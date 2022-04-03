Черный дым над Одессой после российских ракетных ударов 3 апреля 2022 года

Россия нанесла ракетный удар по Одессе. Об этом в воскресенье, 3 апреля, сообщили российские и украинские СМИ со ссылками на официальные заявления. В результате пострадали нефтеперерабатывающий завод и хранилища горюче-смазочных материалов, заявили в Минобороны РФ. По данным Одесского городского совета, часть ракет были сбиты ПВО.

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Украинские издания сообщили, что взрывы были слышны в городе рано утром. Депутат городского совета Одессы Петр Обухов сказал, что целью российских ракет стал объект «инфраструктуры». В оперативном командовании батальона «Юг» подтвердили, что речь идет об объектах «критической инфраструктуры».

По данным властей Одессы и военных, в результате обстрела никто не погиб. Что именно стало целью обстрелов, официальные украинские источники не сообщили.

В Министерстве обороны России объявили, что уничтожили ракетами «морского и воздушного базирования» нефтеперерабатывающий завод и три хранилища горюче-смазочных материалов. По данным представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, оттуда осуществлялись поставки топлива для группировки «украинских войск на николаевском направлении».

Ранее Россия уже наносила ракетные удары по нефтеперерабатывающим заводам и нефтехранилищам в Украине. 2 апреля был уничтожен НПЗ в Полтавской области, а 30 марта — в Днепре.

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