Буча: Геноцид, который отрицает Россия и о котором говорит весь мир

Тела убитых мирных жителей на одной из улиц Бучи, 2 апреля 2022 года.

3 апреля стало одним из самых страшных на момент написания статьи дней войны, которую Россия ведет против Украины. Украинские войска находят в оставленных российской армией населенных пунктах в Киевской области десятки трупов безоружных мирных жителей. На фотографиях, снятых мировыми агентствами, видны лежащие на земле люди со связанными за спиной руками. Они были расстреляны в упор. Мировое сообщество называет произошедшее геноцидом и обсуждает ужесточение санкций в отношении Москвы.

Реклама Читать далее

Точное количество погибших в Буче и других населенных пунктах под Киевом пока неизвестно. Однако уже сейчас понятно, что речь идет о сотнях мирных граждан. По заявлению генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, под Киевом были обнаружены тела 410 местных жителей.

«Это ад, который надо задокументировать, чтобы наказать извергов, которые устроили его на нашей земле», — заявила генпрокурор.

На улицах Бучи журналисты агентства AFP насчитали по меньшей мере 22 погибших в гражданской одежде. Мэр города Анатолий Федорук заявил журналистам, что они были убиты выстрелом в затылок.

Федорук подтвердил, что тела 280 человек были похоронены в общих могилах, потому что похоронить их на обычных кладбищах не было возможности из-за шедших в эти дни боев.

Тела людей в гражданской одежде с завязанными за спиной руками обнаружили украинские военные в Буче, которую покинули российские войска. REUTERS - ZOHRA BENSEMRA

Министр обороны Украины Алексей Резников сравнил трагедию в Буче с массовым убийством в хорватском Вуковаре:

«Выстрелы в затылок женщинам и мужчинам со связанными руками — это абсолютная бесчеловечность. Эти убийства не воспринимаются как часть войны. Даже сложно их квалифицировать как терроризм или преступление. Это — сущность, природа тех бешеных палачей, которые ворвались на нашу землю. В последний раз такое делали эсэсовцы».

Президент Украины Владимир Зеленский вечером в воскресенье записал видеообращение, в котором обратился к жителям России на русском языке:

Я хочу, чтобы каждая мать каждого российского солдата увидела тела убитых людей в Буче, в Ирпене, в Гостомеле. Что они сделали? Зачем их убили? Что сделал мужчина, который ехал по улице на велосипеде? Зачем пытали до смерти обычных мирных людей в обычном мирном городе? Зачем душили женщин после того как вырывали у них из ушей серьги? Как можно было насиловать женщин и убивать их на глазах у детей? Издеваться над их телами даже после смерти? Зачем давили танками тела людей? Что сделал вашей России украинский город Буча? Как это все стало возможно? Российские матери, даже если вы растили мародеров, то как они стали еще и палачами? Вы не могли не знать, что внутри у ваших детей. Вы не могли не заметить, что они лишены всего человеческого. Нет души, нет сердца. Они убивали сознательно и с удовольствием. Я хочу, чтобы все руководители Российской Федерации увидели, как выполняются их приказы. Вот такие приказы, вот такое исполнение. И солидарная ответственность. За эти убийства, за эти пытки, за эти оторванные взрывами руки, которые лежат на улицах. За выстрелы в затылок связанным людям. Вот так теперь будет восприниматься российское государство. Это ваш образ. Ваша культура и человеческий облик погибли вместе с украинцами и украинками, к которым вы пришли.

В понедельник Владимир Зеленский побывал в Буче, где заявил, что Украина «продолжит дипломатические и военные усилия» для того, чтобы остановить агрессию РФ.

Зеленский также заявил, что «военные преступления в Буче и других городах во время российской оккупации будут предметом рассмотрения и в Совбезе ООН во вторник».

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Бучу 4 апреля AFP - RONALDO SCHEMIDT

Запад называет произошедшее в Буче геноцидом

Евросоюз заявил, что Россия несет ответственность за «зверства» российской армии в оккупированных городах Украины.

«Европейский Союз самым решительным образом осуждает зверства, совершенные российскими вооруженными силами в ряде оккупированных украинских городов, которые сейчас были освобождены», — подчеркнул представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил за введение Евросоюзом новых санкций в отношении России. «Сегодня есть очень четкие указания на военные преступления, в Буче была именно российская армия», — заявил он утром, 4 апреля, в интервью радиостанции France Inter. Макрон подчеркнул, что расследованием трагедии должно заняться «международное правосудие, и те, кто совершил эти преступления, должны понести за них ответственность».

«То, что произошло в Буче, диктует необходимость новых санкций и очень ясных мер», — отметил французский лидер. Он добавил, что «в ближайшие дни» Франция в «координации со своими европейскими партнерами, а частности с Германией», определит новые ограничительные меры в отношении РФ.

Президент Польши Анджей Дуда призвал Запад поставлять Украине оружие и перестать искать компромисс любой ценой:

«Преступников надо называть преступниками, привлечь к ответственности и приговорить к наказанию в суде. Снимки из Бучи опровергают убеждение, что компромисс нужно искать любой ценой. На самом деле, защитникам Украины нужны превыше всего три вещи: оружие, оружие и еще больше оружия».

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что «глубоко потрясен фотографиями убитых мирных жителей в Буче». «Крайне важно, чтобы независимое расследование привело к привлечению виновных к ответственности», — отметил он.

Кремль отвергает обвинения в причастности к убийствам

Российские власти утверждают, что фотографии погибших в Буче — провокация украинских националистов, и потребовали экстренного созыва Совета безопасности ООН.

«Мы категорическим образом отвергаем любые обвинения», — заявил в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле не доверяют кадрам с убитыми мирными жителями в Буче, потому что в них присутствуют «видеоподлоги и фейки».

«Из того, что мы видели, видеоматериалам во многом нельзя доверять, потому что там нашими специалистами из министерства обороны выявлены признаки видеоподлогов и тех или иных фейков. Фактология, календарная последовательность событий также не говорит в пользу достоверности этих утверждений», — сказал он.

В Минобороны России также назвали кадры с убийствами мирных жителей «провокацией». «Фотографии и видеокадры из Бучи — очередная постановка киевского режима для западных СМИ, как было в Мариуполе с роддомом, а также в других городах», — заявили в ведомстве.

Кадры из Бучи не показали в итоговых выпусках российских федеральных каналов

Как пишет издание «Проект», в воскресных итоговых выпусках Первого канала, «России 1» и НТВ не показали кадров из Бучи. Однако в программе «Воскресное время» ведущая Екатерина Березовская назвала кадры из Бучи «обвинением от украинской фабрики фейков».

В программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» ведущий заявил, что «война против России перешла в новую фазу». «Нас откровенно ведут по югославскому сценарию. Нам теперь разыгрывают сценарий Сребреницы, нас скоро обвинят в геноциде», — сказал Соловьев.

В понедельник в эфире Первого канала появился сюжет под названием «Россия созывает Совет безопасности ООН после провокации в украинской Буче».

Присутствие в Буче независимых международных журналистов, задокументировавших массовые расправы над мирными жителями, в российских федеральных эфирах не комментировали.

Human Rights Watch опубликовала доклад, подтверждающий убийства мирных жителей в Буче

В международной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) заявили о собранных доказательствах военных преступлений в Буче и других украинских населенных пунктах. Правозащитники сообщили о случаях внесудебных расправ, изнасилованиях и грабежах мирных жителей в зонах, оккупированных российскими войсками в районе Чернигова, Харькова и Киева.

«Задокументированные нами случаи свидетельствуют о запредельной и преднамеренной жестокости и насилии по отношению к украинским мирным жителям», — отметил глава отделения Европы и Центральной Азии в HRW Хью Уильямсон. «Изнасилования, убийства и другие насильственные действия против людей, удерживаемых российскими войсками, должны быть расследованы как военные преступления», — подчеркивает правозащитник.

Убитых российскими солдатами мирных жителей в Буче похоронили в общей могиле. AP - Rodrigo Abd

В документе в частности представлены свидетельства очевидцев из Бучи. Еще 4 марта российские военные задержали пятерых мужчин и расстреляли одного из них. Как рассказал HRW один из местных жителей, солдаты заставили мужчин встать на колени на обочине дороги, накрыв их головы футболками, и выстрелили в затылок одному из них. «Он упал, и [находившиеся на месте] женщины закричали», — цитируют правозащитники слова очевидца.

«У России есть международное обязательство провести непредвзятое расследование военных преступлений, совершенных ее солдатами», — заявил Хью Уильямсон. «Высшее военное руководство должно знать, что отказ от принятия мер против убийств и изнасилований делает их лично ответственными за военные преступления», — сказал он.

HRW сложно заподозрить в предвзятости. Ранее правозащитники заявляли о «недозволенном обращении» украинских вооруженных сил с российскими военнопленными и требовали от властей Украины проведения эффективного расследования. Кроме того, Human Rights Watch заявляла о том, что Украина «должна соблюдать обязательство ограждать военнопленных от любопытства толпы», в том числе отказаться от публикации материалов, «идентифицирующих отдельных пленных».

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться