерстве энергетики страны.

В ведомстве сообщили, что газотранспортная система Литвы с 1 апреля работает без импорта российского газа.

Весь спрос удовлетворяется с помощью терминала в Клайпеде, куда каждый месяц будет поступать три больших груза сжиженного газа. Его должно хватить всем клиентам, заверили в министерстве.

При необходимости топливо будет возможно доставить в Литву через газовое соединение с Латвией, а с 1 мая – и из Польши.

Газ продолжает проходить через страну транзитом в Калининград, но в другом техническом режиме.

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17:51 Время для диалога с Европой придет нескоро, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Когда чуть-чуть европейцы протрезвеют от американского бурбона и когда они все-таки подумают, что мы сами должны заботиться о судьбах нашего континента, Европы, даже Евразии, тогда придёт - это не ближняя перспектива, - но тогда придёт время все-таки переоценки наших отношений и выхода в состояние диалога», – отметил Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

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17:23 За последние сутки в Львовскую область через местные погранпереходы въехали больше людей, чем выехали из неё. Об этом рассказал глава областной администрации Максим Козицкий.

По словам чиновника, из Украины в Польшу уехали 14 тысяч человек. При этом вернулись – 19 тысяч.

Всего же с начала войны границу в сторону Украины пересекли 556 тыс. человек. В сторону Польши – 1 млн 375 тыс.

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16:56 Папа римский Франциск впервые осудил Владимира Путина за войну в Украине, хотя и не назвал президента России по имени.

«Опять какой-то властитель, к сожалению, попавший в ловушку анахроничных националистических притязаний, провоцирует и разжигает конфликты, в то время как простые люди ощущают необходимость строить будущее, которое либо будет общим, либо его не будет вообще», – заявил Франциск в субботу во время выступления на Мальте.

Ранее понтифик допустил, что приедет с визитом в Киев. «Да, это обсуждается», – ответил Франциск на уточняющий вопрос журналиста. Папу римского пригласил посетить столицу Украины мэр Киева Виталий Кличко.

Франциск неоднократно осуждал нападение Москвы и призывал мировое сообщество остановить кровопролитие.

«В Украине текут реки крови и слез. Это не просто военная операция, а война, которая сеет смерть, разрушения и страдания», – говорил понтифик в начале марта.

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16:24 Рамзан Кадыров сообщил, что чеченские отряды начали штурм завода в Мариуполе.

Вероятно, речь идет о территории металлургического комбината «Азовсталь» – одного из центров украинского сопротивления в городе.

Накануне глава Чечни опубликовал видеообращение, в котором предложил украинским военным, находящимся внутри сдаться: «Завтра один день у вас есть, а послезавтра мы вас всех уничтожим», заявил Рамзан Кадыров.

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16:02 Днепропетровская область подверглась новому ракетному удару.

Как рассказал глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко, в результате ракетных обстрелов Павлоградского района Днепропетровской области одна ракета попала в железную дорогу, сильно повреждены пути и контактные сети, взорвались вагоны, движение поездов остановлено.

По предварительным данным, погибших нет. Вторая ракета попала на открытую местность. Ранее сообщалось, что города Днепр и Кривой Рог также подверглись обстрелу в ночь на 2 апреля.

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15:45 Более 4,1 миллиона человек вынужденно покинули Украину с начала войны.

Об этом говорится в заявлении офиса Верховного комиссара по делам беженцев ООН. По данным на 2 апреля, беженцами стали 4 137 842 украинца. 90% из них – женщины и дети. Еще около 6,5 млн человек, по данным ООН, стали вынужденными переселенцами внутри страны.

Война в Украине привела к крупнейшему миграционному кризису в Европе после Второй мировой войны. Больше всего украинских беженцев приняли Польша, Румыния, Молдова, Венгрия, Словакия, а также Россия. В Киеве при этом утверждают, что российская армия насильно вывозит граждан Украины на свою территорию, в частности, из осажденного Мариуполя.

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15:13 В субботу в разных городах мира проходят митинги и шествия против войны в Украине. Фото с акций в Вене, Хельсинки, Берне, Будапеште, Бишкеке — в подборке RFI.

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14:42 Турция готова предоставить суда для эвакуации жителей Мариуполя

Турция готова помочь в организации гражданского населения и раненых из Мариуполя. Об этом сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на министра национальной обороны Турции Хулуси Акара.

«Готовность Анкары поддержать процесс эвакуации была доведена до сведения военного атташе РФ в Турции, приглашенного в наше оборонное ведомство. Схожая инициатива передана российским инстанциям и по линии военного атташе Турции в Москве. Мы также координируем свои усилия с украинскими инстанциями по линии военного атташе в этой стране», — сказал Акар.

Он также добавил, что находится в контакте с российским и украинским коллегами, Сергеем Шойгу и Алексеем Резниковым.

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14:09 В Москве и Санкт-Петербурге задерживают участников антивоенных акций.

В Москве массовые задержания проводятся в парке Зарядье. Проход на Манежную и Красную площади закрыт. В Петербурге не менее 15 человек задержали перед зданием Законодательного собрания.

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13:44 Стало известно о гибели фотожурналиста Максима Левина

Под Киевом, в районе села Гута-Межигорская в Вышгородском районе, нашли тело пропавшего 13 марта фоторепортера Максима Левина. По предварительным данным, Левин был убит двумя выстрелами. Об этом сообщили в Генпрокуратуре Украины. У погибшего журналиста остались жена, четверо детей и пожилые родители.

Левин больше десяти лет работал для lb.ua, а также сотрудничал в качестве фотографа и оператора со многими изданиями и международными агентствами Reuters, BBC, TRT World, Associated Press, Hromadske. Его фото публиковали Wall Street Journal, TIME, Breaking news Poland, EU AGENDA, World news, The Moscow Time, Корреспондент.net, ELLE, TV-24, Radio Bulgaria, Ukraine Crisis Media center, Vatican news, «Радио Свобода».

Максим Левин © lb.ua

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13:16 Французская сеть отелей Accor, крупнейший в мире гостиничный оператор, не планирует уходить из России.

Об этом в интервью радиостанции France Inter рассказал глава компании Себастьян Базен. Однако, по его словам, Accor не финансирует своими налогами войну России против Украины, так как бизнес компании в России убыточен, а отели сейчас заполнены только на треть. Он обосновал необходимость работы в России услугами, которые Accor предоставляет журналистам, благотворительным организациям, иностранным делегациям, приезжающим в Россию. «Мы присутствуем в трудные времена по всему миру, Accor ни разу за 50 лет не закрыл отель в зоне конфликта», — заявил Базен, уточнив, что в России работает 55 гостиниц, а общий штат сотрудников составляет 3800 человек. В Украине у компании на момент начала войны было семь отелей.

При этом, по словам Базена, в России сотрудники компании находятся в более тяжелом психологическом состоянии, чем работники отелей Accor в Украине. «В Украине какая-то положительная энергетика, улыбки, сотрудники там в беде, но с полными отелями, а в России у нас люди в слезах, которые не понимают ситуации, которым я пытаюсь объяснить, что [происходит на самом деле] вопреки тому, что им рассказывают по телевидению. Мне жаль говорить вам об этом, но среди моих сотрудников в России больше отчаяния, чем среди тех, кто в Украине, по причинам, очевидно, совершенно другим», — рассказал руководитель Accor.

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12:52 В Энергодаре российские военные задержали сторонников митинга в поддержку Украины.

В оккупированном с 5 марта российской армией городе Энергодар (Запорожская область) в субботу прошел митинг в поддержку Украины. «Украинская правда» со ссылкой на очевидцев сообщает о задержаниях участников акции, а также о взрывах и стрельбе в городе. Известно о, минимум, четырех пострадавших.

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12:24 Генштаб Украины опубликовал новые данные о потерях российской армии с начала войны

По данным украинской стороны, общие боевые потери противника с 24 февраля по 2 апреля ориентировочно составили:

• около 17 800 погибших военных;

• 631 танк;

• 1776 боевых бронированных машин;

• 317 артиллерийских систем;

• 100 ракетных систем залпового огня;

• 54 единицы средств ПВО;

• 143 самолета;

• 134 вертолета;

• 1236 единиц автомобильной техники;

• семь кораблей и катеров;

• 76 цистерн с ГСМ;

• 87 беспилотников;

• 24 единицы специальной техники;

• четыре пусковые установки ракетных комплексов.

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11:51 В российских городах в субботу проходят антивоенные акции

«Автозак Live» сообщает о 18 задержанных в Новосибирске и не менее девяти задержанных в Екатеринбурге.

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11:15 В ночь с 1 на 2 апреля президент Украины Владимир Зеленский выступил с новым обращением к украинцам и россиянам

В самом начале своего обращения Владимир Зеленский напомнил, что 1 апреля в России началась весенняя призывная кампания и призвал российских матерей сделать все, чтобы не пустить сыновей в армию.

«Предупредите каждого такого призывника, их родителей: нам тут не нужны новые убитые люди. Берегите своих детей, чтобы они не стали злодеями. Не отдавайте их в армию, делайте все, что можете, лишь бы они жили — дома. У себя дома», — обратился по-русски Зеленский.

Президент Украины рассказал также о ситуации на фронте. По его словам, российские войска готовятся к новым мощным ударам.

«На востоке нашей страны ситуация остается крайне сложной. Российских военных нагоняют на Донбасс, на Харьковское направление. Они готовятся к новым мощным ударам. Мы готовимся к еще более активной обороне. Используем все возможности — как внутренние, так и внешние […] Еще раз подчеркиваю: впереди — сложные сражения. Сейчас еще нельзя думать, что мы уже прошли все испытания. Мы все хотим победы. Но когда она будет — каждый это увидит. Каждый это почувствует — что наступает мир».

Он также рассказал также о переговорах с президентом Франции Макроном, с которым они обсудили днем гуманитарную ситуацию и возможность эвакуации из Мариуполя.

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10:38 Число жертв обстрела здания Николаевской областной госадминистрации достигло 32 человек

Об этом сообщил глава области Виталий Ким. Еще 34 пострадали. Российские войска нанесли удар по Николаеву 29 марта, в результате чего было разрушено здание областной администрации. Разбор завалов на месте обрушившегося здания продолжается уже четвертый день.

Здание областной госадминистрации в Николаеве после российского удара 29 марта 2022. AP - Petros Giannakouris

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10:16 Украина заявила о согласовании на 2 апреля семи гуманитарных коридоров в Запорожской, Донецкой и Луганской областях

Об этом объявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

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09:50 Минобороны России также опубликовал сводку о боевых действиях на утро 2 апреля

• Подразделения ДНР заняли большую часть Новобахмутовки и ведут бой с отходящими подразделениями украинской 25 отдельной воздушно-десантной бригады. За ночь в этом районе уничтожены танковый и два мотопехотных взвода, а также минометная батарея. Потери украинской стороны — около 40 человек.

• Высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования уничтожены хранилища с бензином и дизельным топливом Кременчугского нефтеперерабатывающего завода, с которого осуществлялось снабжение украинской группировки войск в центральных и восточных районах страны.

• Высокоточными ракетами воздушного базирования выведены из строя военные аэродромы в городах Полтава и Днепропетровск.

• Российскими ПВО в районе города Сумы и населенного пункта Урожайное сбиты два украинских вертолета Ми-24. Также уничтожены в воздухе 24 украинских беспилотных летательных аппарата.

• В течение ночи оперативно-тактической авиацией ВКС России и ракетными войсками поражены 67 военных объектов Украины. Среди них: два пункта управления, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, 9 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 54 района сосредоточения боевой техники ВСУ.

• Всего с начала боевых действий российские войска уничтожили 124 украинских самолета и 84 вертолета, 381 беспилотник, 1882 танка и боевых бронированных машин, 203 установки реактивных систем залпового огня, 786 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1764 единицы специальной военной автомобильной техники.

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09:19 Минобороны Великобритании опубликовало собственную оценку ситуации в Украине

• Украинские силы продолжают наступать на отходящие российские войска в окрестностях Киева. На северо-западном направлении продолжаются попытки украинских войск продвинуться от Ирпеня к Буче и Гостомелю.

• Российские войска ушли с аэродрома Гостомель. Вдоль восточной оси Украина отвоевала несколько деревень.

• На востоке украинские войска после ожесточенных боев захватили ключевой плацдарм в восточной части Харькова. Это последовало за освобождением ранее на этой неделе Тростянца, расположенного недалеко от Сум.

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08:57 В ночь на 2 апреля обстрелу снова подвергся Харьков, а также Кривой Рог, Днепр, Полтава и Кременчуг.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на местные администрации. Информация о пострадавших уточняется.

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08:41 Генштаб Вооруженных сил Украины опубликовал сводку на утро 2 апреля

• Вооруженные силы России отводят войска на отдельных направлениях с вероятной целью усиления группировки, которая должна будет вести наступление на Слобожанском, Донецком и Луганском направлениях.

• Активизирована работа по привлечению подразделений российских войск, которые базируются на территории Приднестровья для проведения провокаций на границе с Украиной — или, возможно, с целью подготовки к ведению боевых действий.

• Российские войска продолжают похищать жителей временно занятых территорий, обстреливать жилые кварталы, минировать объекты гражданской инфраструктуры, заниматься грабежами и мародерством.

• Российская армия несет серьезные потери в Луганской области. За прошедшую неделю безвозвратные потери личного состава в подразделениях 2-го армейского корпуса составили около 800 человек.

• ВСУ на Донецком и Луганском направлениях отбили девять атак и уничтожили восемь танков, 44 боевых бронированных машин, 16 единиц автомобильной техники и 10 артиллерийских систем.

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