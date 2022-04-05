В центре Москвы акционист лег на землю с завязанными руками в память об убитых в Буче

Издание «Холод» опубликовало фотографии акции «Буча-Москва». В центре Москвы в понедельник вечером активист со связанными за спиной белой лентой руками лег на асфальт возле храма Христа Спасителя, в Александровском саду, на Старом Арбате и на Никольской улице.

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В таком положении украинские военные и журналисты находили тела убитых мирных жителей в Буче, в пригороде Киева.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пригласил в Бучу министров иностранных дел стран «Большой семерки», передает УНИАН.

«Я знаю, что у некоторых стран, которые принадлежат к Группе семи, все еще есть сомнения относительно целесообразности применения тех или иных санкций. И поэтому я приглашаю этих коллег... посетить до министерской своей встречи в четверг Бучу и развеять любые сомнения», — заявил глава украинской дипломатии в ходе совместной пресс-конференции с государственным секретарем по иностранным делам и делам содружества наций и развития Великобритании Элизабет Трасс в Варшаве.

4 апреля Бучу посетил президент Украины Владимир Зеленский. «Я своими глазами видел Бучу, Ирпень, Стоянку после оккупации. Мы сделаем все возможное, чтобы как можно скорее вернуть их к жизни», — написал украинский лидер в телеграме.

По словам мэра Бучи Анатолия Федорука, 280 мирных жителей города были похоронены в братских могилах.

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