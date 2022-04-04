Война РФ против Украины: сороковой день. Онлайн

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40 дней продолжается война России против Украины, начатая по приказу Путина. RFI на русском следит за событиями в режиме онлайн. Обновляйте страницу, чтобы не пропускать новости.

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Время указано по Парижу (среднеевропейское время).

13:14 Верховный комиссар ООН по правам человека назвала «ужасающей» информацию о расправе над мирными жителями в украинском городе Буча. Мишель Бачелет отметила, что эти сообщения наводят на серьезные подозрения в совершении там военных преступлений. Она указала на необходимость предпринять все меры для сбора и сохранения доказательств, а также проведения независимого расследования случившегося.

В кратком заявлении верховный комиссар ООН по правам человека подчеркнула, что сообщения, поступающие из Бучи и других украинских районов «ставят серьезные и тревожные вопросы о возможных военных преступлениях, а также серьезных нарушениях международного гуманитарного права и (…) прав человека». Мишель Бачелет отметила «крайнюю важность опознания» всех погибших мирных жителей и установления «точных причин их смерти». «Жизненно важно приложить все усилия для проведения независимого и эффективного расследования того, что произошло в Буче, чтобы обеспечить установление истины и привлечь к ответственности» виновных.

12:39 Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) приостановил сотрудничество с Беларусью и Россией. Эти страны лишаются средств ЕБРР, чей совет управляющих принял решение немедленно приостановить доступ РФ и РБ к ресурсам банка. Для Москвы и Минска закрыто финансирование новых проектов, а также прекращено «техническое сотрудничество» со стороны ЕБРР. Банк оставляет за собой право приостановить или отменить дальнейшие выплаты по уже действующим проектам.

«Прискорбно, что мы пришли к этому моменту после стольких лет сотрудничества. Однако война в Украине, которую ведет Россия, не оставила нам иного выбора, кроме как выразить свое осуждение не только на словах. Необходимы действия, чтобы у двух стран не было сомнений: мы считаем, что они подорвали ценности, которые важны для нас как института и для международного сообщества», — заявила президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо. ЕБРР в настоящее время занимается выделением €2 млрд помощи Украине, а также соседним странам, которые столкнулись с наплывом беженцев.

12:21 Министр иностранных дел Японии заявил в понедельник, что «глубоко потрясен» сообщениями об «исключительно жестоких актах насилия в отношении мирных жителей» в Буче и других городах в регионе Киева, оставленных войсками РФ. «Убийство невинных гражданских лиц является нарушением международного гуманитарного права, это неприемлемо, я решительно осуждаю эти действия», — заявил Ёсимаса Хаяси, находясь с визитом в Польше.

11:49 Реагируя на информацию о массовой расправе над мирными жителями в украинском городе Буча, премьер-министр Испании Педро Санчес заявил о необходимости «сделать все возможное», чтобы привлечь к Международному уголовному суду ответственных за «преступления против человечности, военные преступления», а также возможные факты «геноцида». Цитируя сегодняшнее заявление испанского премьера, агентство France-Presse отмечает, что Санчес стал одним из первых лидеров ЕС, который употребил слово «геноцид» применительно к случившемуся в Буче.

В этот понедельник о преступлениях «геноцида» высказался премьер-министр Польши. «Эти кровавые расправы, совершенные российскими солдатами, должны быть названы по имени. Это геноцид, и за него надо судить. Именно поэтому мы предлагаем создать международную комиссию для расследования этого преступления геноцида», — цитирует AFP слова Матеуша Моравецкого.

11:12 Власти РФ отвергают обвинения в массовых убийствах мирных жителей Бучи, совершенных российскими военными. Путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков на брифинге в понедельник заявил, что информация об убийствах гражданских лиц в Буче «должна быть подвергнута серьезному сомнению». «Нашими специалистами из министерства обороны выявлены признаки видеоподлогов и тех или иных фейков», — цитирует спикера Кремля «Интерфакс». «Ситуация, безусловно, серьезная. Мы бы требовали, чтобы международные лидеры не спешили с заявлениями и огульными обвинениями, а чтобы они запросили информацию из разных источников и как минимум прислушались к нашей аргументации», — цитирует Пескова РБК.

10:33 Евросоюз: власти РФ несут ответственность за «зверства» российской армии в оккупированных городах Украины

«Европейский Союз самым решительным образом осуждает зверства, совершенные российскими вооруженными силами в ряде оккупированных украинских городов, которые сейчас были освобождены», — говорится в заявлении, которое от имени Европейского совета 4 апреля опубликовал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

ЕС указывает, что «большое число жертв среди гражданского населения, а также разрушения гражданской инфраструктуры показывают истинное лицо жестокой агрессивной войны, которую Россия ведет против Украины и ее народа». «Бойня в Буче и других украинских городах будут внесены в список зверств, совершенных на европейской земле», — заявляет ЕС.

«Российские власти несут ответственность за эти злодеяния», поскольку они были совершены в то время, когда силы РФ фактически контролировали данные районы — подчеркивает Евросоюз, напоминая о нормах международного гуманитарного права, касающихся режима оккупации.

Настаивая на необходимости наказания виновных в военных преступлениях, ЕС заявляет о «поддержке любых мер», которые бы позволили привлечь к ответственности «за нарушения прав человека и международного гуманитарного права в Украине со стороны вооруженных сил России».

Евросоюз «полностью поддерживает начатое прокурором Международного уголовного суда (МУС) расследование военных преступлений и преступлений против человечности», совершенных в ходе вторжения РФ в Украину. Также ЕС заявляет о поддержке работы Комиссии по расследованию Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

Мы полностью солидарны с Украиной и украинским народом в эти темные для всего мира часы. ЕС продолжит твердо поддерживать Украину и в срочном порядке ускорит работу над новыми санкциями в отношении России. Президент Путин должен немедленно и безоговорочно прекратить эту войну, — говорится в заявлении Европейского совета.

09:49 В результате обстрела войсками РФ Слободского района Харькова погибли 7 человек, еще 34 получили ранения, в том числе трое детей. Как сегодня утром сообщила Генеральная прокуратура Украины, обстрел жилого квартала был совершен накануне вечером около 18 часов. От удара пострадало порядка 10 домов и троллейбусное депо.

09:05 Бойня в Буче: президент Франции выступил за ужесточение санкций против РФ

Эмманюэль Макрон выступил за введение Евросоюзом новых санкций в отношении России после обнаружения тел сотен убитых мирных жителей в Буче и других населенных пунктах Киевской области после ухода оттуда войск РФ.

«Сегодня есть очень четкие указания на военные преступления, в Буче была именно российская армия», — заявил президент Франции в понедельник утром в интервью радиостанции France Inter. Макрон подчеркнул, что расследованием трагедии должно заняться «международное правосудие, и те, кто совершил эти преступления, должны понести за них ответственность».

В краткосрочной же перспективе «мы не можем оставить» безнаказанными такие действия, — указал Макрон, добавив: «То, что произошло в Буче, диктует необходимость новых санкций и очень ясных мер».

Президент сообщил, что «в ближайшие дни» Франция в «координации со своими европейскими партнерами, особенно с Германией», определит новые ограничительные меры в отношении РФ. Он сказал о расширении индивидуальных санкций в отношении представителей российского режима, а также выразил надежду на то, что ЕС удастся «продвинуться вперед» в вопросе санкций, касающихся российского экспорта угля и нефти.

08:12 ЕС готовит дополнительные санкции против Москвы на фоне сообщений о расправах российских войск над мирными жителями, совершенных при отступлении от Киева. О подготовке к принятию нового пакета ограничительных мер сообщил источник Financial Times. Речь идет о персональных санкциях, запрете на использование портов, экспортных ограничениях и запрете на экспорт энергоносителей.

08:01 Утром 4 апреля российские войска нанесли ракетные удары по Николаеву, сообщил мэр города Александр Сенкевич в своем телеграм-канале. Он попросил местных жителей не публиковать никаких фотографий или видео до того, как это сделают официальные источники.

07:50 По данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), с начала вторжения войск РФ в Украину 24 февраля в стране погибли 1417 мирных жителей. Среди погибших в период до 2 апреля включительно — 121 ребенок. У УВКПЧ есть подтвержденная информация о 2038 раненых.

УВКПЧ подчеркивает, что фактические цифры погибших и раненых значительно выше, поскольку из мест, где идут интенсивные боевые действия, информация поступает с опозданием, и многие сообщения требуют подтверждения. В большинстве случаев причиной гибели или ранения гражданских лиц было применение взрывных устройств с обширной зоной поражения, в том числе обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары, указали в организации.

Подробности предыдущего дня войны — в нашей онлайн-трансляции от 3 апреля.

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