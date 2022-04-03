СМИ и украинские власти сообщили о множестве погибших среди мирного населения Бучи

По мере того, как украинская армия восстанавливает контроль над рядом населенных пунктов, ранее занятых российскими войсками, появляются сообщения о многочисленных погибших среди мирных жителей. По словам мэра Бучи, которую несколько дней назад покинули российские военные, Анатолия Федорука, 280 человек уже похоронили в братских могилах. Федорука цитирует AFP.

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Как сообщает корреспондент французской редакции RFI в Украине, российская армия покинула Киев и Киевскую область и продолжает отступление на восток и юг страны. Для жителей Украины, как пишет журналист, это «символизирует военную победу в том, что уже называют Киевской битвой». Однако по направлениям, где отступают российские военные, «украинские солдаты и полиция обнаруживают запустение, разрушения ужасающих масштабов, но прежде всего — десятки трупов мирных жителей».

По словам мэра Бучи — города, освобожденного от российских войск в субботу, — 280 человек похоронили в братских могилах после того, как украинские военные вернули контроль над городом. Фотографии улиц Бучи опубликовали агентства AFP, Reuters и УНИАН. На них видны лежащие на улицах тела людей в гражданской одежде, порой со связанными за спиной руками.

Аналогичный снимок разместил в твиттере советник офиса президента Украины Михаил Подоляк. «Буча, Киевская область. На улицах лежат тела людей со связанными руками, которые были застрелены российскими солдатами. Эти люди не были военными, они были безоружны и не представляли никакой угрозы. Сколько еще таких случаев происходит прямо сейчас на оккупированных территориях», — написал Подоляк.

Фотографии из Бучи. Снимки могут шокировать

Убийства в Буче {{ scope.counterText }} {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }} {{ scope.counterText }} i {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }}

Точные обстоятельства, при которых погибли эти люди, установить пока не представляется возможным. Репортеры Reuters отмечают, что причиной смерти некоторых из них могла стать пуля, осколок снаряда или взрыв. По оценкам мэра Бучи, которые приводит агентство, были убиты около 300 человек. AFP со ссылкой на мэра Федорука пишет, что люди были убиты выстрелом в затылок.

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