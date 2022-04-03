Тридцать девятый день войны. Онлайн

Власти Украины сообщают о полном освобождении Киевской области. СМИ публикуют фотографии убитых людей в гражданской одежде, брошенных на улице города Буча. Министерство обороны России подтверждает ракетные удары, нанесенные по Одессе. Русская служба RFI в режиме онлайн рассказывает о 39-м дне войны России против Украины.

Реклама Читать далее

Время указано по Парижу (среднеевропейское время)

13:40 СМИ продолжают публиковать фотографии из Бучи — пригорода Киева, покинутого российскими военными.

Русская служба RFI собрала кадры агентства Associated Press.

На фотографиях запечатлены тела погибших. Снимки в слайдшоу могут шокировать

Город Буча, покинутый российскими военными {{ scope.counterText }} {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }} {{ scope.counterText }} i {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }}

12:20 Правозащитная организация Human Rights Watch сообщила о совершенных российской армией военных преступлениях. HRW утверждает, что они произошли в Чернигове, Харькове и Киевской области.

Human Rights Watch задокументировала изнасилование, два массовых убийства и другие преступления.

В Буче российские солдаты окружили пять человек, поставили на колени, а после застрелили одного из них в затылок, сообщает HRW.

«Россия, согласно международному праву, обязана провести беспристрастное расследование военных преступлений, совершенных своими солдатами, — заявил Хью Уильямсон, директор отдела HRW по Европе и Центральной Азии. — Командующие должны понимать, что бездействие при убийствах и изнасилованиях делает лично их ответственными за военные преступления».

12:05 Председатель Европейского совета Шарль Мишель прокомментировал фотографии из Бучи.

Там после ухода российской армии на улицах остались десятки тел людей в гражданской одежде.

«Я шокирован фотографиями тех зверств, которые совершила российская армия в освобожденном регионе Киева», - написал он в Twitter.

Shocked by haunting images of atrocities committed by Russian army in Kyiv liberated region #BuchaMassacre



EU is assisting #Ukraine & NGO’s in gathering of necessary evidence for pursuit in international courts.



Further EU sanctions & support are on their way.



Слава Україні! — Charles Michel (@eucopresident) April 3, 2022

Министерство обороны РФ пока не отреагировало на кадры из Бучи. В telegram-канале ведомства лишь появился репост о «фейке», что российские военные оставили «огромные жертвы среди мирного населения».

11:50 Издание «Медиазона» публикует подробный материал о гибели Оксаны Баулиной – журналистки The Insider, убитой в Киеве 23 марта. Сегодня с ней прощаются в Варшаве.

«Медиазона» рассказывает, что Баулина поехала снимать разрушенный торговый центр Retroville в сопровождении двух машин с полицейскими, «вооруженными до зубов». По данным журналистов, основная версия гибели – обстрел 120-миллиметровыми минами со стороны села Мощун в направлении Гостомеля.

11:30 Вице-премьер Украины Ирина Верещук объявила, что власти страны продолжат попытки эвакуировать людей из Маруполя.

Семь автобусов в сопровождении Красного Креста «попытаются проехать ближе» к городу.

«Если автобусы не пропустят проехать в город, просим людей выйти к блокпосту на въезде в город. Там они вас будут ждать» – рассказала Верещук.

По гуманитарному коридору можно будет проехать и на собственном автотранспорте.

Попытки эвакуации населения Мариуполя, который находится в окружении российских войск, предпринимались и ранее. Однако 1 апреля, как сообщила Верещук, 45 автобусов для эвакуации в город не пустили российские войска. В Москве в ответ заявили, что автотранспорт не смог попасть в Мариуполь из-за обстрелов со стороны Украины.

11:15 В Латвии заявили, что страны Балтии не получают газ из России с начала апреля.

Об это в интервью Латвийскому радио рассказал председатель правления оператора системы природного газа Conexus Baltic Grid Улдис Барисс, цитату из которого приводит Meduza.

Как отметил Барисс, отказ от российского газа последовал после требования Москвы платить за поставки в рублях. Сейчас газ в страны поступает из хранилища в Латвии и терминала сжиженного газа в Литве.

10:45 В городе Изюм Харьковской области разрушены 80% домов. Об этом в интервью Укринформ рассказал заместитель мэра города Владимир Мацокин.

По его словам, в Изюме и селах возле населенного пункта заблокированы от 15 до 20 тысяч человек, которые нуждаются в гуманитарной помощи.

Разрушенная телебашня в Изюме. Фотография сделана со спутника 25 марта AP

Изюм находится примерно в 120 километрах от Харькова. 1 апреля он перешел под контроль российской армии. Этому предшествовали тяжелые бомбардировки, сообщают украинские СМИ со ссылкой на власти города.

10:25 В Маруиполе погиб литовский документалист Мантас Кведаравичюс. Об этом рассказал основатель кинофестиваля «Артдокфест» Виталий Манский.

«Литовский документалист Мантас Кведаравичюс, сегодня был убит в Мариуполе, с камерой в руках», — написал Манский в Facebook.

По данным литовских СМИ, режиссер погиб в результате ракетного удара по его машине.

10:15 В Москве заявили, что проект мирного договора между Россией и Украиной «не готов для вынесения на встречу в верхах».

Как написал в своем telegram-канале глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский, Россия не готова пересмотреть свою позицию по принадлежности Крыма и Донбасса.

Накануне в Киеве отмечали, что Россия приняла все предложения Украины по мирному договору кроме статуса Крыма.

10:00 Министерство обороны России подтверждает утренние обстрелы Одессы. В Москве сообщили, что нанесли удары по нефтеперерабатывающему заводу и трем хранилищам горюче-смазочных материалов.

В ВСУ также сообщили, что Россия обстреляла объекты инфраструктуры. Взрывы в городе были слышны около 6 утра. По предварительным данным, пострадавших нет.

09:30 Украинские власти и СМИ сообщают, что на улицах города Буча под Киевом, находившегося под контролем российских военных, лежат несколько десятков убитых людей в гражданской одежде.

Фотографию, на которой видны погибшие со связанными руками, опубликовал Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, гражданские лица были застрелены российскими солдатами.

Bucha, Kyiv region. The bodies of people with tied hands, who were shot dead by 🇷🇺 soldiers lie in the streets. These people were not in the military. They had no weapons. They posed no threat. How many more such cases are happening right now in the occupied territories? (1/2) pic.twitter.com/AJloZ81JIt — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 2, 2022

Снимки, сделанные журналистами агентства France-Presse, также показывают оставленные тела и разрушенный город. Похожие фотографии опубликовало агентство Reuters.

«Руки одного из погибших были связаны. Тела мы находили на нескольких сотнях метров. Точной информации о причине смерти этих людей нет, но на одном из тел была сильная рана на голове», — пишет AFP.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться