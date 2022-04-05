После резни в Буче из Европы вышлют почти 200 российских дипломатов

Италия, Испания, Швеция и Дания, Румыния и Словения, Латвия, Эстония и Португалия, а также руководство ЕС объявили во вторник, 5 апреля, о высылке российских дипломатов после обнаружения массовых убийств украинских мирных жителей в городе Буча Киевской области. Накануне о высылке российских дипломатов объявили Франция и Германия. По подсчетам агентства AFP, из Евросоюза за последние 48 часов были высланы в общей сложности около 200 представителей МИД РФ.

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Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо объявил о высылке 30 российских дипломатов в связи с угрозой «национальной безопасности». «Эта мера была принята в координации с нашими партнерами по ЕС и НАТО и обусловлена причинами, связанными с нашей национальной безопасностью, и в контексте неоправданной агрессии РФ в отношении Украины», — пояснил министр.

О немедленной высылке 25 российских дипломатов в связи «с угрозой интересам» страны заявила также Испания.

Глава МИД Дании Еппе Кофод сообщил о высылке 15 российских дипломатов, «которые занимались шпионажем» на территории страны. В Швеции, в свою очередь, объявили о высылке трех российских дипломатических работников.

Во вторник в середине дня глава дипломатии Евросоюза сообщил о решении объявить персонами нон грата нескольких сотрудников российского представительства при ЕС за «деятельность, несовместимую с их дипломатическим статусом». «Российский посол был вызван сегодня к генеральному секретарю внешнеполитической службы (ЕС), чтобы проинформировать его об этом решении», — сказал Жозеп Боррель. Точное число высылаемых россиян — 19 человек — назвала Европейская служба внешних связей.

10 сотрудников посольства РФ в Бухаресте отправятся домой решением властей Румынии. Российский посол был вызван в МИД Словении, где ему объявили о выдворении из страны 33 его подчиненных.

Латвия решила выслать 13 российских дипломатов и закрыть генконсульства в Лиепае и Даугавпилсе. Эстония высылает 14 сотрудников МИД РФ, объявив также о закрытии российского консульства в Нарве и канцелярии в Тарту. Вечером вторника Португалия объявила о решении выдворить 10 дипломатов РФ.

Накануне о решении выслать российских дипломатов объявили Франция и Германия. Источник во французском МИДе сообщил агентству AFP, что решение о высылке 35 человек было принято в связи с тем, что «деятельность российских дипломатов не соответствует интересам» страны. Власти Германии не назвали точного числа высылаемых россиян, однако по данным AFP, речь идет о 40 сотрудниках МИД РФ.

Литва объявила о высылке посла России в Вильнюсе «в ответ на военную агрессию против суверенной Украины и в ответ на зверства, совершенные российскими вооруженными силами».

После трагедии в Буче Евросоюз намерен ужесточить готовящийся пятый пакет санкций в отношении Москвы.

Всего, как посчитали журналисты французского новостного агентства, страны ЕС выслали около 260 российских дипломатических работников после начала российского вторжения в Украину.

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