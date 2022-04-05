«Версия РФ не работает»: AFP и NYT проанализировали спутниковые снимки и фотографии с места трагедии в Буче

Российские власти отрицают обвинения в массовом убийстве мирных жителей в Буче и утверждают, что резню инсценировали украинцы. Журналисты французского агентства AFP и американского издания NYT проанализировали спутниковые снимки и кадры с места трагедии и пришли к выводу, что тела погибших появились на улицах города, пока там находились российские войска.

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Французские и американские журналисты проанализировали спутниковые снимки Бучи, сделанные компанией Maxar 28 февраля, 19 и 21 марта, и сравнили их с кадрами, снятыми 2 и 3 апреля, когда в город вошли украинские войска. На спутниковых снимках, сделанных в середине марта, видны тела мирных жителей. Они были убиты, когда город находился под контролем российской армии.

Breaking News: Satellite images refute Russia’s claim that the killing of civilians in Bucha, a suburb of Ukraine's capital, occurred after its soldiers had left town, a New York Times analysis found. https://t.co/2pDlly6EHs — The New York Times (@nytimes) April 4, 2022

Журналисты AFP в Буче сообщили, что насчитали 22 погибших в гражданской одежде на улицах города. Они пришли к выводу, что тела находились на том же месте с середины марта.

Спутниковые «снимки в высоком разрешении подтверждают недавние видео и фотографии в социальных сетях, на которых видны тела, лежащие на улицах [Бучи] и оставленные там несколько недель назад», — говорится в коммюнике американской компании Maxar Technologies.

Ранее в Минобороны РФ заявили о провокации и инсценировке. «За время нахождения данного населенного пункта под контролем российских вооруженных сил, ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий», — сообщили в ведомстве.

Официальный представитель Верховного Комиссариата ООН по правам человек Элизабет Троссселл заявила во вторник, что кадры из Бучи «указывают на то, что мирные жители были убиты «преднамеренно».

«Все указывает на то, что жертвы были выбраны преднамеренно и расстреляны в упор», — цитирует слова Тросселл агентство AFP.

2 апреля мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил, что в городе в братских могилах были похоронены 280 человек.

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